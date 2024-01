Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις για όλους με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για γιορτινές βόλτες χωρίς πορτοφόλι.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου.

Προβολή ταινίας “Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο”

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Mooviereel εγκαινιάζουν τη νέα κινηματογραφική τους δράση “HAU Movie Club” και κάνουν ποδαρικό με την αριστουργηματική κλασική αμερικανική κωμωδία μυστηρίου του Robert Moore “Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο” (Murder By Death).

Η ξεκαρδιστική κωμωδία του Moore, σε σενάριο του γνωστού βραβευμένου συγγραφέα Neil Simon, είναι μια παρωδία των ταινιών και βιβλίων μυστηρίου με ρόλους βασισμένους σε γνωστούς ντετέκτιβ της αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως οι: Ηρακλής Πουαρό, Μις Μαρπλ, Τσάρλι Τσαν, Νικ και Νόρα Τσαρλς και Σαμ Σπέιντ. Ο Neil Simon έχει γράψει μεταξύ άλλων τα θεατρικά “Ξυπόλυτοι στο Πάρκο” (Barefoot in the Park), “Ένα Παράξενο Ζευγάρι” (The Odd Couple), “Σουίτα για Δύο” (Plaza Suite), τα οποία μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία και στην κινηματογραφική οθόνη.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα πρωτοκλασάτο καστ ηθοποιών, όπως οι βραβευμένοι με Όσκαρ Maggie Smith, Alec Guinness, David Niven, οι υποψήφιοι για Όσκαρ Peter Sellers, Peter Falk, Eileen Brennan και σε ειδικό ρόλο ο Truman Capote.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 19:15. Χώρος: Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους. Περισσότερα στο hau.gr.

Παρουσίαση βιβλίων Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου

Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη” και οι εκδόσεις Παπαγρηγορίου-Νάκας παρουσιάζουν τα δύο βιβλία της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου: “J. S. Bach: Ο μουσικός του Απείρου” και “Μικρά κείμενα για νέους μουσικούς”. Χώρος: Αίθουσα Διδασκαλίας.

Συντελεστές/Συμμετέχουν:

Μιχάλης Πατσέας: Μαέστρος, διεθυντής Ωδείων Kodaly και Athenaeum

Κωνσταντίνος Κακαβελάκης: συνθέτης, καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου: πιανίστα, συνθέτης

Ευστράτιος Θεοδοσίου: αστροφυσικός, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ

Παναγιώτης Ανδριόπουλος: θεολόγος

Peter Katshihtis – “Ζωγραφική διαδρομή, Νέα Υόρκη-Αθήνα”

Στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής του επιφανούς επιχειρηματία Peter Katsihtis “Ζωγραφική διαδρομή, Νέα Υόρκη-Αθήνα”, από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Peter Katshihtis - "Ζωγραφική διαδρομή, Νέα Υόρκη-Αθήνα"

Πρόκειται για την πρώτη ατομική του έκθεση μετά από σαράντα χρόνια επίμονης ενασχόλησης με τη ζωγραφική που αποκαλύπτει το έργο μιας μακράς καλλιτεχνικής διαδρομής. Εξήντα και πλέον πίνακες, μεγάλων και μεσαίων διαστάσεων, από ακρυλικό σε καμβά, αποκαλύπτουν τη ζωγραφική του αναζήτηση και περιπέτεια στην τωρινή του έκθεση.

Όπως γράφει, μεταξύ άλλων, ο επιμελητής της έκθεσης Τάκης Μαυρωτάς: “Ο Κατσίχτης ζωγραφίζει αδιάλειπτα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, χωρίς την πίεση της επιτυχίας και της αναγνώρισης. Δούλεψε για πολλά χρόνια στο ατελιέ του στη Νέα Υόρκη και τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο ατελιέ στη Γλυφάδα, δημιουργώντας έργα με ρέουσα ζωγραφικότητα που διευρύνουν τη φαντασία.”[…] Η τέχνη για τον Κατσίχτη καθρεφτίζει την εποχή και τα χρόνια διαμονής του κυρίως στη Νέα Υόρκη τα οποία αποδείχτηκαν εξαιρετικά καρποφόρα για τον ίδιο σε δύο άξονες.

Ο πρώτος αναπτύσσεται γύρω από τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της προσωπικής του συλλογής σύγχρονων έργων τέχνης και ο δεύτερος στην επιμονή του απέναντι στη ζωγραφική δράση για τη χάραξη του ζωγραφικού του δρόμου, της ψυχικής και πνευματικής έκφρασης […] Ο Κατσίχτης εκείνη την εποχή ολοκλήρωνε το δικό του “φανταστικό” μουσείο συλλέγοντας σημαντικά έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών που ζούσαν στην Αμερική όπως των Μπαζιώτη, Στάμου, Chryssa, αλλά και όλων εκείνων που θαύμαζε τη δουλειά τους, όπως των Μυταρά, Καρά, Θεοφυλακτόπουλου, Σόρογκα, Παρμακέλη, Ψυχοπαίδη και Σακαγιάν μεταξύ των άλλων[…]”.

