Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 11 προτάσεις χωρίς είσοδο 9 – 11/2

Δωρεάν εκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και δωρεάν εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας.

Δρώμενα με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 10-11 Φεβρουαρίου;

Έκθεση ζωγραφικής “La Divina II” με δωρεάν είσοδο

Tιμώντας την μεγάλη αοιδό του λυρικού θεάτρου Μαρία Κάλλας, η Αίθουσα Τέχνης “αγκάθι – κartάλος” και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Δήμο Πλατανιά διοργανώνουν και παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης “La Divina ΙΙ”. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σχεδίου, ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραμικής, φωτογραφίας, κατασκευών, εγκαταστάσεων και performance.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου (18:00-21:00) σε επιμέλεια του Διδάκτωρ της Ιστορίας της Τέχνης κ. Κωνσταντίνος Β. Πρώιμο και του Διευθυντή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, κ. Ιωάννη Ν. Αρχοντάκη.

Το βράδυ των εγκαινίων οι μουσικοί Κώστας Κοκολογιαννάκης και Γιάννης Ρενδούμης θα τραγουδήσουν άριες από τις όπερες που αγάπησε η Κάλλας και ο Αποστόλης Φιλίππου με την Λαμπρινή Μποβιάτσου θα παρουσιάσουν performance με αναφορά στη ζωή και τη δράση της Ντίβας.

Δημήτρης Κουτσαβλής – “Αποκαλύψεις και Ανασυνθέσεις”

Η Blank Wall Gallery παρουσιάζει έργα του Δημήτρη Κουτσαβλή, στη δεύτερη αυτή ατομική του έκθεση φωτογραφίας με τίτλο “Αποκαλύψεις και Ανασυνθέσεις”.

Δημήτρης Κουτσαβλής - "Αποκαλύψεις και Ανασυνθέσεις" Blank Wall Gallery

Για την πρόσφατη δουλειά του, με τον τίτλο “Αποκαλύψεις και Ανασυνθέσεις” ο ίδιος λέει: “Ο φωτογραφικός φακός, μου για την προσωπική λύτρωση από αυτά επιτρέπει πλέον να φέρω, δίχως την οφειλή στις ζωγραφικές τεχνικές και χωρίς επιπλέον εικαστικές ακροβασίες, τις μικροστιγμές αυτού του κόσμου. Στο ορατό μας σύμπαν. Όλες αυτές οι ορατές ενίοτε αριστουργηματικές αποτυπώσεις της δικής μας δηλαδή του βλέμματός μας, μακροπραγματικότητας υπάρχουν τριγύρω μας και μας περιμένουν να τις αποκαλύψουμε, να τις αποτυπώσουμε και να τις λυτρώσουμε από τα πλαίσια της τέταρτης διάστασης.

Έτσι, για τον καθένα μας χρονικές στιγμές, ονειρικές προβολές, βλέμματα με κρυμμένες ίσως ροές εικόνων, καταιονισμοί συναισθημάτων, απωθημένες τέρψεις κι ευλογημένες αμαρτίες, μπορούν να συνθέτουν μέσα από την φωτογραφική/εικαστική εκφορά, απειράριθμες προκλήσεις μα και ατομικές για τον καθένα μας, προσκλήσεις για τη δική μας λύτρωση από αυτά“.

O Δημήτρης Κουτσαβλής, εδώ ως Φωτογράφος, φέροντας όμως τις καταβολές της προπαιδείας του στην ζωγραφική, αξιοποιεί και σε αυτήν -τη δεύτερη ατομική του- έκθεση φωτογραφίας, µε ένα δικό του, ιδιαίτερο, τρόπο την ιδιότητα αυτήν του μέσου. Περιπλανάται σε μέρη, τα οποία απάντεχαν τον “προσκάλεσαν”.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 20:00.

Athens #JobFestival 2024 με δωρεάν είσοδο

H μεγαλύτερη και πληρέστερη διοργάνωση για την εργασία δίνει και φέτος το ραντεβού της στο Ζάππειο Μέγαρο την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του, το Athens #JobFestival 2024 του skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι επισκέπτες να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το ξεκίνημά τους στην αναζήτηση εργασίας ή το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Περισσότεροι από 200 εργοδότες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας θα βρίσκονται για δύο ημέρες στο Ζάππειο Μέγαρο, αξιολογώντας υποψηφίους και βιογραφικά για 2.500+ ανοιχτές θέσεις εργασίας σχεδόν όλων των ειδικοτήτων. Η είσοδος είναι δωρεάν για τους επισκέπτες.

