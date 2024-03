Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 22-24/3

Eκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο, 22 με 24 Μαρτίου στην Αθήνα.

Δωρεάν δρώμενα από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς στην Αθήνα μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με… τον εαυτό μας.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 22 Μαρτίου και το Σαββατοκύριακο πριν από την 25η Μαρτίου;

Δωρεάν παράσταση στο Ωδείο Αθηνών

Τα 154 Σονέτα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, από το 1609 που δημοσιεύθηκαν μέχρι σήμερα, ασκούν γοητεία και συγκίνηση. Με όχημα τη μουσική μεγάλων συνθετών της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, η καλλιτεχνική κοινότητα των Σχολών Παραστατικών Τεχνών του Ωδείου Αθηνών [Μουσική, Θέατρο, Χορός] δημιούργησε μία παράσταση με φαντασία και πάθος, εμπνευσμένη από τους στίχους 11 σονέτων του Σαίξπηρ, για να μυήσει τους θεατές στον μοναδικό κόσμο του αιώνιου ποιητή.

Ερμηνεύουν: Βικτωρία Κιαζίμη, Βασίλης Νικορέλος | Τσέμπαλο. Ηθοποιοί: Αγνή Καρβουντζή, Εύα Τζανακάκη. Χορεύουν: Σοφία Αγαπητού, Μαρκέλλα Βλάχου, Μαρία Δεμερτζή, Λευτέρης Δημόπουλος, Νιόβη Επισκόπου, Στεβίνα Κογκάκη, Ελπίδα Κουιτζόγλου, Νεφέλη Κόλλια, Μυρτώ Κούκου, Χρήστος Λεμτζίδης, Ιωάννα Μπαρμπάκου, Σμαράγδα Νικολιδάκη, Αγγελική Νταβέλη, Μανώλης Παπαϊωάννου, Ευτυχία Στενού, Δανάη Στράντζαλη, Κατερίνα Τσούμα, Σοφία Φαρμακοπούλου, Ελενάνθη Φραγκούλη, Ντοριάνα Φούφι. Περισσότερα στο athensconservatoire.gr.

Δωρεάν προβολή ντοκιμαντέρ “Μαντώ Μαυρογένη: Οδοιπορικό Ελευθερίας μιας Ανταριασμένης Ψυχής”

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, συμμετέχοντας στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, θα προβάλει την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 19.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, το ντοκιμαντέρ της δημοσιογράφου και νομικού Γεωργίας Μπιτάκου “Μαντώ Μαυρογένη: Οδοιπορικό Ελευθερίας μιας Ανταριασμένης Ψυχής”.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε το 2021 και έλαβε δύο βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης (βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους και Βραβείο Κοινού), ενώ εντάχθηκε και στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας.

Το ντοκιμαντέρ, στο οποίο συμμετέχουν η Κάτια Δανδουλάκη και ο Τάσος Νούσιας, είναι αφιερωμένο στη ζωή και τη δράση της Μαντώς Μαυρογένη (όπως υπέγραφε η ίδια). Μαζί τους εμφανίζονται απόγονοι της ηρωΐδας, συγγραφείς, ερευνητές καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της Εκκλησίας, από τα μέρη με τα οποία συνδέθηκε. Τη μουσική επένδυση ανέλαβε ο Σταμάτης Σπανουδάκης και οι μουσικοί Θανάσης Βασιλόπουλος και Νίκος Χατζόπουλος. Την 25η Μαρτίου το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 10:00 έως τις 16:00.

Δωρεάν Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η Fujifilm Hellas με υπερηφάνεια παρουσιάζει μέρος του φωτογραφικού έργου της ελληνικής κοινότητας των Official Fujifilm X-Photographers, που εγκαινιάζεται στο foyer του 2ου ορόφου και εκθεσιακού χώρου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024.

