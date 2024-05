Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 22 Μαΐου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τετάρτη 22 Μαΐου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 22 Μαΐου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Ένωση Ελλήνων Μουσουργών – Αφιέρωμα στον Μιχάλη Αδάμη – Δωρεάν συναυλίες

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον συνθέτη και μουσικολόγο Μιχάλη Αδάμη (1929-2013), έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στις 22 και 23 Μαΐου. Το δωρεάν αφιέρωμα περιλαμβάνει δύο συναυλίες στις όποιες θα παρουσιαστούν έργα του Μιχάλη Αδάμη, καθώς και την ανακοίνωση και βράβευση του προκριθέντος έργου του διαγωνισμού σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών αποτίοντας φόρο τιμής στον πρωτοπόρο δημιουργό.

Στην πρώτη συναυλία (22/5) θα παρουσιαστούν δύο έργα του Μιχάλη Αδάμη, καθώς και τα έργα των έξι φιναλίστ του διαγωνισμού σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση και βράβευση του προκριθέντος έργου.

Το πρόγραμμα της δεύτερης συναυλίας (23/5) περιλαμβάνει την παρουσίαση δύο έργων του Μιχάλη Αδάμη, καθώς και έργα των Χρήστου Αναστασίου, Σπύρου Μάζη, Ανδρέα Μνιέστρη και Ελένης Σκάρκου. Πριν από τη συναυλία, θα προηγηθούν εισηγήσεις (18.30-20.00) με αναφορά στη συμβολή του Μιχάλη Αδάμη στην ηλεκτρονική μουσική. Συμμετέχουν οι Θανάσης Αδάμης, Αναστασία Γεωργάκη, Θοδωρής Καραθόδωρος, Απόστολος Λουφόπουλος, Ανδρέας Μνιέστρης, Δώρα Παναγοπούλου και Ιωσήφ Παπαδάτος.

Αννα Αμπαριώτου έκθεση “Η Τέχνη του να μην κάνεις τίποτα και η παράλληλη πεζοπορία” – Δωρεάν έκθεση

Η CITRONNE Gallery – Αθήνα παρουσιάζει την εικαστικό Άννα Αμπαριώτου σε μια δωρεάν ατομική έκθεση την οποία τιτλοφορεί Η Τέχνη του να μην κάνεις τίποτα και η παράλληλη πεζοπορία. Την έκθεση επιμελείται ο Κώστας Πράπογλου.

Πρόκειται για μια νέα ενότητα από ψηφιακά έργα και κεραμικά γλυπτά. Στην έκθεση αποτυπώνεται η διαδικαστική προσπάθεια της καλλιτέχνιδας να ανακαλύψει και να αποκαλύψει έναν “άλλον”, μη προφανή κόσμο. Ο εκτεταμένος τίτλος λειτουργεί ως μέρος της εικαστικής δημιουργίας, καθώς παραπέμπει στην αφετηρία, δηλαδή στην αρχική ιδέα της καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η Άννα Αμπαριώτου εξηγεί αναλυτικά τον τίτλο αυτόν. Προσδιορίζει την “Τέχνη του να μην κάνεις τίποτα” ως τον χώρο και τον χρόνο που δίνει κανείς στον εαυτό του να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να αξιολογήσει αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που συμβαίνουν. Η “Παράλληλη Πεζοπορία” είναι ο χρόνος και ο χώρος που δίνει κανείς στον εαυτό του να ζήσει με την διαύγεια που του προσφέρουν όσα έχει ανακαλύψει.

Στον χώρο της γκαλερί αναπτύσσεται μία εγκατάσταση η οποία επιχειρεί να εκφράσει το κυρίαρχο αφήγημα της καλλιτέχνιδας, το οποίο εμπεριέχει εξίσου στοιχεία φαντασίας, όπως και στοιχεία ρεαλισμού. Η συνύπαρξη αυτή δείχνει στον θεατή μια πραγματικότητα σύνθετη, όπως την προσλαμβάνει και την εξελίσσει η υποκειμενικότητα. Τα έργα της εικαστικού, παραπέμπουν σε ένα απολύτως προσωπικό παράλληλο σύμπαν, με μια ελεύθερη ερμηνευτική προσέγγιση της καθημερινής πορείας των ανθρώπων. Ο θεατής καλείται να αποκρυπτογραφήσει αυτήν την προσωπική εικαστική γλώσσα.

Ο Κώστας Πράπογλου, ο επιμελητής της έκθεσης, θεωρεί ότι με τα έργα αυτά “γινόμαστε μάρτυρες μιας ανταλλαγής φιλοσοφικών νοημάτων, αμφισβητούμε, διαπραγματευόμαστε και επαναπροσδιορίζουμε τη συνύπαρξη και τη σχέση μας με το περιβάλλον και την ίδια τη φύση”.

James Turrell έκθεση “Light of the Presence” – Δωρεάν έκθεση

Η Gagosian παρουσιάζει την έκθεση Light of the Presence, που φέρνει κοντά δύο έργα από τη σειρά Glass Series (2001–) του James Turrell. Το Knowing Light (2007) και το Rounded Up (2024) εκτίθενται με δωρεάν είσοδο σε δύο διαφορετικές αίθουσες στο ισόγειο.

Από τη δεκαετία του 1960, ο Turrell εξερευνά φαινόμενα της αντίληψης, από την αισθητηριακή στέρηση μέχρι τα οπτικά εφέ. Ξεκίνησε να δουλεύει με το φως το 1966, στο εργαστήριό του στο Ocean Park στην Καλιφόρνια, και πρώιμα έργα του, όπως το Afrum-Proto (1966), που χρησιμοποιούν πεδία φωτός συσχετίζοντάς τα με αρχιτεκτονικές δομές, αποτέλεσαν τη βάση ενός εν εξελίξει χειρισμού του κτιριακού και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Turrell συνεχίζει να χρησιμοποιεί το φως ως το πρωταρχικό του θέμα και ταυτόχρονα υλικό σε απλά, σε επίπεδο φόρμας, έργα που κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας για να εξερευνήσουν τα όρια της όρασης και να οδηγήσουν σε καταστάσεις διαλογισμού.