Ingbert Brunk – Έκθεση γλυπτικής “Γη και φως”

Η αίθουσα τέχνης artworx στην Κηφισιά παρουσιάζει την ατομική έκθεση του καλλιτέχνη Ingbert Brunk με τίτλο “Γη και φως”. Στην έκθεση, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει κάποια από τα κλασικά του έργα καθώς και πρόσφατες δημιουργίες. Μικρά γλυπτά σε λιτές γραμμές, υλικά αντικείμενα που έχουν χάσει το βάρος και τον όγκο τους. Έργα που εκπέμπουν φως.

Η δική του πατρίδα είναι το μάρμαρο της Νάξου. Η απαστράπτουσα και πολύχρωμη κρυσταλίνα. Αυτό το υλικό μάγεψε τον Γερμανό γλύπτη που επέλεξε να ζει τα τελευταία σαράντα χρόνια στη Νάξο και να δουλεύει αποκλειστικά με το μάρμαρο της. Το έργο του Ingbert Brunk είναι ένα έργο για το φως. Ο ίδιος πιστεύει ότι το Ναξιώτικο μάρμαρο ανήκει στο φως. “Για μένα το μάρμαρο είναι σαν να έχει γίνει η ύλη, φως“.

Η έκθεση περιλαμβάνει τους κλασικούς χιτώνες του καλλιτέχνη, βάρκες μετέωρες στον χρόνο και τον τόπο, που μιλούν για το υπαρξιακό ταξίδι, μαρμάρινα υφάσματα που αιωρούνται και διαπραγματεύονται τις έννοιες της απώλειας και της ματαίωσης. Σταυρούς, που ψιθυρίζουν τη δύναμη ενός ισχυρού συμβόλου και επιτοίχια που φέρνουν με τρόπο καταλυτικό στην επιφάνεια την ίδια τη δύναμη του υλικού.

“Δουλεύω 12 μήνες κάτω από το κυκλαδίτικο φως. Μόνο σ’ αυτόν τον τόπο και κάτω από αυτό το φως, θα μπορούσα να δημιουργήσω αυτές τις φόρμες”, υποστηρίζει ο καλλιτέχνης.

Τα έργα της έκθεσης προκαλούν τον επισκέπτη να τα αγγίξει. Είναι φόρμες που ενεργοποιούν την αίσθηση της αφής και εκμηδενίζουν την απόσταση ανάμεσα στο έργο και τον θεατή.

Τα εγκαίνια έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 (18:00-21:00) με την παρουσία του καλλιτέχνη.

Ρεσιτάλ πιάνου Κωνσταντίνος Λιάνος

Στην αίθουσα συναυλιών Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41) θα έχουμε την ευκαιρία με δωρεάν είσοδο να παρακολουθήσουμε το ρεσιτάλ πιάνου του Κωνσταντίνου Λιανού.

Διανύοντας τον 35o κύκλο της, η σειρά συναυλιών “Οι Νέοι για τους Νέους” αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδειξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής. Με ένα κατανυκτικό όσο και απαιτητικό πρόγραμμα με έργα J. S. Bach, F. Chopin, L. v. Beethoven, M. Balakirev, R. Schumann και F. Liszt, ο Κωνσταντίνος Λιάνος ετοιμάζει μια σπουδαία πιανιστική βραδιά.

Energy Athens 2024

HOMO-FIGURA/Energy Athens 2024 ομαδική έκθεση

Για 14η χρονιά το European Centre for Architecture Art, Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum Museum for Architecture and Design παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση ENERGY ATHENS 2024.

Σκοπός της διοργάνωσης του ΕNERGY ATHENS είναι να συγκεντρώσει σε μία ομαδική έκθεση, διαφορετικές απόψεις και τάσεις της εποχής. Να συνδυάσει διαφορετικές τεχνικές αλλά και να συνθέσει μία ενιαία εικόνα της τέχνης του σήμερα. Η έκθεση περιλαμβάνει, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, ψηφιδωτό, φωτογραφία, αρχιτεκτονική, design, graphics design, installation, και video art.

