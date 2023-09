Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 22 – 24/9

Δωρεάν εκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 22 και το Σαββατοκύριακο 23-24 Σεπτεμβρίου.

Δήμος Αναστασιάδης στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

O χαρισματικός καλλιτέχνης, που ξεχωρίζει για την ερμηνεία, την ενέργεια και το πάθος του, θα μας ταξιδέψει σε ένα διαφορετικό καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι κάτω από τα αστέρια. Μαζί του η εκρηκτική Nafsica. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού 2023.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023

Στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2023 το Υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει για 27η χρονιά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι “Πολιτιστική Κληρονομιά και Παράδοση: Μαρτυρίες του χθες στο σήμερα” (European Heritage Days 2023: Living Heritage).

Ο εορτασμός του φετινού θέματος συνδέεται με την 20η επέτειο από την υπογραφή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 2003, σύμβαση που κύρωσε και η χώρα μας το 2006.

Η θεματική “Πολιτιστική Κληρονομιά και Παράδοση: Μαρτυρίες του χθες στο σήμερα” αναφέρεται σε πρακτικές και δεξιότητες οι οποίες έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και εξασκούνται ακόμη και σήμερα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, ενισχύοντας την κοινή ταυτότητα και συνέχεια και προάγοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό για την πολιτιστική διαφορετικότητα και δημιουργικότητα.

Δείτε όλες τις πληροφορίες των δράσεων με φυσική παρουσία αλλά και των ψηφιακών στη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τρεις βιομηχανικοί πολιτιστικοί χώροι του Δήμου Αθηναίων συνεργάζονται και προσφέρουν κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Περισσότερα εδώ

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο θα είναι ελεύθερη. Για την παρακολούθηση των θεματικών περιηγήσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στις Πληροφορίες του Μουσείου: τηλ. 213 214 4856.

“Ενθύμιον Νότη Μαυρουδή”

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Χαλανδρίου, υπό την οργανωτική και μουσική επιμέλεια του Νίκου Χατζηελευθερίoυ και με τον Κώστα Ιωαννίδη στο πόντιουμ, συμπράττει με το κιθαριστικό σύνολο Guitarte ensemble (Νίκος Χατζηελευθερίου, Μαρία Παπαμιχαήλ, Χρήστος Φάκλαρης) και τον ερμηνευτή Κώστα Θωμαΐδη, σε μια συναυλία αφιερωμένη στον σημαντικό συνθέτη και κιθαριστή Νότη Μαυρουδή, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς.

Την πρώτη συναυλία αναφοράς και μνήμης στο σπουδαίο έργο του Νότη Μαυρουδή, επτά μήνες μετά τον ξαφνικό και αδόκητο θάνατό του.

Το Guitarte ensemble επιλέγει, επιμελείται και παρουσιάζει έναν κύκλο αντιπροσωπευτικών τραγουδιών του σπουδαίου συνθέτη σε μια ξεχωριστή εκτέλεση, που αναδεικνύει τόσο το ξεχωριστό και ιδιαίτερο κιθαριστικό ύφος του Νότη Μαυρουδή όσο και το συνθετικό βάθος των τραγουδιών του. Βασικό στοιχείο και καινοτομία αποτελεί η αναδημιουργία τους σε μορφή διαλόγου Κιθάρας – Συμφωνικής Ορχήστρας και Τραγουδιού. Άλλωστε, ο Νότης Μαυρουδής άφησε ένα μεγάλο σε όγκο και αξία έργο πολλαπλών ακροάσεων και αναγνώσεων.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς-αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη έχουν συμπεριληφθεί κομμάτια: Από τη δεκαετία του ‘60, όπως τα “Άκρη δεν έχει ο ουρανός”, “Ήταν μεγάλη η νύχτα”, “Φώναξέ με” κ.ά. Από την επιστροφή του στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετία του ‘70, όπως τα “Κρίση” σε ποίηση Μ. Χατζιδάκι, “Η ωραία Ανδριάννα των Αθηνών” από το δίσκο “Ζωγραφιές από τον Θεόφιλο” κ.ά. Από τη πιο “ώριμη” συνθετική του περίοδο, όπως τα “Κοντά σου” σε ποίηση Μαρίας Πολυδούρη, “Ίσως φταίνε τα φεγγάρια”, “Θα πλέξω μενεξέδες”, “Πρωϊνό Τσιγάρο”, κ.ά.

