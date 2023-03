Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 15 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Ο Κώστας Καζαμιάκης συνομιλεί με τον Γιώργο Σταθόπουλο περί ωραίου

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 18:00 ο επιμελητής του Ιανού Κώστας Καζαμιάκης, στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων "Περί Ωραίου", συνομιλεί με τον συλλέκτη και επιμελητή εκθέσεων Γιώργο Ν. Σταθόπουλο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Μαριέττα Πεπελάση (Συγγραφέας, ψυχολόγος) και Στέφανος Δασκαλάκης (Ζωγράφος). Τα κείμενα του βιβλίου υπογράφουν οι: Τατιάνα Αβέρωφ, πεζογράφος, πρόεδρος του Δ.Σ. του ιδρύματος Αβέρωφ-Τοσίτσα και διευθύντρια της Πινακοθήκης Αβέρωφ στο Μέτσοβο.

Στέφανος Δασκαλάκης, ζωγράφος.

Γιάννης Μπαστιάς, εκδότης και συγγραφέας.

Κατερίνα Σταθοπούλου, curator.

Αφηγήσεις: Γιώργος Ν. Σταθόπουλος.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του εμπνευστή και δημιουργού του ογκώδους τόμου Γιώργου Ν. Σταθόπουλου. Την παρουσίαση θα επιμεληθεί ο Κωστής Καζαμιάκης με παράλληλη προβολή εικόνων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Ιανό της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook.

Yiakou ατομική έκθεση "Το Εγκεφαλικό Σεξ δεν είναι Σεξ"

Yiakou ατομική έκθεση "Το Εγκεφαλικό Σεξ δεν είναι Σεξ" GALLERYPIREE

"Το εγκεφαλικό σεξ δεν είναι σεξ", είναι ο τίτλος της ατομικής έκθεσης του γνωστού καλλιτέχνη Yiakou, που απευθύνεται άμεσα στην διαδικασία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του φλερτ, όπου οι ορμόνες αρχίζουν να ελέγχουν το σώμα μέχρι την πράξη. Το μυαλό, όσο μπαίνει στην "ροή" του φλερτ γίνεται πνευματώδες, κάνοντας τη σωματική επαφή να χάνει την δυναμική της, με αποτέλεσμα η πράξη να ολοκληρώνεται πριν καν την επαφή. Μα αλλά λόγια το ερωτικό-εγκεφαλικό παιχνίδι μπορεί από μόνο του να είναι η σεξουαλική συνάντηση!

Οι εικόνες που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης είναι αποτέλεσμα μιας σύνθεσης κολάζ. Στο πίσω τμήμα ως βάση θα δούμε μια προσωπική συλλογή από φωτογραφίες τοιχογραφιών του και πάνω σε αυτό, οι ρεαλιστικές ερωτικές φιγούρες ζωγραφισμένες ψηφιακά - εκτυπωμένες σε καμβά. Το κάθε έργο τοποθετείται σε πλέξι γκλας, με το οποίο δημιουργείται μια αντίστοιχη εικονική συνθήκη με αυτή της StreetArtτέχνης, όπου ο προσωπικός τοίχος - το background είναι μέρος του ίδιου του έργου. Τέλος, ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει καμβάδες στους οποίους με τον γνωστό του γραφικό χαρακτήρα έγραψε κάποιες από τις πιο γνωστές του εκφράσεις που κοσμούν τις πόλεις της Ελλάδας.

Στο σύνολο, η συγκεκριμένη έκθεση θέλει εκ πρώτης να δημιουργήσει την έκπληξη με την θέαση του γυμνού, αλλά έπειτα να αφυπνίσει την σκέψη με προβληματισμό, πως πίσω από τη συνήθεια και το δεδομένο, μπορεί να υπάρχει ο ρομαντισμός, το όνειρο και το ταξίδι του μαζί.

Διάρκεια Έκθεσης έως 9/4. Τετάρτη με Κυριακή 17:00-24:00. GalleryPiree: Κάστορος 78, Πειραιάς. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4082700-02. Επιμέλεια Έκθεσης: Κοσμάς Καραβάς/Yiakou / Εγκαίνια Έκθεσης 10/03/2023, ώρα 20:00.

