Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 20 Ιουνίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 20 Ιουνίου.

Διάλεξη ''Ο δημιουργικός παλμός του Μίκη Θεοδωράκη''

Μίκης Θεοδωράκης INTIME NEWS

Ο Θεοδωράκης δημιούργησε μια σειρά από αισθητικούς, ηθικούς, συναισθηματικούς και πολιτικούς δεσμούς, ανάμεσα στον ίδιο και τον ακροατή του, που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από μια άμεση ικανοποίηση ή μια επιφανειακή απόλαυση. Δημιούργησε έργα που συνδύαζαν συναίσθημα και σκέψη, Έρωτα και Θανάτο, αρμονία και χάος.

Η παρουσίαση αυτή θα εξετάσει χαρακτηριστικά της δημιουργικής παραγωγής και της προσωπικότητας του Θεοδωράκη από ψυχολογική, νευροεπιστημονική και ψυχαναλυτική σκοπιά, ενώ θα προταθούν ιδέες για το τι κάνει τη μουσική του τόσο σαγηνευτική, συναρπαστική και βαθιά ουσιαστική για τους ακροατές του. Ομιλητής: Σπύρος Ορφανός, καθηγητής στο Μεταδιδακτορικό Τμήμα Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και μελετητής της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά. Θα ακολουθήσει μουσικό μέρος: Λίνα Ορφανού, φωνή / Τατιάνα Παπαγεωργίου, πιάνο. Στις 19:00. Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη", Πέτρου Κόκκαλη 1, Αθήνα.

Το Μουσείο Ακρόπολης κλείνει 14 χρόνια λειτουργίας

Η Αίθουσα του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακρόπολης ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στις 20 Ιουνίου 2023 το Μουσείο Ακρόπολης κλείνει 14 χρόνια λειτουργίας και είναι η πρώτη χρονιά φέτος που την ημέρα των γενεθλίων του δεν θα είναι παρών ο αείμνηστος Καθηγητής Δημήτριος Παντερμαλής, ο οποίος υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Mουσείου Ακρόπολης από το 2000 έως το 2019 και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης από το 2009 έως το 2022. Πέρα από το έργο ζωής του, που ήταν το Μουσείο Ακρόπολης, ο Δημήτριος Παντερμαλής ήταν ο άνθρωπος που ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου. Η αγάπη του για το Δίον και η σύνδεσή του με τους κατοίκους του ήταν βαθιά.



Με την ευκαιρία των γενεθλίων του Μουσείου Ακρόπολης την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου του, το Μουσείο προσκαλεί την Ορχήστρα Νέων Δίου να προσφέρει στους επισκέπτες του δωρεάν ένα μουσικό αφιέρωμα στην μελοποιημένη ελληνική ποίηση, στον προαύλιο χώρο του στις 9 μ.μ. Η πολυμελής ορχήστρα αποτελείται από νέα παιδιά, κυρίως μαθητές και φοιτητές, με κοινό χαρακτηριστικό την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, το μεράκι και το ταλέντο τους. Την ορχήστρα διευθύνει ο μαέστρος Νίκος Πατρής.



Συμμετέχουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Μπάμπης Βελισσάριος. Την βραδιά παρουσιάζει ο Αλέξης Κωστάλας. Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί από τις 9 το πρωί έως τις 12 μεσάνυχτα με κανονικό εισιτήριο. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργεί και το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου με θέα στην φωτισμένη Ακρόπολη.

Εθνικό Ωδείο Νέας Σμύρνης

Ο Μανώλης Καλομοίρης (Σμύρνη 1883 – Αθήνα 1962) καθόρισε με τη δράση του σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της μουσικής ζωής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα MEGARON

Το Εθνικό Ωδείο ιδρύθηκε το 1926 από το μουσουργό Μανώλη Καλομοίρη και μια ομάδα προσωπικοτήτων από τον ευρύτερο μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο. Σκοπός του Εθνικού Ωδείου δεν ήταν μόνο η κατάρτιση μουσικών αλλά η προσέλκυση και καλλιέργεια νέου ακροατηρίου.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακοιάννης: Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, Πλάτων, είχε πει "Η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα". Σε αυτή την καλοκαιρινή βραδιά με θέμα την ελληνική μουσική θα ακουστούν ορισμένες από τις γνωστότερες μελωδίες της ελληνικής μουσικής ιστορίας, από την παραδοσιακή, την έντεχνη αλλά και τη λαϊκή μουσική.