SNFCC Green Weekend: Βιώσιμες Επιλογές

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, το SNFCC Green Weekend, ένα διήμερο αφιερωμένο στο περιβάλλον, με ποικίλες δράσεις και κεντρική θεματική τις “Βιώσιμες Επιλογές”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: προβολή ταινίας, έκθεση φωτογραφικών έργων της Ναταλίας Τσουκαλά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, Marketplace αφιερωμένο στη “δεύτερη ζωή” των ρούχων, ένα συλλογικό εικαστικό έργο με την επιμέλεια του SOTEUR, περίπτερα ενημέρωσης από οργανισμούς που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος (Μπορούμε, Aegean Rebreath, Cities for Cycling, Fabric Republic, RECUAL, Save Your Hood), κεντρική ομιλία από τον Sunny Dolat, ιδρυτικό μέλος της κολεκτίβας NEST και ένα πάνελ συζήτησης με διακεκριμένους ομιλητές, το οποίο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου – συμμετέχουν η αρθρογράφος και περιβαλλοντική ακτιβίστρια Μαρίζα Καρύδη, ο καθηγητής Νίκος Μάντζαρης, συνιδρυτής και αναλυτής πολιτικής του The Green Tank, η επικεφαλής του Γραφείου Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Eunomia Research & Consulting, Χαρά Ξηρού και ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος. Το πρόγραμμα του διημέρου θα συμπληρώσουν μια σειρά από μουσικές – και όχι μόνον – εκπλήξεις!

Δημιουργώντας και φέτος μια πλατφόρμα συζήτησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το SNFCC Green Weekend στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενεργή συμμετοχή τους.

“Counting Rests”

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση τoυ Αντρέα Τζούροβιτς με τίτλο "Counting Rests", στην οποία ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί ένα καθαρά προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης, εξερευνώντας την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ μνήμης, ήχου και σιωπής. Kalfayan Galleries

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση τoυ Αντρέα Τζούροβιτς (γεν. 1987, Σερβία Μαυροβούνιο – Danilovgrad) με τίτλο “Counting Rests”, στην οποία ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί ένα καθαρά προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης, εξερευνώντας την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ μνήμης, ήχου και σιωπής.

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος της έκθεσης, τα έργα αντανακλούν τις παύσεις (rests) στη μουσική σημειογραφία αντικατοπτρίζοντας την πρόθεση του καλλιτέχνη να ενορχηστρώσει μια “συμφωνία της σιωπής”.

Για το project που παρουσιάζεται στην γκαλερί Kalfayan, ο καλλιτέχνης αντλεί έμπνευση από της μνήμες της παιδικής του ηλικίας προτού μεταβεί από τη Σερβία Μαυροβούνιο (Πρώην Γιουγκοσλαβία) στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης το 1999. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της θεματικής και της εικαστικής αφήγησης της νέας σειράς έργων διαδραματίζει επίσης η εμπειρία των ξέφρενων πανηγυρισμών για την νίκη της Πρώην Γιουγκοσλαβίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIBA ​​το 1998, τους οποίους διαδέχτηκαν μόλις λίγους μήνες αργότερα τα τραγικά γεγονότα λόγω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Η έκθεση εκφράζει τη γοητεία που ασκούν στον καλλιτέχνη οι διάφοροι μηχανισμοί της ανθρώπινης μνήμης -όπως περιγράφονται στο “The Third Memory” του Pierre Huyghe- και οι οποίοι επηρεάζουν την προσωπική και συλλογική μνήμη καθώς επίσης και το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ο “ήχος” είναι ένας ισχυρός μηχανισμός μνήμης. Τα έργα του Τζούροβιτς ρίχνουν φως στη σωματική μνήμη μέσα από τις προσωπικές του γνώσεις παραδοσιακών τεχνικών οργανοποιίας που βασίζονται στην προφορική παράδοση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ως εκ τούτου, ο καλλιτέχνης μεταφράζει την εμπειρία του ως κατασκευαστής μουσικών οργάνων, σε περίτεχνα και συναρπαστικά νέα έργα από ξύλο: ζωγραφικά έργα, γλυπτά και γλυπτικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, στην έκθεση θα παρουσιαστούν μια συλλογή προπολεμικών καλουπιών ιστορικής αξίας, σε διάλογο με ένα καλούπι που κατασκεύασε και χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης για τη δημιουργία μερικών από τα έργα του.

