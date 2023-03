Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 22 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 22 Μαρτίου.

Stanley Kubrick στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Στάνλεϊ Κιούμπρικ ASSOCIATED PRESS

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την 3η εκδήλωση της σειράς "Κορυφαίοι σκηνοθέτες-σπουδαίες αμερικανικές ταινίες" αφιερωμένη στον Stanley Kubrick.

Δημιουργός των ταινιών “Η Λάμψη”, του φουτουριστικού “2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος” και του απαγορευμένου σε πολλές χώρες “Το Κουρδιστό Πορτοκάλι”, ο Kubrick αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και σεναριογράφους στην ιστορία της 7ης Τέχνης.

Στην εκδήλωση θα προβληθούν σκηνές από ταινίες του Kubrick και πάνω σ’ αυτές θα γίνει συζήτηση για τον σκηνοθέτη και το έργο του με το κοινό. Θα μιλήσουν ο Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και κριτικός κινηματογράφου και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Μάκης Προβατάς.

22 Μαρτίου, 19:00, Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Ένα έργο γύρω από το νερό

To Goethe-Institut Athen παρουσιάζει το ηχητικό έργο The Office of Hydrocommons: Hidden Waters ELENI SPYRIDAKI

Στο πλαίσιο του προγράμματος Atlas of Mediterranean Liquidity και της ομώνυμης έκθεσης στο Goethe-Institut Athen, όπως και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) το Ινστιτούτο παρουσιάζει το ηχητικό έργο The Office of Hydrocommons: Hidden Waters [Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών: Κρυφά νερά] σε επιμέλεια της Ελένης Ρήγα.

Πρόκειται για ένα έργο γύρω από το νερό και τα κοινά (commons) στην Αθήνα. Από τη θέση του Μεσογειακού Νότου, θέτει καίρια ερωτήματα σχετικά με το κλίμα και την κοινωνική αλλαγή σε σχέση με το νερό και το σώμα. Περιλαμβάνει προηχογραφημένους ήχους των κρυμμένων νερών της Αττικής, συνεντεύξεις από συνεργάτες, όπως και αποσπάσματα από κείμενα και έργα τέχνης που είναι μέρος του προγράμματος Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών το οποίο επιμελείται η Ελένη Ρήγα στο ATOPOS cvc (22 Μαρτίου–1 Ιουλίου 2023).

20 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2023 - Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61000. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Πέμπτη 08:00 – 22:00, Παρασκευή 08:00 – 17:00, Σάββατο 08:00 – 14:00.

Ομιλία Αντώνη Κωτίδη στο Μουσείο Μπενάκη

Ομιλία Αντώνη Κωτίδη ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Μουσείο Μπενάκη, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον επί σειρά ετών διευθυντή του Άγγελο Δεληβορριά, ο οποίος οραματίστηκε και υλοποίησε τη σημερινή δορυφορική του ανάπτυξη, αποφάσισε να οργανώνει, κάθε Μάρτιο, την Ετήσια Ομιλία "Άγγελος Δεληβορριάς", με ομιλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα από τα πολλά γνωστικά πεδία που ενδιέφεραν τον τιμώμενο. Οι διαλέξεις αυτές θα εκδίδονται αυτοτελώς.

Την εφετινή ομιλία θα δώσει ο Αντώνης Κωτίδης, Ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα "Το Μουσείο της οδού Κριεζώτου".

Το τελευταίο μουσειολογικό επίτευγμα του Άγγελου Δεληβορριά στεγάζεται στο κτήριο της Πινακοθήκης Γκίκα στην οδό Κριεζώτου. Συνιστά το μοναδικό διαθεματικό μουσείο των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών από τις αρχές του μεσοπολέμου μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες του 20ου αιώνα. Σ' αυτή την περίοδο, καθοριστικές εξελίξεις, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, και ο εμφύλιος, επηρέασαν όλα τα πεδία της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Άγγελος Δεληβορριάς συνέλαβε, σχεδίασε και οργάνωσε το μουσείο αυτό, εντοπίζοντας και επιλέγοντας ο ίδιος, κομμάτι κομμάτι, τα εκθέματα που συγκροτούν την ενότητα κάθε δημιουργού. Περιέλαβε σχεδόν όλους τους δημιουργούς της περιόδου, "δίκαια φημισμένους και άδικα ξεχασμένους", όπως λέει ο ίδιος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Περισσότερα εδώ...