16 φωτογράφοι επίσημοι χρήστες εξοπλισμού της Fujifilm X Series, οι οποίοικαιαποτελούν μέρος τηςπαγκόσμιας κοινότητας των Χ-Photographers – μια πρωτοβουλία της Fujifilm Corporation – εκφράζουν μέσω ενός επιλεγμένου φωτογραφικού υλικού με ανοιχτή θεματική, τη δική τους καλλιτεχνική ματιά στον κόσμο της Φωτογραφίας.

Έκθεση “Ένας Εύζωνας για την 25η Μαρτίου”

Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, η γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει στο Electra Art Space μία έκθεση αφιερωμένη στους Εύζωνες με τίτλο “Ένας Εύζωνας για την 25η Μαρτίου”.

Οι Εύζωνες είναι ένα επίλεκτο σώμα Ελλήνων στρατιωτών. Το όνομα τους προέρχεται από τις λέξεις ‘ευ’ και ‘ζώννυμι’ και σημαίνει ο καλά ζωσμένος. Σαν όρος συναντάται αρχικά στα έπη του Ομήρου για να προσδιορίσει τους ψηλούς, εύρωστους και καλά ζωσμένους πολεμιστές. Οι Εύζωνες είναι γνωστοί και ως ‘Τσολιάδες”, μία όχι και τόσο τιμητική ονομασία με προέλευση από την τουρκική λέξη cul (τσιούλ) που σημαίνει ‘κουρέλι’ η οποία είχε αποδοθεί υποτιμητικά στους κλέφτες και τους αρματολούς επειδή η φουστανέλα τους ήταν ραμμένη από πολλά μικρά κομμάτια υφάσματος.

Σήμερα, οι Εύζωνες ανήκουν στο τιμητικό άγημα που φρουρεί τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατ’ επέκταση το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μπροστά από τη Βουλή και συγκεντρώνουν πλήθος θεατών σε κάθε αλλαγή φρουράς και ειδικά στην επίσημη πομπή, που με τελετουργικό χαρακτήρα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή πρωί στο Σύνταγμα. Περισσότερα στο skoufagallery.gr.

Έκθεση αφιερωμένη στις σημαίες

Σημαία Σπετσών με σύμβολα Φιλικής Εταιρείας Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), συνεργάζεται με την εικαστικό Μαιρηλί Χαραμή και παρουσιάζει, εν όψει της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, την έκθεση “Σημαίες μας, Πανιά περίλαμπρα, Σημάδια ιστορικά” από 14 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2024 στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων.

Πρόκειται για μία σπάνια συλλογή από πενήντα περίπου ιστορικά πανιά με συμβολικές προεκτάσεις, που σημάδεψαν σημαντικές στιγμές στον Ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι τον Γενάρη του 1822, όταν και καθιερώθηκε από τη Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η ενιαία Ελληνική γαλανόλευκη σημαία με τον Σταυρό.

Φεστιβάλ “Love Unbound: Five Films for Freedom” στην Τεχνόπολη

Το Φεστιβάλ “Love Unbound: Five Films for Freedom” επιστρέφει αυτόν τον Μάρτιο με τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή του και με δραστηριότητες που φέτος φιλοξενούνται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα!

Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στο παγκόσμιο μας πρόγραμμα Five Films for Freedom , το οποίο περιλαμβάνει μια συλλογή ΛΟΑΤΚΙ+ ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Μέσα από προβολές ταινιών, συζητήσεις και εργαστήρια ενδυνάμωσης και καθοδήγησης, το φεστιβάλ στοχεύει να ανοίξει έναν αμερόληπτο και χωρίς προκαταλήψεις διάλογο πάνω στα τρέχοντα ζητήματα της ισότητας των φύλων βασιζόμενο σε “αληθινές ιστορίες ζωής”, με σημείο αναφοράς την τέχνη του κινηματογράφου.

Δωρεάν έκθεση αφίσας για τον Κάφκα στο Goethe-Institut

Το 2024 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Φράντς Κάφκα. Το Goethe-Institut της Ελλάδας φωτίζει ποικίλες πτυχές της προσωπικότητας του Κάφκα και με αφορμή τη φετινή επέτειο επανεξετάζει το έργο του.

