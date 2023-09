Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 29/9 – 1/10

Εκθέσεις χωρίς είσοδο, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 29 και το Σαββατοκύριακο 30/09 και 1η Οκτωβρίου.

Νύχτες κλασικής μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 2023

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου, το Ίδρυμα Schwarz παρουσιάζει για μια ακόμα χρονιά τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. To Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music, η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis, επιστρέφει στην Αθήνα σταθερά, όπως κάθε φθινόπωρο από το 2015.

Maria Loudenitch, violin Andrej Grilc

Το Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour φιλοξενεί απόφοιτους, σπουδαστές και καθηγητές του Curtis.

“Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου”, σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια πραγματική εμπειρία περιοδείας.

Πρόγραμμα εδώ.

*Οι συναυλίες θα μεταδοθούν και με live streaming μέσω YouTube.

Τριήμερο Φεστιβάλ Modern Love

Μετά την επιτυχία της έκθεσης “Modern Love:Η Αγάπη στα Χρόνια της Ψυχρής Οικειότητας”, και με ρεκόρ επισκεπτών που αγγίζουν τους 100.000 το ΕΜΣΤ ανακοινώνει ένα τριήμερο φεστιβάλ καθώς η έκθεση πλησιάζει στο τέλος της.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών, πάνελ, προβολών, performances και ξεναγήσεων το φεστιβάλ όπως και η έκθεση, επικεντρώνεται στην σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας εστιάζοντας στο θέμα της αγάπης και τους στενούς ανθρώπινους δεσμούς στα χρόνια του ύστερου καπιταλισμού, της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής διασύνδεσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: Gabriel Abrantes, Melanie Bonajo, Arjon Dunnewind, Nest Collective, Nathalie Dixon, Sunny Dolat, Nick Fox, Κυριακή Γονή, Stecko Horvat, Juliet Jacques, Bάλερι Κοντάκος, Ariane Loze, Nora O Murchu, Ερικα Σκούρτη, Μαρία Τσαγκάρη.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Impact Centre for Media Culture (NL). Oργάνωση-επιμέλεια: Κατερίνα Γρέγου, Αννα Μυκονιάτη, Ιόλη Τζανετάκη

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

Επισήμανση: Την Κυριακή 01.10 λαμβάνει χώρα Μαραθώνιος με αφετηρία το Ζάππειο και θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παρακαλείσθε να το λάβετε υπόψη για την εύκολη μετακίνησή σας.

Έκθεση για το “Cringe”

Η έκθεση με τίτλο ” *cringe* ” καλεί το κοινό να εντρυφήσει στον συναρπαστικό κόσμο της ψηφιακής κουλτούρας και πιο συγκεκριμένα στο ίδιο το cringe. Μια έννοια με πολλαπλές προεκτάσεις, κατανοήσεις ταυτόχρονα μια έννοια που έχει καταφέρει να ενώσει διάφορες ταυτότητες ανθρώπων που είναι ετερόκλητες μεταξύ τους.

Το “cringe” έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της διαδικτυακής κουλτούρας και η έκθεση στοχεύει να εξερευνήσει αυτό το σύνθετο και οικουμενικό συναίσθημα. Από εγκαταστάσεις μεικτών μέσων έως καθηλωτική βιντεοτέχνη, η έκθεση φιλοδοξεί να πυροδοτήσει σκέψεις επηρεασμένες από τη σύγχρονη ψηφιακή και φυσική μας ύπαρξη.

Τα έργα των: Aram Bartholl, Kristen Leo, Marsunev, Bill Posters & Daniel Howe, Noura Tafeche και Aphrodite HGW, δημιουργούν ένα γνώριμο χάος που ο θεατής καλείται να βάλει σε τάξη για να κατανοήσει σε βάθος την σημερινή του ανθρώπινη ταυτότητα. Ταυτόχρονα, προσεγγίζουν και επαναπροσδιορίζουν πληθώρα κοινωνικών δυναμικών, προσκαλώντας το κοινό να προσεγγίσει εξίσου κριτικά την ψηφιακή και μη πραγματικότητα που βιώνει.

Το “*cringe*”, λοιπόν γιορτάζει τη διασταύρωση, όπου η τέχνη και η τεχνολογία διαπλέκονται για να προσφέρουν νέες προοπτικές στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Aram Bartholl (DE) – Kristen Leo (US)-Marsunev (DE) – Noura Tafeche (IT) – Bill Posters (GB) & Daniel Howe (CN/US)- Aphrodite HGW (GR). Επιμέλεια: Socrates Stamatatos & Dimi Kalabo. Εγκαίνια: 29/09/2023 19:00. HGW STD., Μαυρομιχάλη 138 & Κομνηνών, Εξάρχεια.