Ο Παναγιώτης Τέτσης "συνομιλεί" με τον Μίκη Θεοδωράκη" στην Εθνική Πινακοθήκη

"Λαϊκή Αγορά" του Παναγιώτη Τέτση ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ όλων των τεχνών, συνεχίζει τη συνεργασία της με τους μουσικούς σταθμούς και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023, στις 20.00, φιλοξενεί στο Φουαγέ της μια μεγάλη συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου. Η συναυλία αυτή θα μεταδοθεί αποκλειστικά και απευθείας από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7.

Σε ένα νέο δημόσιο πρόγραμμα με διατομεακές εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη καλεί τη Χορωδία της ΕΡΤ να συνομιλήσει με τη "Λαϊκή Αγορά" του Παναγιώτη Τέτση, ερμηνεύοντας λαϊκά και άλλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες της ίδιας γενιάς συνδιαλέγονται μέσα από έργα αφιερωμένα στην πόλη και τους ανθρώπους της. Οι χαρές και οι αγωνίες της καθημερινότητας σκιαγραφούνται ανάγλυφα, ανανοηματοδοτώντας τις σύγχρονες μεταλλάξεις του αστικού ιστού.

Αποσπάσματα από τους κύκλους τραγουδιών "Τα Λυρικά", "Πολιτεία" και "Λιποτάκτες" θα πλημμυρίσουν το φουαγέ της Πινακοθήκης σε νέες εναρμονίσεις του Μαέστρου της Χορωδίας της ΕΡΤ Μιχάλη Παπαπέτρου.

''The Art of Impossible'' ανοιχτή προβολή στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα

Στις 22 Μαρτίου 2023 στις 19:30 θα γίνει δωρεάν και ανοιχτή προς το κοινό προβολή της ταινίας "The Art of the Impossible". Η προβολή γίνεται με αφορμή το τριήμερο σεμινάριο "Dance of Intentions" με τη σπουδαία ηθοποιό και δασκάλα θεάτρου, Roberta Carreri του ιστορικού Odin Teatret που θα πραγματοποιηθεί 20, 21, 22 Μαρτίου στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με την ηθοποιό.

Το 1964, ο Ιταλός μετανάστης Eugenio Barba ξεκίνησε το Odin Teatret σε ένα καταφύγιο αεροπορικών επιδρομών στο Oslo. Δύο χρόνια αργότερα, η ομάδα του προσκλήθηκε να εγκατασταθεί στο Holstebro, τότε γνωστή ως "η πιο βαρετή πόλη της Δανίας". Σήμερα, το Holstebro είναι γνωστό ως "η πόλη του πολιτισμού". Το Odin Teatret είναι μια από τις παλαιότερες και πιο διάσημες θεατρικές ομάδες στον κόσμο. Έχει αλλάξει τις καθιερωμένες ιδέες σχετικά με το πού και πώς παίζεται το θέατρο και πώς οι παραστάσεις μπορούν να προκύψουν από την τεχνική και τη δημιουργικότητα των ηθοποιών.

Το ντοκιμαντέρ της Elsa Kvamme "The Art of the Impossible" πραγματεύεται τη μοναδική ιστορία του Eugenio Barba, ο οποίος πήγε στη Νορβηγία ως μετανάστης προτού η χώρα γνωρίσει τη σημασία της λέξης "πίτσα". Σήμερα ο ιταλός σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος είναι γνωστός ως ένας από τους κύριους καινοτόμους στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες. Έχει συλλάβει αξέχαστες παραστάσεις, καθώς και έννοιες όπως το "potlach" και "το τρίτο θέατρο". Έχει επίσης μια ειδική μέθοδο για να κάνει την ομάδα του να ανανεώνεται ξεκινώντας τακτικά "σεισμούς" που αλλάζουν τους κανόνες μέσα στο θίασο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος έφυγε ένα χρόνο από την ομάδα, για να ζήσει με ένα δολάριο την ημέρα.

Σκηνοθέτης: Elsa Kvamme

Σενάριο: Elsa Kvamme

Διευθυντής Φωτογραφίας: Tore Vollan, Nils-Petter Lotherington

Μοντάζ: Claire Coriat, Erik Thorvald Aster

Συνθέτης: Henning Sommerro

Παραγωγή: Alert Film

Συμπαραγωγή: NRK

