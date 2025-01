Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου – Εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στην καρδιά της πόλης.

Οι γιορτές πέρασαν, οι απολογισμοί έγιναν και οι ευκαιρίες να απολαύσουμε τη γιορτινή Αθήνα τελειώνουν. Η πόλη συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Ηλίας Καρράς στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών φιλοξενείται η τέταρτη ατομική έκθεση του Ηλία Καρρά. Συγκεκριμένα στην έκθεση παρουσιάζονται ακουαρέλες παράλληλα με έργα γλυπτικής. Η ανάγκη του Ηλία Καρρά να βγει από το τελάρο και να μεταβεί σε άλλο μέσο όπως το χαρτί, μέσω της ακουαρέλας ή στο χώρο, μέσω της γλυπτικής, είχε ήδη αρχίσει να αχνοφαίνεται από την τελευταία του έκθεση. Η διαμονή του Ηλία Καρρά στην Τήνο και η γνωριμία του με καινούρια εκφραστικά μέσα, αποτέλεσε τον πυρήνα έμπνευσης της νέας του έκθεσης, η οποία είναι όπως και η προηγούμενη, κυρίως ανθρωποκεντρική.

Ο Καρράς μέσω της ακουαρέλας και των γλυπτών του αναπλάθει ελεύθερα, καταθέτει τη δική του ματιά πάνω στο νόημα της ύπαρξης. Μέσα από τα ρευστά προσωπεία του, τα οποία ακροβατούν ανάμεσα στην ακουαρέλα και τη γλυπτική, ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, μοιάζουν σαν να αντιλαμβάνονται το κωμικό αλλά και το τραγικό του ανθρώπου και της ζωής.

Στην τωρινή έκθεση του Καρρά παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την μετάβασή του από τον δυσδιάστατο χώρο στο γλυπτικό χώρο, την ανάγκη του καλλιτέχνη για ανάπτυξη νέας καλλιτεχνικής συνείδησης καθώς και την επιθυμία του για ανανέωση και πειραματισμό.

Διασταυρώσεις 2 στην a.antonopoulou.art

Μετά την επιτυχημένη περσινή έκθεση στην a.antonopoulou.art με θέμα τις διασταυρώσεις πνευματικής, εννοιολογικής και ποιητικής θεώρησης καλλιτεχνών, συνεχίζουμε το πείραμα με διαφορετικές θέσεις, διαφορετικούς καλλιτέχνες και περισσότερα είδη γραφής, ώστε να μας δώσουν ένα καινούργιο αποτέλεσμα έντασης και διαλόγου μέσα στον χώρο.

Ο Μαλρώ γράφει ότι το ύφος ενός έργου είναι το μέσον για να αναδημιουργηθεί ο κόσμος σύμφωνα με τις αξίες του ανθρώπου που τις ανακαλύπτει ή ότι είναι η έκφραση μιας σημασίας που προσδίδεται στον κόσμο. Κάθε ύφος λοιπόν είναι η διαμόρφωση στοιχείων εντός του έργου, που επιτρέπει στον θεατή να το καθορίσει προσανατολιζόμενος στα ουσιαστικότερα μέρη του.

Εδώ λοιπόν έχουμε 9 καλλιτέχνες με διαφορετική αντίληψη ύφους, οι οποίοι δημιουργούν έναν ξεχωριστό κόσμο ο καθένας. Το συνταίριασμα αυτών των κόσμων δημιουργεί ένα συνολικό αφήγημα σύγχρονης εικαστικής έκφρασης. Χωρίς να εμβαθύνουμε μέσα σε -ισμους και τεχνοτροπίες, το αντικειμενικό οπτικό αποτέλεσμα είναι ένα κάλεσμα εννοιών και οβιδιακών ίσως μεταλλάξεων μιας πραγματικότητας η οποία αναλογεί στον καθένα.

Δημήτρης Πολυχρονιάδης – The Self Behind the Window

Για λίγες μέρες ακόμα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Δημήτρη Πολυχρονιάδη, “The Self Behind the Window”, σε επιμέλεια της Γαληνής Λαζάνη.

Στο βιβλίο του Αμερικανού ψυχολόγου Robert Romanyshyn “Technology as Symptom and Dream”, ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης βρίσκει την αποτύπωση των προσωπικών του προβληματισμών σε ό,τι αφορά τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, μιας σχέσης που δίχως άλλο μας απασχολεί όλους στο κομβικό σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Χωρίς κανείς από τους δύο να δαιμονοποιεί τις τεχνολογικές ανακαλύψεις –που σύμφωνα με τον Romanyshyn είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα και όνειρο, σύμπτωμα των ασυνείδητων επιθυμιών και φόβων μας και συγχρόνως το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου, μέσα στον οποίο οι βαθύτερες επιθυμίες μας μπορούν να εκπληρωθούν– αναρωτιούνται για το αν εντέλει η αποστασιοποιημένη ματιά του σύγχρονου ανθρώπου τον καθιστά κυρίως έναν παρατηρητή που έχει εγκαταλείψει τη βιωματική του σχέση με τον κόσμο.

Επιχειρώντας ο Πολυχρονιάδης να αναμετρηθεί με εμβριθή και καθοριστικά ερωτήματα της σύγχρονης ζωής μέσα από το εικαστικό του έργο, δανείζεται στην πρακτική του αναφορές από μία ευρεία γκάμα της ανθρώπινης έκφρασης, που μαρτυρούν και τα ευρύτερα πεδία ενασχόλησής του.