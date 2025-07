Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 23 Ιουλίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 23 Ιουλίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 23 Ιουλίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Fearless Festivals”

Ινστιτούτο Γκαίτε Αθήνας | 23 Ιουλίου | 10:30-15:00

Το 2025 σηματοδοτεί την 70ή επέτειο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (1955–2025). Για επτά δεκαετίες, το Φεστιβάλ έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική εξέλιξη, τον πειραματισμό και την καλλιτεχνική ανταλλαγή, με καθοριστική συμβολή τόσο στον ελληνικό όσο και τον διεθνή καλλιτεχνικό χάρτη.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, το Φεστιβάλ συνεργάζεται με το δίκτυο European Festivals Association, του οποίου είναι μέλος, για τη διοργάνωση του διεθνούς φόρουμ Fearless Festivals, στις 23 Ιουλίου 2025 στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του grape – Greek Agora of Performance, της πλατφόρμας του Φεστιβάλ για την προβολή της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Μέσα από μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων στο Ινστιτούτο Γκαίτε, με τη συμμετοχή διευθυντών και διευθυντριών κορυφαίων φεστιβάλ από όλο τον κόσμο, καθώς και σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών και θεωρητικών του Θεάτρου και του Χορού, το φόρουμ θα εξετάσει τα φεστιβάλ ως σύνθετους θεσμούς, που καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για συνέχεια και στο μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο, ενώ ταυτόχρονα προωθούν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία και ενθαρρύνουν τις καλλιτεχνικές ανταλλαγές πέρα από σύνορα.

Ομαδική έκθεση “Bricks and Stones”

Στο Κέντρο Τεχνών Μετς θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης “Bricks and Stones” την Τρίτη 22 Ιουλίου, ώρα 19:00–22:00, σε συνέχεια της παρουσίασής της στην Frame de Galerie (Amersfoort, Ολλανδία). Η έκθεση υλοποιείται με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ολλανδών καλλιτεχνών και αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας εικαστικής ανταλλαγής και δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η έκθεση διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ δομημένων μορφών και συναισθηματικών τοπίων, γεφυρώνοντας το υλικό με το άυλο. Τα “τούβλα και οι πέτρες” λειτουργούν ως θεμέλια αλλά και μεταφορές, ως βάσεις της μνήμης, της ταυτότητας και της ψυχικής αρχιτεκτονικής.

Sunset DJ Sets στο ΚΠΙΣΝ

Κάθε Τετάρτη, από τις 9 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ένα εντυπωσιακό line-up από Έλληνες DJs θα εμφανίζεται την ώρα της δύσης του ήλιου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για τα καθιερωμένα πλέον Sunset DJ Sets by METAXA. Φέτος, εκτός από την αγαπημένη Βεράντα του Φάρου με την εντυπωσιακή θέα 360° από την Ακρόπολη έως τον Σαρωνικό, τα ηλιοβασιλέματα αποκτούν ξεχωριστό χρώμα και στην όχθη του Καναλιού. Τα Sunset DJ Sets by METAXA προσφέρουν ένα ειδυλλιακό after office party με δροσιστικά cocktails και μουσικές επιλογές από soul, funk και trip hop, μέχρι electronica και world beats. • 23/07 στις 20.00, Κανάλι / RSN.