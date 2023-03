Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 28 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 28 Μαρτίου.

Repair-Café και επισκευάζω αντί να πετάξω

Σε εποχές μαζικής κατανάλωσης, τα είδη οικιακής χρήσης, που παρουσιάζουν κάποια βλάβη, καταλήγουν πάρα πολύ γρήγορα στα σκουπίδια. Με τα εργαστήρια στο Repair-Café μας θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Στο εργαστήριό μας, θα σας δείξουμε, πώς να επισκευάσετε τα χαλασμένα αντικείμενα σας. Ο Γιάννης και ο Roland θα σας βοηθήσουν με την τεχνογνωσία τους και θα σας συμβουλεύσουν πώς να κάνετε τις ελαττωματικές συσκευές σας να λειτουργήσουν και πάλι. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας αντικείμενα όπως καφετιέρα, τοστιέρα, πιστολάκι μαλλιών ή παρόμοια.

Repair-Café GOETHE-INSTITUT ATHEN

Οι εισηγητές σας περιμένουν στο κάτω φουαγιέ του Goethe-Institut Athen μεταξύ 5 και 7 μ.μ. Φέρτε μαζί σας την ελαττωματική συσκευή σας. Ο Γιάννης και ο Roland θα σας βοηθήσουν στην ανάλυση και στην επισκευή των βλαβών. Οι δυο τους θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, αλλά φυσικά δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι η συσκευή σας θα λειτουργήσει ξανά αμέσως.

Ο Γιάννης είναι επιστάτης στο Goethe-Institut Athen και ο Roland είναι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και DJ. Τα χέρια του πιάνουν και έχει ήδη "σώσει" πολλές οικιακές συσκευές από τη χωματερή κάνοντας έτσι στο περιβάλλον μια τεράστια χάρη.

Info: Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή. Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000. Τρίτη 28 Μαρτίου, 17:00 - 19:00.

"While We Wait" στην The Breeder

HANA WARD / WHILE WE WAIT

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Hana Ward στην Αθήνα, με τίτλο "While We Wait".

Η Hana Ward (Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, 1989), δημιουργεί έργα τα οποία εξερευνούν θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ενδοσκόπηση και την μεταμόρφωση του εαυτού. Με αιθέρια αλλά και πολύ εσωτερική ματιά, η Ward συνδυάζει διαφορετικές διαθέσεις, κίνητρα και αφηγήσεις για να απεικονίσει μαύρες γυναικείες φιγούρες που στοχάζονται και ονειροπολούν, χτίζοντας έτσι τους κόσμους τους από μέσα προς τα έξω. Οι πίνακές της αντιπαραθέτουν αφηρημένες φιγούρες σε πολύχρωμα φόντα, αντλώντας αναφορές από τα ονειρικά τοπία του Matisse, του Gauguin και του Rousseau.

Αυτές οι αναπαραστάσεις της προσωπικής αυτοπραγμάτωσης των πρωταγωνιστριών της μερικές φορές λαμβάνουν χώρα στην μοναξιά του σπιτιού και άλλες απελευθερώνονται σε εξωτερικά τοπία. Με επιρροές από αντιαποικιακές ιστορίες, πνευματικά κείμενα και τα κυκλικά μοτίβα που συναντώνται στη φύση, καθώς και από την κυρίαρχη αφήγηση της ιστορίας της τέχνης, το έργο της Ward ανασύρει μια εσωτερική διάσταση προκειμένου να αναδείξει έναν κόσμο όπου τα υποκείμενα μπορούν να κυριαρχήσουν στο ‘εδώ’ και το ‘τώρα.’

