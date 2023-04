Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 18 Απριλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 18 Απριλίου.

18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις 18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων. Από το 1977 η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Εύθραυστες Συνδέσεις στην Bernier/Eliades

Untitled, 2022 / porcelain, clay/ 50 x 30 x 10 cm/Λίλλιαν Λυκιαρδοπούλου GIORGOS VITSAROPOULOS

Η Γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει την ατομική έκθεση Brittle Connections (Εύθραυστες Συνδέσεις), της Λίλλιαν Λυκιαρδοπούλου.

Η Λίλλιαν Λυκιαρδοπούλου είναι απόφοιτος της ΑΣΚΤ με MFA από το Yale University και τα έργα της έχουν εκτεθεί στην Νέα Υόρκη, την Ιταλία και την Νότια Κόρεα. H έκθεσή της Brittle Connections είναι η δεύτερη ατομική της στην Αθήνα και η πρώτη της με την γκαλερί Bernier/Eliades.

Στην έκθεση αυτή, η καλλιτέχνιδα θα παρουσιάσει μια σειρά από επιτοίχια κεραμικά γλυπτά και μία σειρά από γλυπτά στο χώρο, σε χρωματισμένο πηλό και πορσελάνη. Τα έργα της Λυκιαρδοπούλου μαρτυρούν την προσωπική της εξερεύνηση πάνω στις δυνατότητες του υλικού της, όπως και την θεματολογία της, την οποία αντλεί από το αστικό τοπίο και τον προσωπικό της βίο.

"Η μνήμη του βουνού" - Εγκατάσταση μνημειακού χαρακτήρα με θέμα τον ελληνικό εμφύλιο

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών εγκαινιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση της Μάγιας Παπακώστα με τίτλο: "Η μνήμη του βουνού". ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών εγκαινιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση της Μάγιας Παπακώστα με τίτλο: "Η μνήμη του βουνού".

Μέσα από μια εγκατάσταση μνημειακού χαρακτήρα η εικαστικός αποτολμά να αναμετρηθεί με ένα ευαίσθητο θέμα της σύγχρονης ιστορίας, τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (1946-49). Αποφεύγοντας τον διδακτισμό, την ηθικολογία και τη μονοδιάστατη αφήγηση, παρουσιάζει μια πολυμεσική εγκατάσταση που αποτελείται από γλυπτά, χαρακτικά, σχέδια, ευρεθέντα αντικείμενα, κείμενο και ήχο.

Στο κείμενο του ιστορικού της τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου που συνοδεύει την έκθεση, αναγράφονται μεταξύ των άλλων τα εξής: "Η εγκατάσταση της Παπακώστα χαρακτηρίζεται από οικονομία, ισορροπία και μια αξιοθαύμαστη συνοχή. Οι τρεις μεταλλικές κατασκευές που παραπέμπουν σε ορεινούς σχηματισμούς συνδυάζουν το διαπερατό με το κλειστό, το στερεό με το διαφανές, το σχηματικό και ασάλευτο (το βουνό) με το ονειρικό και ροϊκό (το νερό). [...] Κάθε ορεινός σχηματισμός φέρει εντός του μια πυραμίδα από πλεξιγκλάς και κάθε πυραμίδα εμπεριέχει ένα τυπωμένο σχέδιο σε πλεξιγκλάς το οποίο απεικονίζει μια σκηνή από το βουνό εν καιρώ πολέμου ή αλλιώς τη μνήμη του βουνού. Το νερό λειτουργεί εδώ ως αγωγός Ιστορίας και μνήμης – πάνω στην επιφάνειά του καθρεφτίζεται η μαυρόασπρη αρχειακή εικόνα.

Not Allowed for Algorithmic Audiences

Not Allowed for Alogorithmic Audiences THE BREEDER

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Κυριακής Γονή, με τίτλο "Not Allowed for Algorithmic Audiences". Καταλαμβάνοντας το Breeder Feeder, το 'Not Allowed for Alogorithmic Audiences" είναι μια εγκατάσταση βίντεο που περιλαμβάνει επίσης απτά στοιχεία, όπως σχέδια σε χαρτί.

Στο βίντεο, ένα σύστημα virtual assistance με το όνομα "Voice" παρουσιάζει μια περίεργη συμπεριφορά. Δανείζεται τη μορφή ενός avatar και εμφανίζεται μπροστά στους χρήστες του. Eκτελεί επτά μονολόγους για επτά συνεχόμενες μέρες, πριν λήξει η πατέντα του και το πετάξουν έξω από το αθηναϊκό διαμέρισμα, σε μια χωματερή ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Όσο ήταν ενεργό, το Voice κατάφερε να σαρώσει ολόκληρο το περιεχόμενο του Διαδικτύου και να συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μιλά για τις δεξιότητές του, τους προγόνους του, τα σπάνια ορυκτά στοιχεία από τα οποία αποτελείται, καθώς και για τη φωνή και τη σημασία της. Αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές ακρόασης καθώς και τις κοινωνικές δυσλειτουργίες και στερεότυπα, στα οποία βασίζεται ο προγραμματισμός και η λειτουργία του. Οι υποδομές ακρόασης, η κουλτούρα της επιτήρησης και η κλιματική κρίση αποτελούν επίσης μέρος της αφήγησης. Λίγο πριν φτάσει στο τέλος των μονολόγων του, σε μια ύστατη προσπάθεια συμφιλίωσης ανθρώπου και μηχανής, μοιράζεται συμβουλές με τους ανθρώπους για το πώς μπορούν να αποφύγουν να γίνονται αντικείμενο ακρόασης από αλγόριθμους στο διαδίκτυο.

Η Ελληνίδα ηθοποιός Σοφία Κόκκαλη δανείζει το πρόσωπο και τη φωνή της στο avatar του Voice.

Lockdowned

Στην γκαλερί Blank Wall παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας του Χάρη Παπαδημητρακόπουλου με τίτλο "Lockdowned". BLANK WALL

Στην γκαλερί Blank Wall παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας του Χάρη Παπαδημητρακόπουλου με τίτλο "Lockdowned".

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σε μία συνθήκη που κυριαρχούσε η παύση των δραστηριοτήτων, ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Παπαδημητρακόπουλος αποφάσισε να φωτογραφίσει την Αθήνα, που φανέρωνε ένα πρωτόγνωρο πρόσωπο. Άδειοι δρόμοι, μοναχικές φιγούρες σε μπαλκόνια, φωτισμένα παράθυρα και πανσέληνοι πάνω από σιωπηλές γειτονιές, κλειστά μαγαζιά, αλλά και ηλιοβασιλέματα πιο καθαρά από ποτέ, θάλασσες και χαμόγελα. Πενήντα φωτογραφίες του Χάρη Παπαδημητρακόπουλου από την περίοδο του lockdown εκτίθενται στη νέα ατομική του έκθεση.

Στο ομώνυμο λεύκωμα που κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Υδροπλάνο, βρίσκονται συνολικά 100 φωτογραφίες από τη συλλογή του Χάρη Παπαδημητρακόπουλου, που συνοδεύονται μάλιστα από 50 πρωτότυπα, προσωπικά κείμενα, που γράφτηκαν κατά παραγγελία την ίδια περίοδο.

