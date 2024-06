Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 4 Ιουνίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τρίτη 4 Ιουνίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 4 Ιουνίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

“Monsters Inside and Beyond Us” – Δωρεάν στο Χοροστάσιο

Μια ιδιαίτερη έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βοζαΐτη (Vozis) με τίτλο “MONSTERS Inside and Beyond Us”, με έργα από μελάνι σε χαρτί, θα πραγματοποιηθεί στις 2, 4, 5 και 6 Ιουνίου 2024 στις 19:00, στο The Room του Χοροστάσιου.

Στην πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής, ο καλλιτέχνης προσπαθεί, σε παραπάνω από 50 έργα, να μας υπενθυμίσει ότι τελικά τα “τέρατα” που έχουμε όλοι μέσα μας δεν είναι πηγή αποκλειστικά δυσάρεστων συναισθημάτων.

“Με κάποιον τρόπο θέλω να δείξω ότι αυτά τα “τέρατα” τελικά δεν είναι κάτι άσχημο, κάτι τρομακτικό… Είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας, της φαντασίας μας και της ψυχής μας που χρειάζεται την δικιά μας αποδοχή, αγκαλιά και αγάπη ώστε να μην ζούνε στο περιθώριο αλλά να μπορούν να ζουν και αυτά μαζί μας αρμονικά και με εξέλιξη.”

Στην προσπάθειά του ο Vozis να το εκφράσει αυτό, κυρίως στον εαυτό του, ασχολήθηκε με την αυτόματη γραφή στο κομμάτι του σχεδίου. Υπό αυτή την μορφή συναισθήματα και σκέψεις διατυπώθηκαν στο χαρτί και τελικά κατάλαβε πως μόνο τρομακτικά δεν είναι αλλά μπορούν να είναι και χαρούμενα μαζί μας.

“…μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να μοιραστώ αυτό το κομμάτι-εμπειρία και με τον υπόλοιπο κόσμο και να ξεχυθούν όλα αυτά τα “τέρατα” εκεί έξω υπό όποια μορφή και να γνωριστούν με τον κόσμο.”

Νίκος Λεοντόπουλος – Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ παρουσιάζει την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Λεοντόπουλου με τίτλο “X ΑΡΧΕΙΑ”. Η Ίρις Κρητικού γράφει:

“Μια μπαλάντα των Εξαρχείων

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά

πού κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών

Εξάρχεια Πατήσια Μεταξουργείο Μέτς.

Κάνουν ότι λάχει.

Πλασιέ τσελεμεντέδων και εγκυκλοπαιδειών

φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους…

Κατερίνα Γώγου, Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά (απόσπασμα)

Graffiti is one of the few tools you have if you have almost nothing. And even if you don’t come up with a picture to cure world poverty you can make someone smile while they’re having a piss.

Banksy, Banging Your Head Against a Brick Wall.

Η νέα ενότητα έργων του Νίκου Λεοντόπουλου με τίτλο “X ΑΡΧΕΙΑ”, πέρα από την έκπαγλη παραβατική ομορφιά που μαεστρικά αποκαλύπτει, πυροδοτεί ταυτόχρονα έναν καινούριο τρόπο θέασης στα γενναία λουλούδια και τα επίτοιχα πυροτεχνήματα της πόλης.

Φωτογραφίζοντας με πάθος, παραδίδοντας μια άρτια ιστορική καταγραφή και αισθητική αναζήτηση, ο Λεοντόπουλος, σε συνέχεια των αξέχαστων “Λιπασμάτων” του, ιχνηλατεί και επανασυστήνει ένα οικείο αστικό αθηναϊκό τοπίο που υφαίνεται και ξηλώνεται σιωπηλά, που άλλοτε ξεψυχά και άλλοτε πάλλεται, που ακροβατεί ανάμεσα στη δυστοπία και τη φαντασμαγορία.

Ετοιμόρροπα και ανακαινισμένα βανδαλισμένα νεοκλασικά, πολυκατοικίες μεσοπολέμου με ευγενείς εισόδους και από καιρό χαμένα κοσμητικά γλυπτά μέλη, δαντελωτά εμπορικά σκέπαστρα και στριφογυριστές σκάλες υπηρεσίας, αποχρωματίζονται σταδιακά μπροστά στον φακό, αφήνοντας τόπο, υφή και ήχο στις ζοφερές εκρήξεις και τις μικρές πυρκαγιές των χρωμάτων, στους περιπετειώδεις ελισσόμενους λαβυρίνθους και τις συναρπαστικές μονοκονδυλιές των σχημάτων που σαν οργιώδεις κισσοί αγκαλιάζουν επίμονα την ιστορία των δρόμων και των κτηρίων, ακυρώνοντας χωρίς κρότο τη νενομισμένη της μνήμη. Επανεκκινώντας την με έναν λυγμό.”