Στο πλαίσιο της επετείου το Goethe-Institut (Ομήρου 14-16) της Ελλάδας παρουσιάζει την έκθεση αφίσας Komplett Kafka (Απόλυτα Κάφκα) σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Nicolas Mahler και το Literaturhaus Stuttgart (Λογοτεχνικό Σπίτι της Στουτγκάρδης). Η έκθεση θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Πάτρα. Goethe-Institut Athen.

“The Show Must Go On” – Έκθεση ροκ φωτογραφιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα

Το ΚΥΤΤΑΡΟ παρουσιάζει την έκθεση Τέχνης «50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟ» στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα”. Με το πλούσιο άρωμα από το ένδοξο παρελθόν και με αισιόδοξο βλέμμα σε ένα ποιοτικότερο μέλλον, σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος, στην ξενάγηση μιας μυθικής διαδρομή 50 ετών, γνωστής και άγνωστης ιστορίας του πιο διαχρονικού πολιτιστικού φορέα στην Ελλάδα. Το Κύτταρο.

Μια μεγάλη ROCK έκθεση τέχνης στο πολιτιστικό κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ» του Δήμου Αθηναίων! Από τις 20 έως τις 23 Μαρτίου υποδεχόμαστε τους φίλους μας, παλιούς και νέους, σε μια πρωτότυπη αναδρομική έκθεση αφίσας, μια εικαστική έκθεση πορτραίτων, με videos, αντικείμενα, μουσικές και ομιλίες και με ένα στίχο του Freddie Mercury να δίνει το αέναο σύνθημα.. ‘‘THE SHOW MUST GO ON’’. Από 20-3 έως 23-3 2024 και από 11 π.μ. έως 7 μ.μ. Ηρακλειδών 66, Αθήνα 118 51.

De Profundis Ensemble στην Γερμανική Εκκλησία Αθηνών

Ο κύκλος ‘Abendmusik’ συνεχίζεται κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών, στις 18:30. Την Κυριακή 24 Μαρτίου η σπουδαία μουσικός Ίρις Λουκά, θα ερμηνεύσει το κονσέρτο για το βιολί του A. Vivaldi, σε σολ μινόρε, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και το Concerto Grosso σε σολ μινόρε, του ίδιου συνθέτη.

Φίλιππος Τσιτσόπουλος ”Ας τραγουδήσουμε στο εύθραυστο καράβι της ύπαρξής μας” στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, στο πλαίσιο του κύκλου “Οι ονειροπόλοι”, τη νέα πολυμεσική δράση-παρέμβαση του εικαστικού περφόρμερ Φίλιππου Τσιτσόπουλου “Ας τραγουδήσουμε στο εύθραυστο καράβι της ύπαρξής μας / Τo sing in the fragile boat of our existence”, με εξαιρετικούς καλεσμένους ερμηνευτές: ‘Εμιλυ Κολιανδρή, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Άγγελος Μπούρας, Κατερίνα Πλεξίδα, Βάσια Ζαχαροπούλου.

Μία βιωματική τριλογία εξερεύνησης μέσα στα “σπλάχνα” του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Μία διαδραστική ανασκαφή ιστοριών, ανάμεσα στις σκηνές, τους χώρους υποδοχής των θεατών, τις αποθήκες, ακόμη και στον τρούλο του θεάτρου, ακολουθώντας νοητά τρεις θεμελιώδεις έννοιες και τη σύγχρονη ερμηνεία τους: Ναυάγιο – Ευχή – Θαύμα.

24/3 (10 μ.μ.)

Η σοπράνο και ηθοποιός Κατερίνα Πλεξίδα ερμηνεύει την άρια του Bizet, “Je crois entendre encore” και η ηθοποιός Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου απαγγέλει Μανώλη Αναγνωστάκη.