Η συλλογή προπολεμικών καλουπιών (σώμα, ηχείο, σκάφος) για την κατασκευή μουσικών οργάνων ηλικίας άνω των 80 ετών που περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι ένα πολύτιμο δάνειο από τον Χρήστο Σπουρδαλάκη και το εργαστήριό του.

9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών “Η ποίηση στους δρόμους”

Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών του Κύκλου Ποιητών αρχίζει την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου με την προβολή του ντοκιμαντέρ “Η ποίηση σε βρίσκει”. Δεκαπέντε Έλληνες και ξένοι ποιητές, καθισμένοι σε ένα μεγάλο τραπέζι, διαβάζουν χαμηλόφωνα το ποίημα που αγαπούν. Ηθοποιοί απαγγέλλουν σερβίροντας ταυτόχρονα κόκκινο κρασί στα ποτήρια των ποιητών, ενώ η ζωντανή μουσική συμπληρώνει με μελωδίες την εορταστική ατμόσφαιρα.

Μια βραδιά λέξεων, ήχων, στίχων, μουσικής, κίνησης, βίντεο. Πάντα είναι ώρα για ποίηση, όχι μόνο στα φεστιβάλ ποίησης. Γιατί η ποίηση δεν είναι τέχνη παρακατιανή, αλλά η χύτρα της ανθρώπινης γλώσσας. Στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών θα ακούσουμε γλώσσες πολλών εθνών που αφουγκράζονται τις αγωνίες του πλανήτη. Σε συνεργασία με τον Κύκλο Ποιητών.

Διαβάζουν οι ποιητές: Τίτος Πατρίκιος, Αναστάσης Βιστωνίτης, Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου, Βερονίκη Δαλακούρα, Θανάσης Χατζόπουλος, Jidi Majia, Alicia Stallings, Helen Ivory, Knut Odegaard, Paul Vangelisti, Syam Sudhakar, Nataliya Dovhopol, Tozan Alkan, Martin Figura, Ana Brnardrić

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης

Ηθοποιοί: Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Αναστασία Χατζάρα

Σκηνογραφική επιμέλεια: Ματίνα Μέγκλα

Βίντεο: Θοδωρή Γκόνης, Τάσος Παλαιορούτας

Μοντάζ βίντεο: Ερατώ Τζαβάρα

”Δωδέκατη Νύχτα” του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Η “Δωδέκατη Νύχτα” είναι μία ξεκαρδιστική κωμωδία ανεκπλήρωτου έρωτα. Δύο δίδυμα αδέλφια κατορθώνουν να επιβιώσουν μετά από ένα ναυάγιο, αναγκάζονται να ζήσουν στην ίδια παράξενη χώρα, χωρίς να ξέρει ο ένας αν η άλλη είναι ζωντανή. Οι διαρκείς παρεξηγήσεις λόγω της απόλυτης ομοιότητας των δύο αδερφών, καθιστούν το διασκεδαστικό αυτό έργο ως μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του Σαίξπηρ.

Συντελεστές:

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης

Σκηνικά: Φαίη Παπαδοπούλου

Κοστούμια: Μαρία Νικολαΐδου

Φωτισμοί: Θανάσης Ντέμκο

Τους στίχους και τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Διονύσης Τσακνής.

Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Σοφία Βογιατζάκη, Άννα Μονογιού, Λίλη Τσεσματζόγλου, Σταύρος Καραγάννης, Χρήστος Μουστάκας, Άρης Τρουπάκης, Γιώργος Ζιόβας, Κώστας Κοράκης, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Γιώργος Τσουρουνάκης.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου – Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού.

Cycladic Kids Festival 2023

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μας προσκαλεί στο 1o Cycladic Kids Festival που θα πραγματοποιηθεί 23-24 Σεπτεμβρίου 2023 στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Το πρώτο παιδικό Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης είναι γεγονός! Θέατρο, μουσική, χορός, κινηματογράφος, εικαστικά, αφηγήσεις και η μεγαλύτερη έκθεση παιδικής ζωγραφικής, στο πιο συναρπαστικό σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας.