Η Ward τοποθετεί τις γυναικείες φιγούρες στο προσκήνιο. Η στάση και η γλώσσα του σώματός τους εκπέμπουν δυναμισμό. Η καλλιτέχνιδα συνδέει τις πρωταγωνίστριές της με μια ευρύτερη συλλογική μαύρη συνείδηση, αναγνωρίζοντας τη δύναμη μέσα της. Η ίδια υποστηρίζει: "στην πραγματικότητα όλα έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση. Νομίζω ότι είναι κάτι που θυμούνται ιδιαίτερα οι μαύρες γυναίκες – τη δική τους εσωτερική πνευματική δύναμη. Όλη μου η δουλειά συνδέεται με τη Μαύρη απελευθέρωση".

Georges Salameh – Το Ικρίωμα: Εικαστική εγκατάσταση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Georges Salameh – Το Ικρίωμα: Εικαστική εγκατάσταση ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τη νέα έκθεση του THF Raw με τίτλο «Το Ικρίωμα» από τον Georges Salameh. Στην εικαστική εγκατάσταση Το Ικρίωμα, ο Georges Salameh χαρτογραφεί τον τρόπο με τον οποίο σμιλεύεται η μνήμη με τα θραύσματα της λήθης που την περιβάλλουν, και μαζί τους, η ατομική και συλλογική υπαρξιακή μας αντίφαση. Μνημεία και εικόνες αναδιατυπώνουν, ως στιγμιαίες προβολές, το αέναο ταξίδι της επιστροφής, και μαζί με αυτό, μια ύπαρξη σε διαρκή εξορία, μια φθαρμένη νοσταλγία και τον θάνατο μιας επισφαλούς χρονολόγησης της Ιστορίας.

Στον πέμπτο όροφο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, με θέα την Ακρόπολη και το Κοινοβούλιο, ο Ελληνολιβανέζος καλλιτέχνης στήνει ένα εφήμερο εργοτάξιο, δια μέσου του οποίου διαπραγματεύεται το οδοιπορικό των προγόνων του, οι οποίοι υπέμειναν τα δεινά της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922. Ακολούθησε ο επαναλαμβανόμενος ξεριζωμός του ιδίου και της οικογένειάς του, μετά το ξέσπασμα του πολυετούς εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο το 1975, και η υπόσχεση μιας νέας ζωής στην Αθήνα.

Το έργο αυτό συνδιαλέγεται με ένα δεύτερο έργο που αποτελείται από τη φωτογραφία Πύλη (2019) και την αρχειακή ταινία μικρού μήκους White Middle Sea (2010). Η Πύλη απεικονίζει το Μνημείο Μικρασιατών στη Σάμο, το οποίο είναι διαρθρωμένο από Ιωνικούς κίονες και φέρει χαραγμένα τα ονόματα των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας.

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, 18:00-21:00. Ωράριο έκθεσης: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 10:00 - 17:00 | Πέμπτη: 17:00 - 21:00. Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ.: 2103611206 | thf.gr.

Χριστίνα Κάλμπαρη έκθεση ζωγραφικής "Η εκδρομή"

Χριστίνα Κάλμπαρη έκθεση ζωγραφικής "Η εκδρομή" ΟΠΑΝΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χριστίνας Κάλμπαρη με τίτλο "Η εκδρομή" στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Η έκθεση, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), περιλαμβάνει πίνακες μεγάλων διαστάσεων και μια σειρά σχέδια με κάρβουνο. Όλα τα έργα έχουν σχέση με το φως και το πώς αυτό διαμορφώνει τον ζωγραφικό χώρο.

Ο τίτλος της έκθεσης ("Η εκδρομή") είναι μια έμμεση αναφορά στη νουβέλα "Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν" της Anna Seghers. Στην προσέγγιση της Seghers βρίσκει μια απρόσμενη σύμμαχο που τη βοηθά να κατανοήσει τη δουλειά της. Το θάμπωμα της μνήμης, αυτή η μόνιμη ομίχλη μπροστά από τα μάτια της αφηγήτριας μιας μονοήμερης εκδρομής με ποταμόπλοιο στο Ρήνο, αντανακλάται και στις ατμοσφαιρικές εικόνες που ζωγραφίζει. Όπως η Seghers χρησιμοποιεί τη φύση ως σκηνικό για να μιλήσει για τη λειτουργία και τις δυνατότητες της ενθύμησης, έτσι και η Κάλμπαρη αντιλαμβάνεται τους χώρους στα έργα της ως σκηνικά, τα οποία πλαισιώνουν το συναίσθημα που επιχειρεί να αποτυπώσει.

