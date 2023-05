Δωρεάν στην πόλη την Τρίτη 9 Μαΐου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τρίτη 9 Μαΐου.

ADVERTISING

One Three Some – Απόπειρα Δημιουργίας Μιας Δημοκρατικής Συνέλευσης

Το One Three Some - Απόπειρα Δημιουργίας Μιας Δημοκρατικής Συνέλευσης, παρουσιάζεται για μία μόνο μέρα στις 9 Μαΐου στο Δημαρχείο Αθηνών, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων.

LINDA ZENNARO

Το One Three Some – Απόπειρα Δημιουργίας Μιας Δημοκρατικής Συνέλευσης, είναι μια συμμετοχική παράσταση που φτιάχνουν οι ίδιοι οι θεατές/συμμετέχοντες μαζί με τρεις ηθοποιούς. Μια σύλληψη και δημιουργία της Δανάης Θεοδωρίδου.

Η παράσταση λαμβάνει χώρα σε Δημαρχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η σκέψη πίσω από την πρόταση αυτή, είναι ότι άτομα που στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν έχουν σχέση με θεσμικές μορφές της δημοκρατίας, μπαίνουν σε μέρη όπου παίρνονται σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και προτείνουν μια εναλλακτική πρακτική της δημοκρατίας μέσα σε αυτά. Συμβάλλουν έτσι στην ανάδειξη ενός νέου κοινωνικού φαντασιακού σχετικά με το τι είναι δημοκρατία και πώς θέλουμε να την ασκούμε ως πολίτες.

Συντελεστές: Σύλληψη, δημιουργία: Δανάη Θεοδωρίδου / Καλλιτεχνική-δραματουργική υποστήριξη: Μπετίνα Παναγιωτάρα / Σχεδιασμός σκηνικών και κοστουμιών: Μάγδα Δήμου / Σύμβουλοι δραματουργίας: Lara Barsacq, Rudi Laermans, Ευφροσύνη Πρωτοπαπά / Παίζουν: Μάνος Βαβαδάκης, Κατερίνα Ζησούδη, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, και 30 θεατές.

41 σύγχρονοι εικαστικοί εμπνέονται και δημιουργούν έργα με αφετηρία το πράσινο χρώμα.

Αριστέα Παναγιωτακοπούλου, Βουκαμβίλια, 60x80cm, φωτογραφία, επεξεργασία με υγρό γυαλί RAINBOW PROJECT ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ

Το Rainbow project Ουράνιο Τόξο συνεχίζεται στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου και η Τέχνη αποκτά Πράσινο χρώμα, συνεχίζοντας τις 6 + 1 ομαδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν το project έως το καλοκαίρι του 2023.

Η έκτη έκθεση του project με θέμα το Πράσινο - Green χρώμα παρουσιάζεται στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου από τη Δευτέρα, 8 Μαΐου έως το Σάββατο, 20 Μαΐου.

Το πράσινο είναι το χρώμα της φύσης. Συμβολίζει την ανάπτυξη, την αρμονία, τη φρεσκάδα και τη γονιμότητα. Είναι χρώμα ιδιαίτερα συναισθηματικά δεμένο με την ασφάλεια. Το βαθύ πράσινο συνδέεται με το χρήμα. Το πράσινο έχει εξαιρετική επουλωτική δύναμη. Είναι το πιο γαλήνιο χρώμα για το ανθρώπινο μάτι. Υπονοεί σταθερότητα και υπομονή. Στην εραλδική, το πράσινο υποδηλώνει την ανάπτυξη και την ελπίδα. Το πράσινο αντίθετα με το κόκκινο, δείχνει ασφάλεια. Είναι το χρώμα της ελεύθερης διόδου στον δρόμο.

Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου. Η έκθεση παρουσιάζεται σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική. www.arthubathens.org. Eγκαίνια: Δευτέρα, 8 Μαΐου και ώρα 5-9μ.μ.

Οpen Street Fair "Local infection of the cosmopolitan"

Από Τρίτη 2 Μαΐου, περισσότεροι από 45 καλλιτέχνες και επιμελητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανοίγουν το "Local infection of the cosmopolitan". Πρόκειται για μία σπονδυλωτή ιστορία και το πρώτο εβδομαδιαίο Open street fair στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, με 10 ξεχωριστά πολιτιστικά events σε 4 ενότητες σε 5 σημεία στο Εμπορικό Τρίγωνο.