Το 1ο Cycladic Kids Festival αποτελεί την κορύφωση του Παιδικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που έκλεισε φέτος 10 χρόνια και το γιορτάζει! Με τίτλο “Ο Άνθρωπος στο Κέντρο”, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου με 19,500 συμμετοχές. Επιλεγμένος αριθμός έργων αλλά και οι νικητές του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν στη μεγάλη έκθεση στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, το πάρκο θα γεμίσει με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής, χορού, κινηματογράφου, κουκλοθέατρου, αφηγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, δράσεις και επιτραπέζια παιχνίδια για όλη την οικογένεια.

Συμμετέχουν: Εθνικό Θέατρο • Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας • Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας • Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού • Library4all • illustradays • Polyphonica • Ορχήστρα των Ανέμων • WeMe Constructs • La Petite Marguerite • Moutzoures • Λούπες • Ομάδα ΑΦΟΥ • Παραμυθοκόρες • Victoria Hislop • Λένα Παπαληγούρα • Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης • Ελένη Γερουλάνου • Αντώνης Παπαθεοδούλου. Για παιδιά 4 έως 15 ετών.

Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr.

Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ”Arc For Dance Festival”

Η επετειακή έκδοση του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Arc For Dance Festival “απο/γειώνεται” και ξετυλίγεται σε διάφορους χώρους της Αθήνας, με την κορύφωσή του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 7 πρωτότυπα χορευτικά έργα: 3 στην παγκόσμια πρεμιέρα τους και 4 σε πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου.

Με κεντρικό σύνθημα “Fall into place”, η διοργανώτρια εταιρεία του φεστιβάλ, DAN.C.CE Unitiva, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού Aerowaves, σχολιάζει χαρακτηριστικά την φετινή θεματική: “Γλώσσες πολλές, ανάμεσα στις οποίες και η ελληνική, συνδέουν την πτώση με τον τόπο σε μια παράξενη εικόνα ελεύθερης γείωσης των σωμάτων”. Το #ARCFEST15 ξεκινά από τη διαπίστωση αυτή, καθώς ταυτόχρονα συνδέεται με την πραγματικότητα που ορίζουν οι κάθε λογής κρίσιμες μετατοπίσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, περιβαλλοντικές αλλαγές, πολεμικές καταστροφές και μεταναστευτικές ροές.

Σε αυτή τη βίαιη κίνηση/πτώση των σωμάτων, το φεστιβάλ στοχάζεται “τον τρομακτικό πόθο του ανήκειν”. Προτείνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο χορός μας δείχνει τι σημαίνει να έχει και να αφήνει κανείς έναν τόπο, να βρίσκει δηλαδή το σημείο στο οποίο ταιριάζει μια δεδομένη στιγμή (fall into place) και να προχωρά χωρίς να το κατέχει.”

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο 15o Arc For Dance Festival (αλφαβητικά) είναι οι Alessandro Carboni, Silvia Gribaudi, Andreas Hannes, Igor and Moreno, Le Grand jete, Δάφνη Αντωνιάδου, Γιάννης Αντωνίου, Αναστασία Βαλσαμάκη, Εύα Γεωργιτσοπούλου, Χριστιάνα Κοσιάρη, Χάρης Κούσιος, Ηλίας Λαζαρίδης, Ιωάννης Μανταφούνης, Ελιάν Ρουμιέ, Εμμανουέλα Σακελλάρη, Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Συντονίστρια των Arc_Dialogues θα είναι η Χρυσάνθη Μπαδέκα.

23/9 Θέατρο Ροές: Η ενότητα ARC_hitects του ARC15 κατοικεί τους χώρους καλλιτεχνικών ιδρυμάτων και μουσείων, του κινηματογράφου και της εικονικής πραγματικότητας, και προτείνει έναν «εκτοπισμό» του χορού που συμβάλλει στην ενίσχυση της παρουσίας του και στη διεύρυνση της προοπτικής του.

24–25/9 – Θέατρο Ροές: Στην ενότητα ARC_prime movers του ARC15, μια νέα γενιά ελλήνων χορογράφων μεταγράφει το ευρύτερο δημιουργικό όραμά της καθώς και το ειδικότερο βίωμά της στο συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο. Μια πολυφωνία ενστίκτων, εκφράσεων, φωνών και σωμάτων οραματίζεται και συνθέτει, μέσα από μια σειρά νέων έργων, το μέλλον του χορευτικού τοπίου στην Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων https://arcfordancefestival.gr

Μια συναρπαστική παράσταση σύγχρονου τσίρκου και χορού, το Μυστήριο 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ομάδας κι όμΩς κινείται με αφορμή την ιδέα του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη και της χορογράφου Χριστίνας Σουγιουλτζή, παρουσιάζει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο Αμφιθέατρο Παλαιού Ελαιουργείου το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου.

Στις 4 Ιουλίου 2012, οι επιστήμονες του CERN επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου με μάζα 126,5 GeV με απόκλιση 5 σίγμα, που σημαίνει βεβαιότητα κατά 99,99995%. Υποστήριξαν μάλιστα πως η παρατήρηση αυτή είναι επαληθεύσιμη και μπορεί να αναπαραχθεί οποτεδήποτε. Αυτό το σωματίδιο εκτίμησαν ότι είναι μποζόνιο και μάλιστα το βαρύτερο που έχει βρεθεί.

Μυστήριο 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS

Το Μυστήριο 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS ως συνέχεια της παράστασης του 2014, αντλεί έμπνευση από αυτήν ακριβώς την ανακάλυψη. Επτά ερμηνευτές -χορευτές και ακροβάτες- με όχημα την εικόνα και τον ήχο, διηγούνται σε έναν τρισδιάστατο σκηνικό χώρο το πανάρχαιο παραμύθι της δημιουργίας του σύμπαντος στη σημερινή του μορφή. Ένα απροσδόκητο θέαμα που καταπιάνεται με όλους αυτούς τους παράξενους όρους της φυσικής, όπως η μεγάλη έκρηξη, το καθιερωμένο πρότυπο, οι χορδές, η υπερσυμμετρία, τα μποζόνια και τα φερμιόνια, η αντιύλη, η ενοποίηση των δυνάμεων, η σκοτεινή ενέργεια και ύλη, και οι μαύρες τρύπες.

Αναπτύσσοντας μια διαλεκτική σχέση με αυτή την παρέλαση εννοιών και συλλογισμών, το έργο συνθέτει μία άτυπη διάλεξη αυξανόμενης εντροπίας από τον Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη -ο οποίος έχει διατελέσει ερευνητής στο CERN, σε αυτό ακριβώς το πεδίο αναζήτησης του μποζονίου HIGGS. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια ωδή στο εξωφρενικό και πολυσχιδές μας σύμπαν και κυρίως στην ακούραστη γενναιότητα του ανθρώπινου είδους, που προσπαθεί με ό,τι μέσο διαθέτει, να καταλάβει ποιοι είμαστε, πώς φτιάχτηκε ο κόσμος μας και τι τελικά θα απογίνουμε. Μια παράσταση που καταπιάνεται -με ισχυρές δόσεις χιούμορ- με όλα αυτά τα τρομερά -τεράστια και ελάχιστα- συμβάντα, που αφήνουν εμάς τους ανθρώπους, στη μέση μιας αδιανόητης κλίμακας, να προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε λιγάκι το σύμπαν, βάζοντας σωματίδια να συγκρούονται με την ταχύτητα του φωτός.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία & Χορογραφία: κι όμΩς κινείται με αφορμή την ιδέα του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη και της Χριστίνας Σουγιουλτζή

Σκηνογραφία: Bentancor Camilo

Μουσική: Δημήτρης Αποστολάκη, Κλέων Αντωνίου, Μιχάλης Γαλάνης και Γιώργος Κωνσταντίνου [πρωτότυπη εκτέλεση των Δημήτρη Αποστολάκη, Κλέωνα Αντωνίου, Τάκη Κανέλλου, Θοδωρή Ρέλλου.

Φωτισμοί: Μαρία Αθανασοπούλου

Βίντεο: Μαρία Αθανασοπούλου

Κοστούμια: Αγγελική Μάνεση και Φανή Μουζάκη

Ερμηνεία και συνδημιουργία: Δημήτρης Αποστολάκης, Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Νώντας Δαμόπουλος, Αντιγόνη Λινάρδου, Ιλεάννα Παππά, Χριστίνα Σουγιουλτζή, Λία Χαμηλοθώρη

Στο πλαίσιο του Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023.