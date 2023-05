Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 17 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 17 Μαΐου.



16ο Διεθνές Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) μέσω του Εκθεσιακού Κέντρου της FIAP (Διεθνής Ομοσπονδία Φωτογραφικής Τέχνης) στην Αθήνα (Athens FIAP Exhibition Center), συνεχίζοντας τη παράδοση, διοργανώνει και φέτος το 16o Διεθνές Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας.

Φέτος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 10 χρόνων workshop γυμνού της ΕΦΕ, το φεστιβάλ έχει θέμα του τη φωτογραφία γυμνού και όλες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, θα έχουν σαν θέμα τους τη φωτογραφία γυμνού.

Το 16ο Φεστιβάλ περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας Ελλήνων και διεθνών φωτογράφων, διαδικτυακές παρουσιάσεις έργου σημαντικών φωτογράφων, workshops, διαλέξεις και πολλά events.

Την Τετάρτη 17/5 η έναρξη του Φεστιβάλ με διαδικτυακή παρουσίαση του φωτογράφου Tim Pile από την Αγγλία.

Η επίγεια εμπειρία κάθε ανθρώπου

THE BREEDER

Στη γκαλερί The Breeder παρουσιάζεται η in situ εγκατάσταση του Πάνου Προφήτη με τίτλο Κωμωδία/Comoedia. Ως μια εισαγωγή στην επερχόμενη έκθεσή του στην γκαλερί, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Προφήτης μετατρέπει ένα από τα αίθρια του κτιρίου σε ένα σύγχρονο "καθαρτήριο" που συνομιλεί με εκείνο του Δάντη, στη Θεία Κωμωδία και φιλοξενεί το γλυπτό με τίτλο "Herald".

Το έργο αντιπροσωπεύει την επίγεια εμπειρία κάθε ανθρώπου. Aντλώντας έμπνευση από το σύμπαν του θεάτρου και της αφηγηματικής ποίησης, τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, το Αριστοφανικό έργο, αλλά και από τα χαρακτικά του Gustave Doré τη θρησκευτική τέχνη , την ουτοπική φιλοσοφία (Tomas More, Lewis Mumford, Adorno), μέχρι και από τους κωμικούς υπαινιγμούς του Μπρέχτ, εγείρει προβληματισμούς σχετικά με το ρόλο του δημιουργού και την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει.

Flora in situ

TOUCH ME GENTLY, 2016, Ακρυλικά σε ξύλο και κόντρα πλακέ, 120Χ 120 εκ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΣ

Το Κέντρο Τεχνών Μετς εγκαινιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Φανής Πανταζίδου με εξαίρετη προσκεκλημένη την κεραμίστρια Βούλη Πανταζίδου, με τίτλο «Flora in situ».

H εικαστικός Φανή Πανταζίδου μαζί με την εξαίρετη κεραμίστρια αλλά και αδερφή της Βούλης Πανταζίδου, συνθέτουν μια σύγχρονη ανθοδέσμη που σφύζει από διαχρονικούς συμβολισμούς. Η ζωγραφική της εικαστικού εμπνέεται από τα ιαπωνικά λουλούδια, τα κινέζικα ιδεογράμματα, την παραδοσιακή καλλιγραφία και την γραφιστική. Με αυτόν τον τρόπο, η απεικόνισή των λουλουδιών γίνεται εννοιολογική υμνώντας τον αέναα επαναλαμβανόμενο κύκλο της ζωής, σαν μια τελετή θυμιάματος.

Η ενότητα των έργων αλλά και οι κεντροβαρείς συνθέσεις των λουλουδιών της, λειτουργούν σαν ένα εννοιολογικό μπουκέτο, μια ιαπωνική Ikebana (δηλαδή παραδοσιακή σύνθεση λουλουδιών). Έτσι, μας μεταφέρει στις τέσσερις εποχές του χρόνου, χρησιμοποιώντας τον ιαπωνικό ιδεολογισμό, στον οποίο κάθε άνθος αναδεικνύει μοναδικά νοήματα. Το εικαστικό αυτό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο «φυτολόγιο», που αντί για τις πληροφορίες της χλωρίδας των φυτών, μας μεταδίδει διδαχές ηρεμίας, ευμορφίας, τάξης και ασφάλειας, μέσω της αιθε

Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία

"Καθαρή Δευτέρα στον Άρειο Πάγο" / Η έκθεση «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία» της Άρτεμης Χατζηγιανννάκη στο Λουτρό των Αέρηδων ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στο Λουτρό των Αέρηδων, μνημείο οθωμανικών χρόνων που περικλείει εικόνες και αισθήσεις αιώνων, σε ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η εικαστικός Άρτεμις Χατζηγιαννάκη και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος παρουσιάζουν την έκθεση με τίτλο «Βρυσάκι. Αναζητώντας τη χαμένη συνοικία».

Η έκθεση αναδεικνύει την ανθρωπογεωγραφία της παλαιάς χαμένης συνοικίας των Αθηνών, η οποία βρισκόταν στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς. Το Βρυσάκι απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για τις ανάγκες των ανασκαφών, που διηύθυνε η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών.

Αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου συνδιαλέγονται με τις υδατογραφίες της εικαστικού Άρτεμης Χατζηγιαννάκη, με σκοπό να ζωντανέψουν πτυχές από την καθημερινότητα στο Βρυσάκι και την ευρύτερη περιοχή του, στα όρια της οποίας βρίσκονται τόσο το Λουτρό των Αέρηδων όσο και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη από την πλευρά της αποσκοπεί να συνεγείρει ένα κοινό αίσθημα με άξονα τη μνήμη και την απώλεια.

Λουτρό των Αέρηδων, Κυρρήστου 8, Πλάκα. Ώρες λειτουργίας: 8:30-16:00, καθημερινά εκτός Τρίτης.

Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου

Raed Yassin KALFAYAN GALLERIES/PHOTO J J KUCEK

Μετά το καινοτόμο ροκ μιούζικαλ με ταριχευμένα ζώα "The Sea Between My Soul" στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Raed Yassin επιστρέφει στην Αθήνα με μια ακόμη πρωτοποριακή ατομική έκθεση, με τίτλο ‘Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου’, στις Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα).

Καθρεφτίζοντας το γνωστό καυστικό χιούμορ του καλλιτέχνη, η έκθεση "Η Θεατρικότητα Ενός Αναβληθέντος Θανάτου" εγείρει καίρια ερωτήματα για τον πόλεμο και τη θλίψη, για τη δοκιμή και την αποτυχία, το ρόλο της τέχνης σε περιόδους αναταραχών, τον προσωπικό και κοινωνικοπολιτικό αντίκτυπο της καλλιτεχνικής λογοκρισίας. Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής αναταραχής, η έκθεση του Yassin είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ορισμένες φορές, μια συλλογική πράξη που λαμβάνει χώρα μόνο μία φορά έχει την ικανότητα να μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων για πολλές δεκαετίες. Το 1984, στις πιο σκοτεινές μέρες του εμφυλίου πολέμου στη Βηρυτό, μια σουρεαλιστική θεατρική πομπή κατάφερε να σταματήσει τον πόλεμο για λίγες ώρες ενώ βάδιζε από την πόλη προς τη θάλασσα. Ο Raif Karam, καθηγητής του καλλιτέχνη, διοργάνωσε την πομπή-περφόρμανς ως διαμαρτυρία κατά του πολέμου, αλλά και ως διαμαρτυρία κατά των περιορισμών που βίωνε ο χώρος του θεάτρου.