Μέσα από τις εκθέσεις και τα δρώμενα σχολιάζεται και αναλύεται η ιστορία, η κοινωνική πραγματικότητα, το παρόν και στο τέλος κωδικοποιούνται τα συμπεράσματα για το μέλλον του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας. Έργα σε απρόσμενους χώρους, μουσικά δρώμενα, και περφόρμανς, αλλά και slam poetry δημιουργούν μια σπονδυλωτή περιήγηση στο αθηναϊκό Τρίγωνο.

Περισσότερα εδώ...

Αλέξης Αυλάμης και "Μετατοπίσεις"

Έργο Αλέξη Αυλάμη από την έκθεση "Μετατοπίσεις" THE BLENDER GALLERY

Η The Blender Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Αλέξη Αυλάμη με τίτλο "Μετατοπίσεις".

Ο Αλέξης Αυλάμης δουλεύοντας επί ένα χρόνο στο εργαστήριο του στην Κεφαλλονιά ζωγραφίζει και πάλι με την αρχαία τεχνική της εγκαυστικής σε ξύλο, με πρωταγωνιστή ένα αγαπημένο υλικό: το αλχημικό μελισσοκέρι. Ο καταλύτης της τεχνικής είναι η θερμότητα, η δυναμική ισορροπία μεταξύ "φωτιάς και πάγου", φαινόμενο που ενσωματώνει αντιθέσεις όπως στερεό ή ρευστό, επίπεδο ή ανάγλυφο, ελεγχόμενο ή απρόβλεπτο. Οι εικόνες μιλάνε για μεταμορφώσεις, το οικοσύστημα, τη σχέση με τον Εαυτό και υμνούν τη γυναίκα χάρη στην οποία συνεχίζεται η περιπέτεια της ζωής.

H Δώρα Μαρκάτου, Ιστορικός τέχνης, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γράφει μεταξύ άλλων για τον Αυλάμη: [...] Στα χέρια του Αλέξη Αυλάμη, του οποίου η έμπνευση έχει βαθιές ρίζες στις παρακαταθήκες του παρελθόντος και στη σοφία της φύσης, χωρίς να αντιπαρέρχεται τα προβλήματα του παρόντος, η πανάρχαια τεχνική της εγκαυστικής δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα και μάλιστα μπορεί να υπηρετήσει αναζητήσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου. [...]

Περισσότερα εδώ...

"11 Women United for Children"

Marina Karella / Dark fountain splashing, 2022 / 33.5 x 41.5 cm / Oil on canvas 11 WOMEN UNITED FOR CHILDREN/ ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Στην γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση "11 Women United for Children" για τους σκοπούς του ΕLIZA – Σωματείου Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού. Με αφορμή την αυξημένη δημοσιοποίηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ακραίας παραμέλησης, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη ενώνει τις δυνάμεις της με το Σωματείο ΕΛΙΖΑ ώστε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να συμβάλλει στην προσπάθεια για την επιμόρφωση επαγγελματιών που εργάζονται κοντά σε παιδιά, για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών με υποψία κακοποίησης παιδιών. Συγκεκριμένα, η έκθεση στηρίζει την πρωτοβουλία του Σωματείου ΕΛΙΖΑ για τη δημιουργία ενός Εθνικού Προγράμματος Επιμόρφωσης και Ενδυνάμωσης Νηπιαγωγών για την πρόληψη της κακοποίησης των παιδιών.

Η έκθεση "11 Women United for Children" εστιάζει σε γυναίκες καλλιτέχνες με σκοπό τη δημιουργία μίας ομαδικής έκθεσης που θα πλαισιώσει τους σκοπούς του ΕΛΙΖΑ και θα μεταφέρει την απαραίτητη αίσθηση αισιοδοξίας για την επίτευξη της πρόληψης του οδυνηρού αυτού φαινομένου.

Οι συμμετέχουσες χρησιμοποιούν τη φωνή και το έργο τους για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, χωρίς να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Συμμετέχουν οι: Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Μαρίνα Καρέλλα, Πέγκυ Κλιάφα, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Έλπη Σαράντη, Χριστιάνα Σούλου, Σοφία Στεβή, CHRYSSA, Farida El Gazzar.

Περισσότερα εδώ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις