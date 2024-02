Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 16 – 18/2

Eκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.

Δωρεάν δρώμενα από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς στην Αθήνα μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με… τον εαυτό μας.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 17-18 Φεβρουαρίου;

Δωρέαν παράσταση “Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα” του Λόρκα

Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 στις 9.00 μ.μ. στoν Δημοτικό Κινηματογράφο “Νέα Ελβετία” (Νέας Ελβετίας & Σεβαστείας 34), η θεατρική Ομάδα Θ’εραστές παρουσιάζει την παράσταση “Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα” του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Μάριου Μακρόπουλου.

Το έργο, που είναι και το τελευταίο του Λόρκα, γράφτηκε το 1936 και αποτελεί μαζί με τη “Γέρμα” και το “Ματωμένο Γάμο” την “τριλογία της ισπανικής υπαίθρου”. Ένα έργο παγκόσμιου ρεπερτορίου που εστιάζει στα ζητήματα της καταπίεσης, του συμβιβασμού, του πάθους και την επιρροή των αντρών στις γυναίκες. Ήταν προάγγελος του φασιστικού καθεστώτος του Φράνκο στην Ισπανία λίγο μετά την συγγραφή του. Πληροφορίες στο dimosbyrona.gr.

βιολί PIXABAY

Ρεσιτάλ νέων διπλωματούχων Ωδείου Αθηνών

Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή και το Ωδείο Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ακόμα φορά, με την κλασική μουσική να συναντά τις εικαστικές τέχνες μέσα από τρία ρεσιτάλ νέων διπλωματούχων του Ωδείου.

Τρεις νέοι διπλωματούχοι που διακρίθηκαν στη χειμερινή εξεταστική περίοδο του Ωδείου θα παρουσιάσουν στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος έργα μεγάλων κλασικών συνθετών και όχι μόνο, ξεκινώντας με δυο ρεσιτάλ πιάνου από τον Πέτρο Χοχλακάκη και τον Ζαχαρία Γεράνη την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και κλείνοντας με ένα ρεσιτάλ βιολοντσέλου από τον Νάσο Κοκκώνη το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Τα ρεσιτάλ θα φιλοξενηθούν στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.

"Τraffix" του Γεράσιμου Φλωράτου

“Τraffix” του Γεράσιμου Φλωράτου

Η Γκαλερί Ελένη Κορωναίου παρουσιάζει την τρίτη έκθεση του Ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη Γεράσιμου Φλωράτου με τίτλο “Traffix” στην οποία ο καλλιτέχνης παρουσιάζει νέα ζωγραφικά έργα καθώς και κάποια γλυπτά. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή στις 16 Φεβρουαρίου, 6-9 μ.μ.

Ο Φλωράτος γεννημένος και μεγαλωμένος στην εμπορική και τουριστική καρδιά της Νέας Υόρκης, που είναι η Times Square, συνεχίζει να ζει και να εργάζεται εκεί μέχρι σήμερα. Περικυκλωμένος από την ανησυχία του κέντρου του Μανχάταν, χρησιμοποιεί την υπερφορτισμένη ατμόσφαιρα της γειτονιάς του και τις καθημερινές του συναντήσεις ως εφαλτήριο για βαθύτερες εξερευνήσεις της αστικής μήτρας και του ανθρώπινου υποσυνείδητου.

Οι εξωστρεφείς πίνακές του, φωτεινοί και θορυβώδεις, αποτελούν με τη ζωηρή παλέτα τους ένα ψυχο-γεωγραφικό απομνημόνευμα, από κοινόχρηστους χώρους και από το άμεσο περιβάλλον του. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί παχιές στρώσεις χρώματος, οριοθετώντας τις είτε με τη χρήση κηρομπογιάς είτε με τα χέρια του, για να δημιουργήσει πυκνούς χώρους όπου κατοικούν οι alter ego χαρακτήρες του, που συναντώνται στα έργα του. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης δυο ανθρωπόμορφα γλυπτά τα οποία συμπληρώνουν τους πίνακες και μπορούν να θεωρηθούν ως τρισδιάστατες μεταφράσεις τους.

Σοφία Φωτιάδου και “Out of the Box_Fearless”

Η Sianti Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Σοφίας Φωτιάδου με τίτλο ” Out of the box _ Fearless “. Τα εγκαίνια της έκεθσης θα γίνουν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 19.00 στη “Sianti Gallery” – σε επιμέλεια Έκθεσης: Γιάννης Κολοκοτρώνης

Η έκθεση διερευνά ανθρώπινα θέματα που αποδίδονται με μία άλλη πρωτότυπη ζωγραφική γλώσσα: η επιλογή μεταξύ (του “φαίνεσθαι” και του “είναι”) ορθολογισμού και παράλογου, τα ζητήματα της αλήθειας και της επιθυμίας αλλά και η τιθάσευσή της και κυρίως η πνευματική ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο αινιγματικός κόσμος της Φωτιάδου αποτελείται από θαυμαστά και παράξενα πρόσωπα αναμφισβήτητα ιδιόμορφα, που κινούνται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Αυτή την υπερρεαλιστική πλην όμως αριστοτεχνική προβολή αυτών των φανταστικών χαρακτήρων υπερασπίζεται με θέρμη ο καθηγητής ιστορίας της Δυτικής Τέχνης, Γιάννης Κολοκοτρώνης, που επιμελείται και την έκθεση : “… Στην αχρονικότητα της τέχνης, που σήμερα την καθορίζει η ψηφιακή τεχνολογία, το παρελθόν είναι διαρκώς παρόν και τα έργα της Φωτιάδου ενδείκνυνται σε ολιστικές αναγνώσεις. Πάνω σ’ αυτόν τον προβληματισμό, αναπτύσσεται η νέα ενότητα ζωγραφικής της Σοφίας Φωτιάδου που τιτλοφορείται “Out of the box _ old masters”.

“Φαγιούμ Νεκρικές Προσωπογραφίες της Αιγύπτου”

Ο Δήμος Ηλιούπολης παρουσιάζει την Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής (πορτρέτων Φαγιούμ)– Αγιογραφίας “Φαγιούμ Νεκρικές Προσωπογραφίες της Αιγύπτου” του Ανδρέα Τσίλιου στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης από την Παρασκευή 16 έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Τα πορτρέτα της περιοχής Φαγιούμ ήρθαν στο φως αλλά και στα μάτια ερευνητών και συλλεκτών στα τέλη του περασμένου αιώνα. Το αίνιγμα δεν παύει να υπάρχει, αρκεί να κοιτάξει ο θεατής τα φλογερά μάτια των ανθρώπων και τα χείλη που τόσα έχουν να πουν αν και κλειστά. Δουλεμένα με τρόπο ρεαλιστικό, αλλά όχι σαφή ως προς το θέμα φωτός-σκιάς και φτιαγμένα από έμπειρους καλλιτέχνες της εποχής. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελείται από αντίγραφα των διασωθέντων, δουλεμένα με σκόνες αγιογραφίας και κόλλα.

"Εν Αιθρία" στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης /MALK - AD ASTRA PER ASPERA

Έκθεση Comics και Εικονογράφησης ”Εν Αιθρία” στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

H Comicdom Press σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως, παρουσιάζουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 14 έως και τις 20 Φεβρουαρίου, την ομαδική έκθεση comics και εικονογράφησης “Εν Αιθρία 11”.

Στην ενδέκατη διοργάνωσή της, που συμπίπτει με τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, η μακροβιότερη έκθεση comics & εικονογράφησης στη χώρα, παρουσιάζει αδημοσίευτα έργα 56 Ελλήνων δημιουργών.

Η σειρά εκθέσεων “Εν Αιθρία”, μία πρωτοβουλία του ζωγράφου και δημιουργού comics, Γαβριήλ Τομπαλίδη, συνδυάζει σε έναν χώρο έργα γνωστών ονομάτων της εγχώριας σκηνής των comics και της εικονογράφησης, με εκείνα νέων, πρωτοεμφανιζόμενων ταλέντων. Πάντοτε με θέμα απόλυτα ελεύθερο, οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν ευρύ φάσμα τεχνοτροπιών και “σχολών”, στην προσπάθεια να αποτυπωθεί η δημιουργικότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών και όσα τους κινητοποιούν στον παρόντα τόπο και χρόνο.

Η “Εν Αιθρία” πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των Εκδόσεων Μικρός Ήρως και του Ιδρύματος Σοφία.

“Κενό Μνήμης” στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ

Ο μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού “ΚROMA”, εγκαινιάζει το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 στις 7 το απόγευμα, την ομαδική έκθεση 18 καλλιτεχνών “Κενό Μνήμης” στον εκθεσιακό χώρο του ΡΟΜΑΝΤΣΟ, το ιστορικό κτήριο του ομώνυμου περιοδικού (οδός Αναξαγόρα 3-5).Επιμέλεια κειμένου: Αγγελίνα Σπανού

“Ως κενό μνήμης ορίζεται η απώλεια μνήμης, προκαλούμενη από διάφορες αιτίες. Έντονο ψυχολογικό σοκ, υπερκατανάλωση ουσιών ή γήρανση μπορούν να προκαλέσουν λήθη, μια λήθη που παρατηρείται έντονα επίσης σε συλλογικό επίπεδο στη σύγχρονη εποχή.