Την έκθεση που φιλοξενείται στο Contemporary Space Athens (Μητροπόλεως 74, Πλάκα) επιμελήθηκαν οι: Ιωάννης Καραλιάς, Πρόεδρος του Εuropean Centre for Architecture Art, Design and Urban Studies, αρχιτέκτονας, ζωγράφος και ποιητής και ο Christian Narkiewicz-Laine, Πρόεδρος του Chicago Athenaeum: Museum for Architecture and Design, αρχιτέκτονας, κριτικός τέχνης, ζωγράφος και ποιητής.

“Ένα Ταξίδι στον Χρόνο: The Immersive Experience”

Με μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία που θα παρασύρει κάθε επισκέπτη σε μια συναρπαστική περιήγηση στο χρόνο, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, μέλος της Luxury Collection, εγκαινιάζει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, τους Always Grand εορτασμούς για την 150η επέτειο αδιάλειπτης λειτουργίας του.

Από την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, έως και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, η πρωτοποριακή έκθεση “Ένα ταξίδι στο χρόνο: The Immersive Experience” “προσγειώνεται” στο θρυλικό Grand Ballroom του ξενοδοχείου, επίκεντρο της κοινωνικής ζωής της Αθήνας για ενάμισι αιώνα. Μέσα από ένα διαδραστικό υπερθέαμα με επίκεντρο τον επισκέπτη, που συνδυάζει εικόνες, ήχους και διηγήσεις, η έκθεση ταξιδεύει στην ιστορία της Μεγάλης Βρεταννίας.

Δημιουργώντας ένα φαντασιακό και πολυδιάστατο περιβάλλον με τη χρήση projection mapping σε πολλαπλές επιφάνειες, ξεκινά γυρνώντας το ρολόι 150 χρόνια πίσω. Με αφετηρία το 1874, έτος ίδρυσης του ξενοδοχείου και μέσα από σπάνια ντοκουμέντα και ξεχωριστά πρωτοσέλιδα εποχής, αναδεικνύεται βήμα-βήμα η εντυπωσιακή πορεία της Μεγάλης Βρεταννίας μέχρι σήμερα, παράλληλα με κομβικές στιγμές της ιστορικής εξέλιξης της χώρας.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ετήσιων εορτασμών για τα 150 Χρόνια του ξενοδοχείου, με τίτλο “150 Χρόνια Μεγάλη Βρεταννία: Always Grand”. Προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στα ελληνικά και στα αγγλικά.

“I am not a robot”: Μία έκθεση-διάλογος για τη σχέση της ανθρώπινης δημιουργικότητας με το AI

Με αφορμή την πολυσυζητημένη τεχνολογία του AI, έξι καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα που ανοίγουν τον διάλογο για τη σχέση της ανθρώπινης δημιουργικότητας με την τεχνητή νοημοσύνη. Αρτιότητα του υπολογιστή ή ανθρώπινη αισθαντικότητα; Εξέλιξη των μέσων ή γραμμή παραγωγής έργων; Πολλά τα ερωτήματα, οπότε και καλούνται, αν όχι να απαντήσουν, να θέσουν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν τον τρόπο ύπαρξης μας τελικά μέσα στη νέα τάξη -τεχνολογικών- πραγμάτων.

[…] «Καταπίνοντας -στο όνομα μιας πρακτικότητας- τις αντιδράσεις μας στη μομφή ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ρομπότ, γλιστρήσαμε στον πόλο της απάθειας που είναι το να συμπληρώνουμε μηχανικά, εσπευσμένα και ασυλλόγιστα στο τετραγωνάκι ότι δεν είμαστε ρομπότ. Το ρελέ ασφαλείας έχει ήδη πέσει κι ήταν η λέξη «φυσικά» – ο ακριβής ηλεκτρονόμος της ανθρωπινότητας», σχολιάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κωνσταντινίδης, στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Νίκος Γιαβρόπουλος, Γιάννης Καρδάσης, Γιώργος Λιντζέρης, Μάρθα Παναγιωτοπούλου, Ανθή Παρασκευά Βελουδογιάννη, Χρήστος Τζοβάρας. Η έκθεση φιλοξενείται μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου στο Matchpoint (Αινιανός 1, Αθήνα, Σάββατο-Κυριακή 14:00-22:00).