Έχοντας εντάξει το νέον αρχικά στα έργα της σειράς Glass Series, ο Turrell, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών, έχει στραφεί στην τεχνολογία πάνελ LED που προγραμματίζονται μέσω υπολογιστή επιτρέποντας έτσι πλουσιότερες αποχρώσεις και χαμηλότερα επίπεδα φωτός.

Το Knowing Light και το Rounded Up παρουσιάζουν πεδία φωτός που βλέπει ο θεατής μέσα από γεωμετρικά ανοίγματα. Καθώς το χρώμα τους μεταβάλλεται με αργό ρυθμό, οι επιφάνειες αυτές γεννούν εναλλασσόμενες εντυπώσεις, δίνοντας κάποιες φορές την αίσθηση ότι είναι επίπεδες και άλλες ότι έχουν βάθος, παίζοντας με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και επεκτείνοντας την ψυχολογική του αντήχηση. Το φως κάθε σχήματος απλώνεται από το κέντρο του και πότε πότε καταλήγει σε μία μόνη, επίπεδη απόχρωση. Ένα μικρό άνοιγμα ανάμεσα στην γυάλινη πρόσοψη του έργου και στον τοίχο της γκαλερί στο οποίον είναι τοποθετημένο έρχεται να προσδώσει υλική διαστατικότητα και να διασφαλίσει ότι η ανταύγεια του χρώματος περνάει στον περιβάλλοντα χώρο, διαφοροποιώντας τον τρόπο με τον οποίον βιώνουν οι θεατές το εσωτερικό συνολικά.

Η Glass Series λειτουργεί αντιστικτικά με το Roden Crater, ένα τεράστιο έργο που επανεννοιολογεί το τοπίο της περιοχής Πέιντετ Ντέζερτ της Βόρειας Αριζόνας ως ελεγχόμενο περιβάλλον για τη διαλογιστική θέαση του φωτός και του χώρου του ουρανού. Κατασκευασμένο μέσα σε έναν ηφαιστειακό κώνο σκωρίας, το Roden Crater αποτελεί την κορύφωση της έρευνας γύρω από το πεδίο της ανθρώπινης οπτικής και ψυχολογικής αντίληψης, στην οποία και έχει αφιερώσει τη ζωή του ο καλλιτέχνης. Επί του παρόντος, είναι σε εξέλιξη μία προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων με σκοπό την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και την παρουσίασή του στο κοινό.

“Παιχνίδια ανθρώπων με μουσική” – Δωρεάν έκθεση ζωγραφικής

Μια σειρά έργων όπου το παιχνίδι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, παρουσιάζει η ζωγράφος Μαργαρίτα Σκόκου στη νέα της ατομική έκθεση, που εγκαινιάζεται στην αίθουσα τέχνης artworx στις 22 Μαΐου, με τίτλο «Παιχνίδια ανθρώπων με μουσική».

Η ζωγράφος διηγείται με τόλμη μικρές, απλές καθημερινές ιστορίες, όπου τα χρώματα συναγωνίζονται μεταξύ τους σε ένταση και ρυθμό. Δημιουργεί ενδιαφέρουσες, εκρηκτικές συναντήσεις και, χωρίς αναστολές και ντροπές, ζωντανεύει στα χαρτιά της όλα εκείνα που ζούμε δίνοντας τους άλλη υπόσταση. Η παιδικότητα της έχει μείνει ατόφια στον χρόνο και τα έργα της, σαν ιχνογραφίες, απόλυτα ανθρωποκεντρικά, καταργούν τη σιωπή και την ηρεμία, γίνονται ύμνος στην αθωότητα, την ίδια τη ζωή.

«Συχνά με ρωτούν γιατί είναι τόσο έντονα τα χρώματα μου. Οι άνθρωποι, μεγαλώνοντας, φοβούνται το χρώμα, είναι γεγονός. Υιοθετώ τον τρόπο και την τόλμη των παιδιών, τα οποία ζωγραφίζουν έξυπνα, ονειρικά, απρόβλεπτα, συχνά πονηρά, χωρίς ενοχές και σκοπιμότητα. Για μένα, δεν γίνεται να ζωγραφίσω αλλιώς. Γι αυτό και δεν χρησιμοποιώ ποτέ μαύρο ή καφέ, παρά μόνο στα περιγράμματα. Αυτός ο τρόπος ζωγραφικής είναι η δική μου κατάθεση και επιβίωση ψυχής. Το χρώμα με απελευθερώνει», λέει η Μαργαρίτα Σκόκου.

Στα έργα της η ζωγράφος αναπτύσσει μια εντελώς προσωπική, μοναδική, αναγνωρίσιμη αισθητική. Με αφοπλιστική ζωντάνια, μας καλεί σε μια γιορτή της καθημερινότητας μας, σε ένα ατέλειωτο παιχνίδισμα, καταργώντας κάθε ίχνος σοβαροφάνειας και αυστηρότητας.

Κι επειδή η μουσική έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της ζωγράφου και πάντα τη συντροφεύει, τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Μαΐου, 2024, ώρα 19:00 -22:00. Διάρκεια έκθεσης: ως 19 Ιουνίου 2024. artworx: Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά (1ος όροφος), τηλ. 2106236721. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11:00-20:00, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00-16:00.