18 καλλιτέχνες εμπνέονται από το φαινόμενο του “blackout” και γίνονται παρατηρητές μίας κοινωνίας η οποία επιβιώνει μέσα από τη λήθη, παροδική ή μόνιμη. Έννοιες και σύμβολα του παρελθόντος διεκδικούν επίμονα χώρο, ως παρωχημένες δηλώσεις, εμμονές, αλλά και μέσο εγκλωβισμού· του Εαυτού, και του Άλλου. Ταυτόχρονα, η απώλεια μνήμης παρουσιάζεται ως ζητούμενο, σε έναν κόσμο όπου το άτομο αδυνατεί να βρει τη θέση του και να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στα συστήματα και τις ιδέες που το καταδυναστεύουν.

Συναυλία για τα 10 χρόνια του Τμήματος Tζαζ του Ωδείου Αθηνών

Η συναυλία “Teach me tonight” – στην Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής – για τα 10 χρόνια λειτουργίας του τμήματος τζαζ θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30. Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του Τμήματος Tζαζ του Ωδείου Αθηνών, δάσκαλοι και σπουδαστές ανταλλάσσουν ρόλους, αυτοσχεδιασμούς και εμπειρίες πάνω σε διαχρονικό τζαζ ρεπερτόριο.

Δήμητρα Μαρούδα – “Be a Good Girl”

Be a Good Girl: Έκθεση της Δήμητρας Μαρούδα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα” του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η έκθεση “Be a Good Girl” της Δήμητρας Μαρούδα, μια ονειρική περιπέτεια, ένα ταξίδι μες στον κόσμο του Καθρέφτη.

Παραπέμποντας στις φυλακές της παιδικής μας ηλικίας, η ζωγράφος δημιουργεί έναν φανταστικό κόσμο μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Στους πίνακες και στα σχέδιά της πρωταγωνιστούν μοναχικά κορίτσια πλαισιωμένα από κούκλες και ζώα. Φτιαγμένα από το 2010 έως σήμερα, τα έργα της έκθεσης αποτυπώνουν τη σκοτεινή πλευρά του ονείρου. Όπως υπαινίσσεται ο τίτλος, οι εικόνες αυτές μιλούν για μια σιωπηρή υποταγή. Η Μαρούδα αντλεί στοιχεία από τον κόσμο των παραμυθιών, αλλά και από βιώματα και μνήμες. “Δημιουργώ περιβάλλοντα με αφορμή το δάσος, το φως και το σκοτάδι, μέσα από τα οποία αναδύονται αυτές οι μορφές, με στόχο να τονίσω την ευθραυστότητα της σάρκας σε αντίθεση με την αγριότητα της φύσης”, δηλώνει η καλλιτέχνις.

Ιωάννα Μιχοπούλου – “Urban Narratives”

Στην γκαλερί Art Zone 42 παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της εικαστικού Ιωάννας Μιχοπούλου με τίτλο Urban Narratives.Εγκαίνια:Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στις 8.00 μ.μ.

Ιωάννα Μιχοπούλου - "Urban Narratives" γκαλερί Art Zone 42

Η έκθεση στο σύνολό της αποτελείται από ακρυλικά έργα τα οποία έχουν μια συναισθηματική αξία για την ίδια, καθότι αποτελούν βιώματά της από πόλεις, σοκάκια, κτίρια που ενέχουν αναμνήσεις ευχάριστες και δυσάρεστες.

Γνώμονάς της είναι η γεωμετρία σε συνδυασμό με το έντονο, δίχως σκιές, χρώμα. Θα λέγαμε ότι τα έργα της θυμίζουν κάτι από τον διάσημο πίνακα του Hockney ‘’Α Bigger Splash’’, όπου η αυστηρή γεωμετρία καθορίζει το τοπίο. Έντονη προοπτική, βάθος και επίπεδα δημιουργούν έναν αστικό ιστό ως ένα δίκτυο το οποίο μόνο η καλλιτέχνης μπορεί να αντιληφθεί, σα να υπάρχει πόλη μέσα στην πόλη και νέες φόρμες κτιρίων να αποκαλύπτονται με ακτίνες Χ. Μάλιστα, ο ιστός αυτός της πόλης, όταν είναι ιδωμένος από ψηλά, πλησιάζει σε μορφολογία τις γεωμετρικότητες πλακέτας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η ιστορικός τέχνης Ευαγγελία Καϊράκη, μιλάει για το έργο της εικαστικού: “Την πόλη ως ένα παλίμψηστο οπτικών ερεθισμάτων πραγματεύεται σε αυτήν τη δεύτερη ατομική της έκθεση η Ιωάννα Μιχοπούλου, με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τους κτηριακούς όγκους και τα τοπόσημα να αποτελούν για εκείνη ένα πρόσφορο πεδίο ενδοσκόπησης και ενατένισης. Με γεωμετρικούς συσχετισμούς, αλλά και με το χρώμα να υποδηλώνει το ψυχικό πάθος, η καλλιτέχνις μεθερμηνεύει την εμπειρική πραγματικότητα, αποδομώντας και ανασυστήνοντάς την ως “μαϊστορας” στο πλαίσιο μιας μεταλλαγμενης νέο-πλαστικιστικής εικονιστικής αντίληψης.”