Θα παρουσιαστούν έργα σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Μ. Καλομοίρης, ο Ν. Σκαλκώτας, ο Ν. Χατζηαποστόλου, ο Α. Μπαλτάς, ο Μ. Χριστοδουλίδης, ο Α. Αργυρού, ο Μ. Πλέσσας, ο Λ. Μαχαιρίτσας, ο Α. Ιωαννίδης και ο Μ. Βαμβακάρης κ.α. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν έργα Κύπριων δημιουργών ή έργα που σχετίζονται με την Κύπρο. Συμμετέχουν μουσικά σύνολα με σπουδαστές και καθηγητές του Ωδείου, τόσο από το κλασικό όσο και από το σύγχρονο τμήμα, καθώς και η παιδική και η μεικτή χορωδία του.

Παρουσίαση τιμητικού τόμου "Άγγελος. Αφιέρωμα στον Άγγελο Δεληβορριά"

Το Μουσείο Μπενάκη οργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου "Άγγελος. Αφιέρωμα στη μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά", που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του παλαιού διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Άγγελου Δεληβορριά (1937-2018).

Ο τόμος συγκεντρώνει 24 ανέκδοτα κείμενα του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος. Τα κείμενα του τόμου εστιάζουν σε αντικείμενα ή αρχεία από τις μουσειακές συλλογές, ή σε δραστηριότητες τις οποίες διακονεί το Μουσείο, απηχώντας, ως προς την ποικιλία των θεμάτων τους, το πολιτιστικό και ιστορικό εύρος των τεκμηρίων του παρελθόντος, που φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη και στα παραρτήματά του. Το βιβλίο κυκλοφορεί στην εκδοτική σειρά του περιοδικού του Μουσείου Μπενάκη, του εντύπου δηλαδή του οποίου ο τιμώμενος υπήρξε ο ιδρυτής. Τρίτη 20/06/2023, ώρα 19:30.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

Ειρήνη Γερουλάνου, πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη

Alexandre Farnoux, καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne (Paris IV) και Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, πρώην διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Παντελής Μπουκάλας, ποιητής, συγγραφέας, αρθρογράφος, μεταφραστής, επιμελητής κειμένων

Μάρια Διαμάντη, υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού.

New Religion, True Religion, Bigger than the Pope

New Religion, True Religion, Bigger than the Pope / Tyrell Winston ΓΚΑΛΕΡΙ ALLOUCHE BENIAS

Στην γκαλερί Allouche Benias παρουσιάζεται ατομική έκθεση του Tyrell Winston με τίτλο "New Religion, True Religion, Bigger than the Pope".

O Tyrrell Winston (γεν. 1985, Καλιφόρνια) είναι καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται ανάμεσα στο Ντιτρόιτ και στο Μπρούκλιν. H δουλειά του είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συλλογής, ταξινόμησης και μετατροπής απορριφθέντων αντικειμένων. Ο Winston ανέπτυξε μια παθιασμένη συνήθεια συλλογής αντικειμένων από τους δρόμους του Μανχάταν και του Μπρούκλιν, ωθούμενη από την επιθυμία του να εξυπηρετεί το κοινό, να εξετάζει τα αντικείμενα και να διατηρεί την ενέργεια που ενέχουν. Κύριο θέμα στη δουλειά του Winston είναι η παρουσίαση αντικρουόμενων αντικειμένων με σκοπό την εξερεύνηση του συμβολισμού τους. Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία, εμβαθύνει σε θέματα ελπίδας και απελπισίας, αναγέννησης και ανανέωσης, ζωτικότητας και απερισκεψίας.

To 1997 η εφημερίδα L’Equipe ανακήρυξε τον Jordan "μεγαλύτερο από τον Πάπα" μετά από ένα αγώνα μπάσκετ με τους Chicago Bulls πριν την αγωνιστική περίοδο στο Παρίσι. Σήμερα οι αθλητές και οι διασημότητες αποτελούν τους νέους θεούς. Η αθανασία φαίνεται πιο απτή από ποτέ, επομένως ποιανού τα επιτεύγματα θα θυμόμαστε αύριο;

Ένα από τα γνωστότερα έργα του Winston περιλαμβάνει επιτοίχια γλυπτά από μπάλες του μπάσκετ με αναφορές στην έννοια της ενσωματωμένης ιστορίας και στο πώς μπορεί να αφαιρεθεί από ένα αντικείμενο το παρελθόν του.

Allouche Benias Gallery / Κανάρη 1, Σύνταγμα, τηλ.: 2103389111/ Τρ.-Παρ.: 11 π.μ. - 7 μ.μ., Σαβ.: 11 π.μ. - 5 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη - Έως 22/07.