Έκθεση για τον Χάιμε Χιλ ντε Μπιέδμα “Με το πλήρωμα του χρόνου”

Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας διοργανώνει την έκθεση “Με το πλήρωμα του χρόνου” για την ζωή και το έργο του μεγάλου Ισπανού ποιητή Χάιμε Χιλ ντε Μπιέδμα, που θα διαρκέσει ως τις 3 Νοεμβρίου.

Ο ποιητής και δοκιμιογράφος Χάιμε Χιλ ντε Μπιέδμα γεννήθηκε στην Βαρκελώνη το 1929 και υπήρξε μορφή-κλειδί της γνωστής ως “ποιητικής γενιάς του 50”. Σήμερα είναι ένας από αυτούς που επίδρασαν περισσότερο στις φουρνιές Ισπανών ποιητών που εμφανίστηκαν και καθιερώθηκαν στα τέλη του 20ου αι., αν και η φήμη του φτάνει μέχρι τις μέρες μας και μέσα από τα πεζά που έγραψε υπό μορφή ημερολογίων και δοκιμίων, όπου φαίνεται η σκέψη και η αγγλοαμερικανική λογοτεχνική κουλτούρα, μέσα από τους ποιητές που επηρέασαν την διαμόρφωσή του – Έλιοτ, Ώντεν, Μάρλοου – και καθόρισαν το δημιουργιλό ίχνος του έργου του.

Νεωτεριστική συνεισφορά υπήρξε η χρήση και η καθιέρωση του προσωπικού ημερολογίου ως λογοτεχνικό είδος ενδοσκόπησης και η εισαγωγή του δραματικού μονολόγου στην ισπανόφωνη ποίηση, είδη με ελάχιστη παράδοση στην ισπανική λογοτεχνία. Επιπλέον, επαναφέροντας ποιητικές μορφές που βρίσκονταν πια σε αχρηστία, όπως το εξάστιχο, και φέρνοντας την ποίησή του κοντά στην γλώσσα του δρόμου, ο Χάιμε Χιλ ντε Μπιέδμα έτεινε γέφυρες ανάμεσα στην μητρική του γλώσσα, την ισπανική και την αγγλική, που του άνοιξε τον δρόμο για να γνωρίσει τους προαναφερθέντες συγγραφείς. Και είναι αυτή η πολύτιμη συνεισφορά, πέρα από την φυσική υπέρβαση του λυρισμού του, που προσδίδουν νόημα στ’ αυτή την έκθεση, η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην σχέση της ποίησής του με τις εικαστικές τέχνες.

Με αυτή την έκθεση, το Ινστιτούτο Θερβάντες θέλει να τιμήσει τον ποιητή και να τον κάνει γνωστό στο κοινό του δικτύου των παραρτημάτων του ανά τον κόασμο, όπως και να καλέσει να τον ξαναδιαβάσουν όσους ήδη τον γνωρίζουν.

Σημείωση: Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη και το Σάββατο από την 1η Οκτωβρίου και μετά.

Festival Alzheimer 2023

Στις 30 Σεπτεμβρίου, μήνα αφιερωμένου παγκοσμίως στην άνοια, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργανώνει στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ ένα ολοήμερο φεστιβάλ, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού γύρω από το θέμα της πανδημίας – μάστιγας του 21ου αιώνα, με τίτλο Άνοια, Πριν και Μετά.

Το Festival Alzheimer 2023 διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος, με στόχο την ενημέρωση ασθενών και φροντιστών για τους τρόπους υποστήριξής τους και τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας, αλλά και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με την πρόληψη της άνοιας και την μείωση του κινδύνου νόσησης. Βασικό μήνυμα του φεστιβάλ, αλλά και της Διεθνούς Εταιρείας Alzheimer για τον φετινό Παγκόσμιο Μήνα Αλτσχάιμερ, είναι ότι ποτέ δεν είναι νωρίς για να ενημερωθεί κανείς και ποτέ δεν είναι αργά για να ζητήσει βοήθεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ το κοινό θα ενημερωθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας για την πληθώρα των δομών και υπηρεσιών στήριξης των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους σε όλη την Ελλάδα. Θα παρουσιαστούν νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της άνοιας, από πάνελ ειδικών, στο οποίο συμμετέχουν η Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Δρ. Παρασκευή Σακκά, ο Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αντώνης Πολίτης, η κοινωνική λειτουργός της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Ειρήνη Βαμβακάρη, και ο νομικός συνεργάτης της Εταιρείας Γιάννης Μπιλιάνης. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του κοινού με ερωτήσεις. Η εκδήλωση θα κλείσει με λίγη από τη θεραπευτική δράση του γέλιου, που θα χαρίσει σε όλους μια παράσταση stand up comedy από την Κατερίνα Βρανά. Πρόγραμμα εδώ…

Στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Cinemarian

Ο σκηνοθέτης Ανδρέας Κατσικούδης και το Cinemarian μας προσκαλούν σε μια προβολή ταινιών μικρού μήκους στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Cinemarian. Θα προβληθούν οι καλύτερες ταινίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του κινηματογραφικού τους σεμιναρίου.

Θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Κατσικούδη “Μπαγκόγκ” (2022, 10 min), όπως και η κωμωδία του “Έλληνας Γαμπρός” (2019, 12 min). Στο τέλος της προβολής θα γίνει μια μικρή συζήτηση για το πώς μπορούμε να γυρίσουμε μια ταινία χωρίς χρήματα και με όποιο εξοπλισμό έχουμε. Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, 20:30.

Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ ”Συνύπαρξη”

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διοργανώνει το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ “Συνύπαρξη”, με στόχο να τιμηθεί η προσφυγική ιστορία του Ταύρου. Μέσα από συζητήσεις, προβολές ταινιών, εκθέσεις, χορούς αλλά και συναυλίες θα αναδειχθεί η φιλοξενία της πόλης του Ταύρου προς τους συνανθρώπους είτε αυτοί είναι εσωτερικοί μετανάστες είτε ανήκουν στα σύγχρονα προσφυγικά ρεύματα και να γίνει φανερό ότι μέσω του πολιτισμού και των κοινών εμπειριών οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν κοντά, να ζήσουν ειρηνικά και με αλληλεγγύη.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν ο Σύλλογος Ποντίων Μοσχάτου – Ταύρου, ο Σύλλογος Κρητών Μοσχάτου – Ταύρου και ο Πολιτιστικός σύλλογος Τα “Φάρασα” Καππαδοκίας. Θα συμμετέχει το Forum Προσφύγων και μεταναστευτικές κοινότητες.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Ταύρο. Πρόγραμμα εδώ…

Συναυλία-αφιέρωμα στον Μανώλη Καλομοίρη

Μια ξεχωριστή συναυλία-αφιέρωμα στον Μανώλη Καλομοίρη με τίτλο «Spoudassato Moussikin» θα παρουσιάσει το Ωδείο Αθηνών στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, στις 19.30.

Μια άλλη όψη του δεινού ιδρυτή της ελληνικής Εθνικής Σχολής από εκείνη που προβάλλεται συνήθως αποκαλύπτει η νέα συναυλία του Ωδείου Αθηνών, εστιάζοντας στη λυρική και εσωστρεφή διάσταση του περίφημου δημιουργού της Συμφωνίας της λεβεντιάς και του Πρωτομάστορα.

Σπουδαστές και πρόσφατοι απόφοιτοι του αρχαιότερου μουσικοπαιδαγωγικού ιδρύματος της χώρας μας ερμηνεύουν έργα για πιάνο και σύνολα δωματίου που καλύπτουν πάνω από είκοσι πέντε χρόνια της μουσικής δραστηριότητας του πληθωρικού Έλληνα συνθέτη (από πριν ακόμη εγκατασταθεί στη Βιέννη στα δεκαεννιά του χρόνια ως τα μέσα της έβδομης δεκαετίας του) και φανερώνουν τις τρυφερές και μελαγχολικές ποιότητες της γραφής του.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω της ticket services.

Αθηναϊκές Διαδρομές: Η περιπατητική δράση του Δήμου Αθηναίων

Οι Αθηναϊκές Διαδρομές επιστρέφουν, με μια ξεχωριστή διαδρομή που ξεκινάει από το ανανεωμένο Πάρκο Ελευθερίας -το οποίο μετά την ανάπλασή του αναδεικνύεται ως χώρος γνώσης, μνήμης και πολιτισμού- και συγκεκριμένα από το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων, το νέο σύγχρονο χώρο ανάγνωσης, συνάντησης, χαλάρωσης και εκδηλώσεων με επίκεντρο το βιβλίο.

Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου στις 11.00, ο βραβευμένος και δημοφιλής συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης, δίνει ραντεβού στο Athens Book Space Δήμου Αθηναίων, όπου θα υποδεχθεί όλα τα άτομα που θα συμμετέχουν στην Αθηναϊκή Διαδρομή, θα μιλήσει μαζί τους, και θα διαβάσει αποσπάσματα από έργα του.

Με οδηγό το βιβλίο “Άρια, ο κόσμος από την αρχή”, αλλά και το πρόσφατο μυθιστόρημά του “Μινώταυρος”, καθώς και τις “Ευτυχισμένες οικογένειες”, ο Δημήτρης Στεφανάκης θα κάνει την δική του ξενάγηση στη μεσοπολεμική Αθήνα με αφετηρία το Πάρκο Ελευθερίας. Στη συνέχεια η διαδρομή θα κατευθυνθεί προς την είσοδο της Βρετανικής αρχαιολογικής σχολής στην οδό Σουηδίας στο Κολωνάκι, και μέσα από την πλατεία Δεξαμενής θα οδηγηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στη Στοά Φέξη, καταλήγοντας στην περιοχή του Μουσείου.

Οι Αθηναϊκές Διαδρομές είναι ένα πρόγραμμα που ξεχώρισε και αγκάλιασε το αθηναϊκό κοινό, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για περιπατητικές δράσεις όπου οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ξεχωριστά σημεία της πόλης καθώς και άγνωστες ιστορίες της, με ελεύθερη συμμετοχή και απαραίτητη προκράτηση θέσης.

Από την έκθεση "The Butterfly Effect" ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ

“Το φαινόμενο της πεταλούδας / Τhe butterfly effect” ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης

Ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός artefact athens παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο “Tο Φαινόμενο της Πεταλούδας / TheButterfly Effect” σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου που θα πραγματοποιηθεί σε πολυάριθμους χώρους του συγκροτήματος της εμβληματικής κλωστοϋφαντουργίας.

Η ιστορική κλωστοϋφαντουργία “Κλωσταί Πεταλούδας-Μουζάκης” ιδρύεται από τον Ελευθέριο Μουζάκη το 1944 και λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Η έκθεση προσδοκά να αναδείξει την ιστορία του που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας.

Το βιομηχανικό περιβάλλον με τον έντονο ρετρο-φουτουριστικό του χαρακτήρα εμπνέει τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και θα βάλει τους επισκέπτες σε μια συνθήκη όπου το πραγματικό και τo φαντασιακό συνδιαλέγονται και αλληλεπιδρούν.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό στίγμα της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων του εργοστασίου που ταυτίζεται με τον άξονα της αρχαίας πομπής των Ελευσίνιων Μυστηρίων επί της Ιεράς Οδού, η έκθεση θα φέρει το φιλότεχνο κοινό κοντά σε νοήματα εσωτερικής διερεύνησης, υπαρξιακών αναζητήσεων και συναισθηματικής ανάτασης.

Η φυσική υπόσταση του νήματος ως πρώτη ύλη αλλά και ως παράγωγο/προϊόν σε αναρίθμητες μορφές, αποτελεί αναφορά μιας παράδοσης και μιας εθνικής ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο εννοιολογικός άξονας εμπλέκει μια ποιητική και αλληγορική μεταφορά του φαινομένου της πεταλούδας (the butterfly effect) που δανείζει και το όνομά του στον τίτλο της έκθεσης. Συνομιλεί με το γεγονός ότι μια απειροελάχιστημεταβολή στη ροή των γεγονότων οδηγεί, μετά από την πάροδο του χρόνου, σε μια εξέλιξη της ιστορίας δραματικά διαφορετική από εκείνη που θα λάμβανε χώρα, αν δεν είχε συμβεί η μεταβολή.

Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου προσκαλεί 41 καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες σύγχρονης τέχνης να παρουσιάσουν έργα που ανταποκρίνονται στον χώρο (site-specific) και στο εννοιολογικό πλαίσιο (context-responsive), δημιουργώντας με το οπτικό, πολυμεσικό λεξιλόγιό τους εγκαταστάσεις χώρου, βίντεο, γλυπτά και ζωγραφική.

Επισήμανση: Οι επισκέπτες παρακαλούνται να εισέρχονται στον χώρο της έκθεσης με πεζά κλειστά υποδήματα.Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή: 15.30 – 20.30.