Γιορτή της Γαλλοφωνίας 2023

Δωμάτια αξιοπερίεργων εκθεμάτων ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος γιορτάζει και φέτος τη Γαλλοφωνία, με τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν τη σημασία και τη δυναμική των γαλλικών ως κοινή γλώσσα που ενώνει και τις πέντε ηπείρους.

Από την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την έκθεση «Visitations»: Φωτογραφικά έργα του καλλιτέχνη Γιάννη Χατζηασλάνη στο Bistrot Paris-Athènes Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη αποτέλεσε η ευρωπαϊκή πρακτική των cabinets de curiosité (Δωμάτια αξιοπερίεργων αντικειμένων), η οποία αναπτύχθηκε την περίοδο της Αναγέννησης, στις αρχές του 15ου αιώνα, στο σταυροδρόμι της τέχνης και της επιστήμης. Τα ιδιωτικά δωμάτια αξιοπερίεργων αντικειμένων, αποκαλούμενα και δωμάτια θαυμάτων, έδωσαν τη σκυτάλη, στα τέλη του 18ου αιώνα, στο μουσείο, ανοικτό έκτοτε στο ευρύ κοινό.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα ως Παρασκευή, 9.00 – 17.00. Σάββατο 09.00 – 15.00. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε όλες τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Γαλλικό Ινστιτούτο για τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας εδώ.

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary

The Human Condition: from Modernity to the Contemporary ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΚΟΥΦΑ

Η Γκαλερί Σκουφά με μεγάλη χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο: «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary». H έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαρτίου 2023.

Στην έκθεση, “The Human Condition: from Modernity to the Contemporary” καλλιτέχνες των ιστορικών πρωτοποριών όπως ο André Derain, ο Giorgio de Chirico, ο Otto Dix, ο Jean Fautrier και ο Francis Picabia συνομιλούν με καλλιτέχνες του ύστερου μοντερνισμού όπως ο Eduardo Arroyo και ο Andy Warhol, ενώ ο διάλογος αυτός συνεχίζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες της ζωγραφικής σχολής του Βερολίνου όπως ο Peter Böhnisch, ο Thomas Grünfeld, ο David Nicholson, ο Δημήτρης Τζαμουράνης, ο Thomas Virnich, ο René Wirths, η Sandra Vásquez de la Horra και ο John Isaacs.

Σκουφά 4, Κολωνάκι, 10673, Ώρες λειτουργίας: Δευτ-Τετ-Σαβ 10:00-15:30, Τρ-Πεμ: 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Παρ: 10:00-15:30 & 17:30-20:00. skoufagallery.gr.

4o Athens Fashion Film Festival στο Ωδείο Αθηνών

4o Athens Fashion Film Festival ΑΦΙΣΑ

Με τίτλο "Art-istic OR Art-ificial?", το 4ο Athens Fashion Film Festival υποδέχεται το κοινό από την Τρίτη 14 Μαρτίου έως την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, Αθήνα, 10675) με ελεύθερη είσοδο, με απαραίτητη προκράτηση εδώ, σε ένα τριήμερο που πρωταγωνιστούν η μόδα, ο κινηματογράφος, οι συζητήσεις, τα gatherings, και η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Roundtables με διακεκριμένους ομιλητές φωτίζουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα με όλες τις θεματικές συζητήσεων εδώ...

Film screening and roundtable - Βιώσιμη Μόδα

Film screening - Fashion Reimagined directed by Becky Hutner / Τετάρτη 15 Μαρτίου 15.00 - 16.50 / Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή.

Roundtable - Βιώσιμη Μόδα: Στην τροχιά της κυκλικής οικονομίας co-curated με το SDA Bocconi

Τετάρτη 15 Μαρτίου 17.00 – 18:30 / Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή.

Roundtable - "Art-istic or Art-ificial?": Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα

Τετάρτη 15 Μαρτίου 19.00-21.30 / Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή.