"Η εκδρομή" της Χριστίνας Κάλμπαρη ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ





Δουλεύοντας αυτούς τους πίνακες η Κάλμπαρη αισθάνεται ότι μπαίνει μέσα στον ζωγραφικό χώρο, ότι γίνεται και η ίδια μέρος της αφήγησης. Δεν αναπαριστά απλώς κάποιες στιγμές από το παρελθόν, ούτε θέλει να αναπαραστήσει φιγούρες με τη μορφή που είχαν σε μια περασμένη δεκαετία. Αντιθέτως, από το παρόν ατενίζει το παρελθόν. Οι εσωτερικές, ψυχικές εικόνες της Κάλμπαρη θυμίζουν στιγμιότυπα ταινίας. Κάθε πίνακας είναι σαν μια οθόνη. Οι φιγούρες που ζωγραφίζει βρίσκονται σε κατάσταση περισυλλογής. Επίσης, δεν υπάρχει τάση φυγής σε αυτές τις εικόνες. Δεν υπάρχει ρομαντισμός. Η Κάλμπαρη προσπαθεί να φωτίσει κάτι και όχι να δραπετεύσει από αυτό.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ. Η έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, 18:00-21:00.

Αναδρομική έκθεση του Βασίλη Σίμου "Μια ματιά πίσω. Έργα 1954-2014"

Αναδρομική έκθεση του Βασίλη Σίμου "Μια ματιά πίσω. Έργα 1954-2014" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Η έκθεση του Βασίλη Σίμου με τίτλο "Μια ματιά πίσω" έχει αναδρομικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει μια επιλογή έργων του Λαμιώτη ζωγράφου από το 1954 έως το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το 1985. Η έκθεση "Μια ματιά πίσω" επανασυστήνει στο αθηναϊκό κοινό έναν σημαντικό ζωγράφο της δεκαετίας του ’60, ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στην πόλη όπου έζησε και έδρασε.

Η ζωγραφική του Βασίλη Σίμου (1934-2014) είναι ένα ιδιαίτερο αμάλγαμα που συνδυάζει ρεαλισμό, εξπρεσιονισμό και αφαίρεση. Το έργο του είναι βαθιά ανθρωποκεντρικό και η θεματολογία εντυπωσιακά αμετάβλητη: βασικός της άξονας είναι η αγροτική ζωή και το ελληνικό τοπίο. Αν θέλαμε να αναζητήσουμε την καταγωγή της εικονογραφίας του, θα έπρεπε να ανατρέξουμε στους Έλληνες υπαιθριστές, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν την ιδιαιτερότητα του ελληνικού φωτός. Επιπλέον, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας το προαφαιρετικό έργο του συντοπίτη του Αλέκου Κοντόπουλου, με τον οποίο μοιράζεται παρόμοια χρωματική γκάμα. Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τα "Καπνοχώραφα" του Καρδιτσιώτη Δημήτρη Γιολδάση, καθώς και πολλούς ακόμη Έλληνες ζωγράφους που καταπιάστηκαν με τη φύση και το ελληνικό ύπαιθρο: ενδεικτικά αναφέρουμε την "Επιστροφή στο χωριό" του Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη και το "Πότισμα των ζώων" του Βάσου Γερμενή. Κατά κάποιον τρόπο ο Σίμος παίρνει τη σκυτάλη από αυτούς τους ζωγράφους, συνεχίζοντας το όραμά τους.

Κείμενο έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος / Πέμπτη 23 Μαρτίου – Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου 2023, Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων: Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης – Θησείο. Τηλ: 210 3452150 | www.opanda.gr | Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, 19:00-22:00.