Η έκθεση μετά το πέρας της θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες και τη Νέα Υόρκη.

Λέων Μιχαήλ – “Innerland”

Murderess-Fonissa / acrylic emulsion on linen Studio Vaharidis

Την νέα του εικαστική δουλειά με έργα μεγάλων διαστάσεων παρουσιάζει ο Λέων Μιχαήλ στην a.antonopoulou.art. Η ζωγραφική του Λέοντος Μιχαήλ εξελίσσεται µέσω λεπτών στρώσεων ακρυλικού χρώματος, πάνω στην ανεπεξέργαστη και τραχιά επιφάνεια του καμβά, ενώ κινείται σταθερά μεταξύ των ανοιχτών ορίων αφαίρεσης και αναπαράστασης. Δίνοντας έμφαση στην διαφάνεια των υλικών του και την χειρονομιακή ένταση της γραφής του, ο καλλιτέχνης δημιουργεί μια θαμπή και απόκοσμη ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει φαντασιακά τοπία.

Στα έργα του αναγνωρίζουμε ποικίλα υφολογικά στοιχεία αφηρημένου εξπρεσιονισμού, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά και λειτουργούν ενταγμένα σε μια ιδιαίτερη και προσωπική ματιά, όπου ηµι-φωτεινές και σκοτεινές αποχρώσεις συνθέτουν έναν ομιχλώδη κόσμο, “λουσμένο” με την αχλή ενός μυστηριώδους φωτός. Οι εικόνες που φιλοτεχνεί μας καλούν σε μια νοσταλγική ενατένιση πριν από την εμφάνιση της τοπιογραφίας ως διακριτό εικαστικό είδος, στις καταβολές που καθόρισαν την ανάδυσή της, μέχρι τη διερεύνηση και τελικά την επικύρωση της αισθητικής αυτονομίας της.

Μιχάλης Μιχαήλ – Έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έχει την τιμή να παρουσιάζει για 2η φορά την Έκθεση με έργα του Μιχάλη Μιχαήλ, ενός από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς κόμικς και εικαστικούς της δεκαετίας του ’80.

Ο Μιχάλης Μιχαήλ ζώντας, δρώντας και δημιουργώντας μοναχικά μέσα στο πλήθος εξέφρασε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τόσο προσωπικά συναισθήματα ώστε ο κάθε θεατής ή αναγνώστης να συναντά τον εαυτό του μέσα στα έργα του.

Μας πήγε και μας ξαναπάει βόλτα στη ηλεκτρική σύγχρονη πόλη χρησιμοποιώντας ακόμα και το χρώμα για να δείξει τα σκοτάδια της. Πάντα μέσα από αντιθέσεις, δίπολα σε εύθραυστη ισορροπία: Τη φαντασμαγορία και την παρακμή, την εγκατάλειψη. Την τρυφερότητα και τη βία. Το φως και το σκοτάδι. Το θόρυβο και τη σιωπή. Το πάθος, την έκσταση και τη στέρηση.

–Μας σύστησε τους ήρωες και τους αντιήρωες των δρόμων, τους θύτες και τα θύματα, τους οποίους σεβόταν και αντιμετώπιζε με ακριβώς το ίδιο αξιακό μέτρο.

–Μας συστήθηκε μέσω του “διπολικού” ήρωα του Στηβ Μπρίζα. Ενός σύγχρονου χάρτινου ήρωα, ενός spider-man που χρησιμοποιούσε ως ιστό του την ηλεκτρική καλωδίωση της πόλης. Ενός μοναχικού ήρωα που ήθελε να συνδεθεί με όλους και γι’ αυτό έμπαινε στην μπρίζα.

Ο Μιχάλης Μιχαήλ έδωσε σάρκα και οστά στα φαντάσματα της τεχνοκρατούμενης, της αποστερημένης ιδεολογίας εποχής του και όχι μόνο. Κατέγραψε τα μυστήρια της επιλέγοντας να αφήσει όλα τα ερωτήματα αναπάντητα. Και κάνοντας το δικό του “υπαρξηκόπημα” (λέξη-δάνειο από τα graffiti που τόσο αγαπούσε, στη γειτονιά των Εξαρχείων) μας άφησε μόνους με το έργο στα τριάντα του χρόνια..

Επιμέλεια Έκθεσης : Ντόρα Βυζοβίτου, Έλενα Παπαδημητρίου. Περισσότερα στο mcf.gr.