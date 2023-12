Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ευκαιρίες για να ψυχαγωγηθείτε δωρεάν την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου.

Ποικίλες δωρεάν εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα – τα οποία πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς – δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου.

“Το Όραμα του Εθελοντισμού” Humanity Greece

Τιμώντας την Διεθνή Ημέρα Εθελοντών (5 Δεκεμβρίου) και θέλοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα να αναδείξει την πολύτιμη προσφορά των εθελοντών αλλά και την σημαντικότητα αναγνώρισης τους, που βρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά στην πρώτη γραμμή προσφέροντας σημαντικό ανθρωπιστικό έργο, το Humanity Greece διοργανώνει εκδήλωση στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ενώ θα φωταγωγήσει συμβολικά, σπουδαία μνημεία της χώρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την σκηνοθεσία του γνωστού σκηνοθέτη και χορογράφου Φωκά Ευαγγελινού, ενώ συνάνθρωποι μας από όλες τις πληγείσες περιοχές της χώρας θα φέρουν στην επιφάνεια τα δικά τους βιώματα από τις καταστροφές που υπέστησαν.

Κλείσε το εισιτήριο σου δωρεάν εδώ.

”Outreach Project 3” στο Θέατρο Vault

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και οι Συνέργειες Πολιτισμού παρουσιάζουν το “Outreach Project 3”, μια μοναδική πρωτοβουλία που αναδεικνύει μια νέα γενιά θεατρικών συγγραφέων και επανατοποθετεί τη νεοελληνική δραματουργία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα καίρια ζητήματα της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής αποδοχής.

Το “Outreach Project” υποστηρίζει έμπρακτα τους νέους θεατρικούς συγγραφείς, συμβάλλοντας μέχρι σήμερα στην ολοκλήρωση και παρουσίαση στο κοινό δεκατεσσάρων πρωτότυπων θεατρικών έργων, που πραγματεύονται ζητήματα ρευστότητας φύλου και σεξουαλικότητας, σωματικών και ψυχολογικών προκλήσεων, εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και κοινωνικών ανισοτήτων.

Τα δέκα πρωτότυπα θεατρικά έργα του “Outreach Project 3” που θα παρουσιαστούν με τη μορφή Θεατρικών Αναγνώσεων, ανοιχτών στο κοινό, είναι αποτέλεσμα του τρίμηνου δημιουργικού εργαστηρίου θεατρικής γραφής και του one to one mentoring, που προσφέρουν στους επιλεχθέντες νέους συγγραφείς, οι διεθνώς καταξιωμένοι δραματουργοί/συγγραφείς Βασίλης Κατσικονούρης, Νίνα Ράπη, Χαράλαμπος Γιάννου, Σοφία Καψούρου και Τηλέμαχος Τσαρδάκας, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Θεωνά.

Τρίτη 5/12 στις 18:00 /19:00 Παπαδιόχος Βαγγέλης “Η μάσκα και ο καθρέφτης” και στις 19:00/20:00 Παντελιά Μαρία “Λόβινγκ … οut ! ” – Λόγω των περιορισμένων θέσεων, επικοινωνήστε για τις κρατήσεις σας στο θέατρο VAULT, με ελεύθερη είσοδο: 213 0356472 / 6951832070 (11:00-14:00 & 17:00-21:00)

Εκθεση με έργα του Παύλου Σάμιου “Ζωή στην τέχνη”

Μια διαφορετική έκθεση με τίτλο “Ζωή στην τέχνη” παρουσιάζει για τις γιορτές το artworx στην Κηφισιά. Η έκθεση περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα του κορυφαίου ζωγράφου Παύλου Σάμιου, που συνοδεύονται από μια ομάδα πολλαπλών συνθέσεων.

Παύλος Σάμιος

Η Μαρία Ξανθάκου και η Ιζαμπέλα Φρανσές επέλεξαν για πρώτη φορά μικρά έργα τέχνης, με τη ζεστασιά, την ανθρωπιά και την υψηλή αισθητική του Παύλου Σάμιου.

Το εργαστήριο του καλλιτέχνη αποκτά νέα ζωή, καθώς έργα που δεν έγιναν μεν στο καβαλέτο, αλλά φέρουν τον αέρα και το πνεύμα της τέχνης του αγαπημένου ζωγράφου, παίρνουν τη θέση του στο artworx και αποτελούν προτάσεις δώρων για τις γιορτές.

Μεταξοτυπίες υψηλής ποιότητας, μικρής αρίθμησης, επιτράπεζια πλέζιγκλας με τα αγαπημένα ερωτικά θέματα του Παύλου Σάμιου, μικρογλυπτά, κεραμικά, κοσμήματα και μαντήλια. Ακόμα ένα ρόδι-γούρι ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα χρονιά καθώς και ένα ημερολόγιο για το 2024 με χαρακτηριστικές σκηνές από όλη την παλέτα του ζωγράφου. Τα ζευγάρια, τα καφενεία, οι νεκρές φύσεις του, ανθούν και πάλι σε αυτά τα μικρά έργα τέχνης. Εγκαίνια έκθεσης: 5 Δεκεμβρίου 2023 (11:00- 21:00)

Παρουσίαση βιβλίου Αλέξη Σταμάτη “Υπήρξα τόσοι άλλοι”

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη και ο ΙANOS διοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Σταμάτη “Υπήρξα τόσοι άλλοι” την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και ο Αλέξης Σταμάτης θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Θα μιλήσουν οι:

Νίκος Κουρμουλής, συγγραφέας πολιτιστικός συντάκτης

Εριφύλη Μαρωνίτη, δημοσιογράφος πολιτιστική διαχείριση

Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Μπέττυ Αρβανίτη

Παρουσίαση Εικαστικής Εγκατάστασης ”Spectators in a ghost city”

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Σπίτι της Κύπρου παρουσιάζουν στην Αθήνα την εικαστική εγκατάσταση Spectators in a ghost city με την οποία η Κύπρος απέσπασε το παγκοσμίου κύρους βραβείο Golden Triga.

Μεγάλη τιμή, χαρά και συγκίνηση για την Κύπρο, τους δημιουργούς της, τους επιμελητές της φετινής συμμετοχής και του ΘΟΚ, η διάκριση με το υψηλού κύρους μεγάλο βραβείο Golden Triga της Prague Quadrennial ‘23, στην εγκατάσταση Spectators in a ghost city.

Παρουσίαση Εικαστικής Εγκατάστασης ''Spectators in a ghost city''

Η Εθνική Συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή 15η Διεθνή Έκθεση Performance Design and Space 2023 της Πράγας με την Μαρίνα Μαλένη ως Επιμελήτρια και έχουσα την αρχική ιδέα με αφετηρία την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, τη Μελίτα Κούτα στην Καλλιτεχνική έρευνα και εικαστική εγκατάσταση και με τη συνεργασία του Χάρη Καυκαρίδη ως Τεχνικού Συμβούλου τιμήθηκε από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή διακεκριμένων ειδικών με τη σημαντικότερη διάκριση στο χώρο του σχεδιασμού των παραστατικών τεχνών.

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 στις 7.30μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Τσίλλερ, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Σπίτι της Κύπρου, θα παρουσιαστεί το βραβευμένο εικαστικό έργο.