Σταμάτης Θεοχάρης – Δωρεάν έκθεση στην γκαλερί Alma

Στην γκαλερί Alma παρουσιάζεται η νέα ατομική έκθεση του Σταμάτη Θεοχάρη με τίτλο “Σπλάχνα / Viscera”. Tο ταξίδι στον ονειρικό κόσμο, ένα κόσμο εσωτερικής αναζήτησης και υποσυνείδητων διεργασιών ξεκινά. Στα έργα του ο Σταμάτης Θεοχάρης με την χαρακτηριστική του pop ματιά και συγχρόνως με καθαρές αναφορές από art deco και art nouveau ανοίγει τις πύλες ενός σουρεαλιστικού σύμπαντος που αιωρείται πότε στον ουρανό και πότε στην θάλασσα.

Συνθέτει εικόνες χρησιμοποιώντας πρόσωπα αντρικά και γυναικεία, γυμνά σώματα, σύμβολα, ζώα με μια διάθεση να αποτυπώσει πανανθρώπινα συναισθήματα που αναδύονται “εντός” μας, στην σχέση μας με τους σημαντικούς άλλους, αλλά πρωτίστως στην σχέση μας με τον ίδιο τον εαυτό. […] Η συλλογή περιλαμβάνει ένα κολλάζ βιωμάτων, που αποτυπώνονται με έναν τρόπο ρευστό και σε διαρκή κίνηση. Κίνηση προς την απελευθέρωση και την αλήθεια. […] Κωσταντίνα Συκαρά, ΜΑ ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια.

“Κοινωνικές Παθογένειες” – Δωρεάν εικαστική βόλτα στην Καλών Τεχνών

‘Eκθεση της εικαστικής ομάδας “Visual Voices” στο Φουαγιέ Θεάτρου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και με τίτλο “Σύγχρονες Παθογένειες”.

Συμμετέχουν Έλληνες, αλλά και Διεθνείς εικαστικοί καλλιτέχνες της ομάδας: Adele Myers, Βίβιαν Χαλκίδη, Γιάννης Δημουλάς, Δέσποινα Τσάκνη, Δήμητρα Μπακογιαννάκη, Jincheng Liu, Κρίστι Γρηγορίου, Κωστής Κόντος, Λευκή Χαρίτου, Matthew McVeigh, Παναγιώτα Κορωνίου, Παναγιώτης Φερεντίνος, Σάββας Μαβίδης, Villy Calliga, Χριστίνα Λουκίδη, Χρυσάνθη Μπαϊράμη.

Ερευνητική επιμέλεια: Βίβιαν Χαλκίδη, Υποψ. Διδάκτορας ΑΣΚΤ. Επιμέλεια Performance: Αιμιλία Μπουρίτη. Στην performance συμμετέχει o ηθοποιός Βαγγέλης Παπαδάκης.

Η Βίβιαν Χαλκίδη αναφέρει: “Στη σύγχρονη εποχή, μέσα από τα ελληνικά και κατ’ επέκταση παγκόσμια δεδομένα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλο και αυξανόμενες “απειλές”. Βιώνουμε το αίσθημα της ανασφάλειας, του κοινωνικού αποκλεισμού κάποιων ατόμων ή ομάδων, αλλά και φαινόμενα αυξανόμενης διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, υποβάθμισης της δημόσιας υγείας, κατακρεούργησης της παιδείας και του πολιτισμού.

Καθημερινά, υπομένουμε την αύξηση του κόστους ζωής, την υπερτίμηση των βασικών αγαθών, την αυξανόμενη ανεργία, τη φτωχοποίηση και την αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σήμερα, κυριαρχούν η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής στο βωμό του κέρδους, η λογοκρισία και ανελευθερία του τύπου.

Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σε κάθε μορφή υποθάλπεται, όταν ο θύτης είναι σε θέση ισχύος! Ο θεσμός της δικαιοσύνης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, αδυνατεί να υποστηρίξει τις νόμιμες αξιώσεις των πολιτών και του δικαίου απέναντι στην τάση του κράτους να αυθαιρετεί· η συνταγματικά κατοχυρωμένη αμεροληψία και ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, από την εκτελεστική εξουσία, είναι ανύπαρκτη. Η ιδιοτέλεια και ο ατομικισμός επικρατούν στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Όταν κάποιοι συνάνθρωποί μας εκτίθενται απέναντι σε καταχρηστικές καταστάσεις, βάλλονται οι ουσιαστικές τους ανάγκες, η αξιοπρέπειά τους, ακόμα και ο βιοπορισμός τους, τότε τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε; Μήπως είμαστε απλοί θεατές, χωρίς να θέλουμε να εμπλακούμε, ώστε να μην βρεθούμε κι εμείς οι ίδιοι σε δυσμενή θέση; […]

Μέσα σ´ έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ομάδα “Visual Voices”, απαρτίζεται κυρίως από εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι, έχοντας έντονη ενσυναίσθηση, τοποθετούνται και εκφράζουν -μέσω της εικαστικής τους γλώσσας- τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Οι κοινωνικές παθογένειες της εποχής μας καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη για συλλογικότητα και την ανάπτυξη μιας “κοινωνικά χρήσιμης τέχνης”, όρο τον οποίον εισήγαγε ο Bourriaud (2004). Άλλωστε, η “ομορφιά” της τέχνης ενοχλεί την ασχήμια της εξουσίας…”