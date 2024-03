Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 5 Μαρτίου – 4 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Προτάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για βόλτες στην Αθήνα χωρίς πορτοφόλι την Τρίτη 5 Μαρτίου.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Τρίτη 5 Μαρτίου, σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην Αθήνα από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Προτάσεις που σου… “ανοίγουν την όρεξη” και δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό, να ψυχαγωγηθεί με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν έκθεση με θέμα τη Γυναίκα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

“…επεθύμησα από καρδίας να ήθελεν ημπορώ να ζωστώ άρματα, επεθύμησα από καρδίας να ήθελε ημπορώ να τρέξω διά να δώσω βοήθειαν εις ανθρώπους, όπου δι’ άλλο -καθώς εφαίνετο- δεν επολεμούσαν, παρά διά θρησκείαν και διά πατρίδα, και διά εκείνην την ποθητήν ελευθερίαν, η οποία, καλώς μεταχειριζομένη, συνηθά να προξενεί την αθανασίαν, την δόξαν, την ευτυχίαν των λαών. Επεθύμησα, είπα, από καρδίας, αλλά εκοίταξα τους τοίχους του σπιτιού, όπου με εκρατούσαν κλεισμένην, εκοίταξα τα μακρά φορέματα της γυναικείας σκλαβίας και ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα…”

Με αφορμή τα λόγια της Zακυνθινής λόγιας Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832), στην αυτοβιογραφία της, μια σημαντική ιστορική μαρτυρία και συγχρόνως το πρώτο αξιόλογο δείγμα γυναικείας γραφής στη νεοελληνική γραμματεία που πρωτοεκδόθηκε το 1881, παρουσιάζεται δωρεάν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η ομαδική εικαστική έκθεση “και ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα”.

Η έκθεση παρουσιάζεται σε οργάνωση του εκπαιδευτικού Δημήτρη Λαζάρου και σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική Πλατφόρμα Art Hub Athens / Art for social change, ενώ βασίζεται σε ιδέα της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Μαρίας Κατσιώνη.

Δωρεάν ομαδική έκθεση στη γκαλερί Αργώ

Η γκαλερί Αργώ, της οδού Νεοφύτου Δούκα 5, στο Κολωνάκι, υποδέχεται στους χώρους της εννέα ζωγράφους κι έναν γλύπτη, οι οποίοι συνεκθέτουν στην ομαδική έκθεση “Broken Mirror”, εμπνεόμενοι από το σχεδόν υπερβατολογικό σύμβολο του καθρέφτη. Και μάλιστα του σπασμένου. Αυτού που αντανακλά και αυτού που απορροφά ή διαστρεβλώνει.

Δέκα καλλιτέχνες, λοιπόν, οι: Αδριανός, Δωροθέα Αμέντα, Κώστας Βαρώτσος, Κρίστι Γρηγορίου, Τζουλιάνο Καγκλής, Εβίτα Κανέλλου, Κατερίνα Μαυρολέων, Βαγγέλης Ρήνας, Κατερίνα Ριμπατσιού, Μάρα Τσαφαντάκη, δουλεύοντας από “μέσα” προς τα έξω, διερευνούν τα όρια τόσο του προσωπικού τους κόσμου όσο και του κόσμου που τους περιβάλλει, ενός κόσμου απειλητικού που αλλάζει συνεχώς με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Την έκθεση προλογίζει ο Μάνος Στεφανίδης, ο οποίος υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: “[…] Δέκα, σύγχρονοι δημιουργοί που εκφράζουν με τις ανησυχίες τους την αμφίσημη όσο και πολύ ενδιαφέρουσα εποχή μας, επιχειρούν να δώσουν, ο καθένας διαφορετικά, τη δική του εκδοχή για τον σπασμένο καθρέφτη, για την ανεστραμμένη πραγματικότητα που βιώνουμε καλλιτέχνες και κοινό. Ισορροπώντας ανάμεσα στην αφαίρεση και την αναπαράσταση, την ελεύθερη χειρονομία και την μικρή, κομψή πινελιά, την κατάδυση στο υποσυνείδητο και το υποψιασμένο βλέμμα σε μία πραγματικότητα που δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη“.

Έκθεση για τη συνοικία Νεάπολη στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Pascal Sébah (1823-1886), "Πανοραμική άποψη της Αθήνας από τους πρόποδες του Λυκαβηττού, π. 1874". Συλλογή Θ. Θεοδώρου. Φωτογραφία: Τ. Σπετσιέρης

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Αθηναίων ιστορική και εικαστική έκθεση Νεάπολις, “κοιτίς αμεριμνησίας και νεότητος” για τη συνοικία της Νεάπολης, που επιμελούνται ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος και η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024, ώρα 19:30, στην γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης (Μασσαλίας 22).

Με αφετηρία τον χαρακτηρισμό της Νεάπολης από τον λογοτέχνη Κώστα Αθάνατο (1896-1966), στην έκθεση διαλέγονται δύο μαρτυρίες: Το φωτογραφικό απόθεμα από τον 19ο και 20ό αιώνα με την εικαστική απόδοση της κληρονομιάς της περιοχής μέσα από έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η Νεάπολη, αναδύεται ως κοιτίδα της νέας, τότε, πόλης, πίσω από την Τριλογία προς τον Λυκαβηττό και του Στρέφη, μία συνοικία που ξεκίνησε ως “προάστιο” τον 19ο αιώνα για να εξελιχθεί ως αθηναϊκός τόπος πνευματικών κινήσεων, κέντρο διανοουμένων, καλλιτεχνών και φοιτητών. Αυτή η ιδιαίτερη ώσμωση ιδεών και ανθρώπων αποτέλεσε και αποτελεί ως σήμερα την πιο γοητευτική παράμετρο της Νεάπολης, της πιο παλιάς από τις “νέες” συνοικίες της Αθήνας.

Η Νεάπολη προβάλλεται, σύμφωνα με τους επιμελητές της, “ως μία πνευματική κοιτίδα, πάλλουσα από ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις. Ανασυστήνοντας την ατμόσφαιρα των καφενείων και των σαλονιών, της καθημερινότητας και των ανώνυμων πρωταγωνιστών της, πάνω στον καμβά του απλού και αβίαστου ρυθμού της γειτονιάς με τα νεοκλασικά σπίτια και τις αυλές, τα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοδετεία, τις σπιτονοικοκυρές και τις πόρνες, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει και τις πνευματικές μορφές της Νεάπολης -από τον Γεώργιο Δροσίνη ως τον Κωστή Παλαμά και από τον Γιαννούλη Χαλεπά ως τον Γρηγόριο Ξενόπουλο και τον Γεώργιο Σουρή”.

Η έκθεση επαναφέρει τη διερεύνηση αυτών των όψεων της Νεάπολης επτά χρόνια μετά την έκθεση #NeapolisAthina: και τώρα και τότε (2017), που διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση, με επιμέλεια της Λουΐζας Καραπιδάκη.

KINO ATHENS – Δωρεάν προβολές στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους, του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους, καθώς και του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος Μικρού Μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας KINO ATHENS θα προβληθεί από τις 2 ως τις 10 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, υπό την Αιγίδα του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ελεύθερη είσοδο.

Την Τρίτη 5/3/2024:

19.00: “Στο γραφείο των καθηγητών”

Η Carla Nowak, μια νεαρή καθηγήτρια που διδάσκει γυμναστική και μαθηματικά σε λύκειο, εμφανίζεται για το πρώτο της μάθημα στο καινούριο της σχολείο. Αυτό που διακρίνει πρωτίστως την Κάρλα από τους νέους συναδέλφους της είναι ο ιδεαλισμός της. Όμως μια σειρά ανεξιχνίαστων κλοπών μολύνει την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους διδάσκοντες. Όταν ένας Τούρκος μαθητής κατηγορείται και καλείται ταπεινωτικά να εμφανιστεί μπροστά στον διευθυντή, η Carla αποφασίζει να το ψάξει. Με τη βοήθεια μιας κρυφής κάμερας και προς έκπληξη όλων, αποκαλύπτει τον δράστη: είναι άσημη γραμματέας του σχολείου, Friederike Kuhn. Η αποκάλυψή της όμως θέτει την Κάρλα μπροστά σε ένα δυσεπίλυτο δίλημμα:

Η Friederike Kuhn είναι η μητέρα του πιο ταλαντούχου μαθητή της, Oskar Kuhn. Η Carla χάνει σταδιακά αλλά σταθερά τον έλεγχο της κατάστασης. Από τη μία πλευρά, απομονώνεται όλο και περισσότερο από τους συναδέλφους της. Από την άλλη πλευρά, η Carla πρέπει να αντιμετωπίσει την ψυχολογική πίεση που έχει προκαλέσει στον Oskar, καθώς τα άλλα παιδιά αρχίζουν να τον αποκαλούν «γιο της κλέφτρας». Η διεύθυνση του σχολείου έχει μια απλή λύση για τέτοιες περιπτώσεις: ο Oskar θα πρέπει να πάει σε κάποιο άλλο σχολείο. Ο Oskar, απτόητος όπως και η μητέρα του που έχει πια αποβληθεί από το σχολείο, επικοινωνεί με τη σχολική εφημερίδα. Δημοσιοποιεί την άποψη της μητέρας του, γεγονός που πυροδοτεί μια έντονη συζήτηση γύρω από την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

21.30: “Η εφεύρεση του άλλου”

To «The invention of the Other» είναι ένα επικό, οικείο και διαδικαστικό ντοκιμαντέρ για μια από τις σημαντικότερες αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στα βάθη του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Το έργο προσπαθεί να έρθει σε επαφή με μια ομάδα απομονωμένων ιθαγενών της εθνοτικής ομάδας Korubo που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση και προωθεί την επανένωση με ένα μέρος της οικογένειας. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Bruno Pereira, ο οποίος αργότερα θα δολοφονηθεί στην ίδια περιοχή και θα μετατραπεί σε διεθνές σύμβολο υπέρ των ιθαγενών και του δάσους.