Έκθεση-αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη “Εγεννήθην εν Σκιάθω”

Η έκθεση “Εγεννήθην εν Σκιάθω” είναι ένα σπονδυλωτό ψυχογραφικό και τοπιογραφικό εικαστικό αφήγημα για τον κορυφαίο των ελληνικών γραμμάτων, Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σκιάθου, και του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, επιμέλειας της ιστορικού τέχνης, Ίριδας Κρητικού και με τη συμμετοχή εβδομήντα πέντε διακεκριμένων εικαστικών από τη Σκιάθο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (4 Μαρτίου 1851 – 3 Ιανουαρίου 1911), ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως “ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων”, “η κορυφή των κορυφών” κατά τον Κ. Π. Καβάφη είναι ο ιδανικός υμνητής “του ρόδινου νησιού του”, αφού μέσα στα περισσότερα διηγήματά του, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στην ελληνική λογοτεχνία, γίνεται συχνή αναφορά στον τόπο του με αποτέλεσμα η Σκιάθος να διαποτίζει το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου, έτσι που στο πέρασμα του χρόνου, άνθρωπος και νησί τρέπονται σε σώμα κοινό. Είναι η Σκιάθος του Παπαδιαμάντη και είναι εξίσου ο Παπαδιαμάντης της Σκιάθου…

Η έκθεση μεταφέρεται στην Αθήνα μετά από την Σκιάθο. Η Ίρις Κρητικού, Αρχαιολόγος – Ιστορικός της Τέχνης, είναι η επιμελήτρια της έκθεσης.

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το Athens Cocktails έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με ένα μουσικό event όπου γνωστοί bartenders της πόλης παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους cocktails, μόνο με 6€. Παράλληλα, στο Creative Lab 2 θα παραδίδονται δωρεάν μαθήματα-σεμινάρια cocktails για αρχάριους, σε δύο τμήματα των 45 λεπτών, από τις 16:00 έως τις 18:00. [Το Σάββατο 10/2 (15:30-23:30) – Αίθριο, Creative Lab 2 – Είσοδος δωρεάν].

Το “ΚΥΨΕΛΗ BEAT” επιστρέφει την Κυριακή 11/2 (13:00-23:00) για τρίτη φορά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με ένα ολοήμερο event που συνδυάζει μουσική, φαγητό, εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και δίσκους βινυλίου, με ελεύθερη είσοδο. Σε μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, δημιουργεί ένα all-day περιβάλλον, από τις 13:00 έως τις 23:00. Δέκα γεμάτες ώρες με μουσική από επιφανείς selectors και DJs πόλης να παρουσιάζουν ένα soundtrack που ξεκινά από easy-listening, οργανικού χαρακτήρα επιλογές και rare grooves, καταλήγοντας σε dance ρυθμούς, με τη συνοδεία γευστικών προτάσεων και ευρηματικών cocktail.

Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι σήμερα;

Το νέο ψηφιακό επεισόδιο της σειράς συζητήσεων Society Uncensored, με τίτλο “Love & Marriage”, άτομα παντρεμένα και μη μιλούν ανοιχτά για τα στερεότυπα, τους προβληματισμούς, αλλά και τα δυνατά συναισθήματα για ένα τελετουργικό τόσο παλιό σχεδόν όσο και ο άνθρωπος, που έχει εξελιχθεί στον πιο ανθεκτικό και ευάλωτο κοινωνικό θεσμό.

Σε πόσους γάμους πήγατε αυτό το καλοκαίρι; Πόσους φίλους με διαζύγιο έχετε; Γιατί όλο και περισσότεροι επιλέγουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με σύμφωνο συμβίωσης; Γιατί δεν έχει επιτραπεί ακόμη στην Ελλάδα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών; Έχει ξεφτίσει πια το στερεότυπο του αμετανόητου εργένη; Γάμος σημαίνει μονογαμία; Γάμος σημαίνει παιδιά; Ποιος είναι επιτέλους ένας καλός γάμος; Σηματοδοτεί ο γάμος την αρχή μιας νέας ζωής ή το τέλος της παλιάς;

Στη νέα συζήτηση της σειράς Society Uncensored, Love & Marriage, που κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, συμμετέχουν ομιλητές από τον δημοσιογραφικό, τον καλλιτεχνικό και τον ακαδημαϊκό χώρο, την Εκκλησία και τη βιομηχανία του γάμου. Η συζήτηση κινηματογραφήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2023 παρουσία κοινού, ενώ στο επεισόδιο παρουσιάζονται συνεντεύξεις και στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη Eurostat, την ΕΛΣΤΑΤ και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων.