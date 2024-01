Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 12-14/1

Προτάσεις για όλους με δωρεάν είσοδο και ευκαιρίες για γιορτινές βόλτες χωρίς πορτοφόλι.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις στους ανοικτούς χώρους της Αθήνας για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου;

Artens Cinema Nights ”Η Ντροπή”

Η Artens και η κινηματογραφική της ομάδα θα παρουσιάσουν την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στις 21:00, την αριστουργηματική σουηδική ταινία του Ingmar Bergman “Η Ντροπή” (Skammen), που προβλήθηκε το 1968.

Ένα λιγότερο γνωστό κινηματογραφικό διαμάντι, η “Ντροπή” είναι και η μοναδική ταινία δυστοπικής επιστημονικής φαντασίας του μεγάλου Σουηδού δημιουργού. Όμως οι μυστήριες εχθροπραξίες και το κλίμα ενός μελλοντικού εμφυλίου πολέμου δεν εμποδίζουν τον Μπέργκμαν, για μια ακόμη φορά, να αναλύσει σε βάθος την αποξένωση και τις μεταβολές στον κόσμο ενός ζευγαριού. Μέσα στο χάος, μακριά από κάθε ιδεολογία, η ιστορία τους διαγράφει μια πορεία από την ασυνεννοησία, προς την απελπισία, τη βία, την ομηρική περιπλάνηση και τελικά το όνειρο.

Οι συγκλονιστικοί πρωταγωνιστές, Liv Ullmann και Max Von Sydow, λάμπουν μέσα στις σπαρακτικές εικόνες του σπουδαίου Sven Nykvist. Θα προηγηθεί σύντομη εισαγωγή από τον εισηγητή των Σεμιναρίων Ιστορίας Κινηματογράφου της Artens Πάνο Παππά. Περισσότερα στο artens.gr.

Σειρά συναντήσεων με τον ψυχίατρο Δημήτρη Καραγιάννη

O Δημήτρης Καραγιάννης, Ψυχίατρος – υπαρξιακός συστημικός Ψυχοθεραπευτής και ιδρυτής του θεραπευτικού κέντρου “Αντίστιξη”, έρχεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση για τρεις συναντήσεις – συνομιλίες με θέμα: “Σώμα-Καρδιά-Πνεύμα. Αγωνιώδη ερωτήματα σε έναν συναρπαστικό, καινούργιο κόσμο”.

Ο Δ. Καραγιάννης θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο-συγγραφέα, Μάκη Προβατά με την πρώτη συνάντηση να επικεντρώνεται στο Σώμα, την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, στις 19:00, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Οι επόμενες δυο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τις Παρασκευές 19 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου. Περισσότερα στο hau.gr.

Χριστιάνα Σούλου έκθεση “Στερέωμα”

Η γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει την τρίτη ατομική έκθεση της Χριστιάνας Σούλου “Στερέωμα”.Eγκαίνια: Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00-21:00. Η καλλιτέχνης θα παρευρεθεί στα εγκαίνια.

Bernier / Eliades - "Χριστιάνα Σούλου – Στερέωμα"

Στην έκθεση η καλλιτέχνης διαμορφώνει μία διάταξη αποτελούμενη από περίπου 25 ζωγραφικά έργα, βασισμένα σε μελέτη σχεδίων της προηγούμενης δουλειάς της Water και σε επιλογή παλαιότερων σχεδίων της σειράς Φανταστικά Όντα – μετά τον Borges. Ο κοινός παρονομαστής και το σημείο που ενώνει τα έργα αυτής της παρουσίασης είναι το ζήτημα της σχέσης κίνησης – έμψυχης μορφής, όπως αυτή αποτυπώνεται με μολύβι σε χαρτί. Ο τίτλος της έκθεσης, Στερέωμα, προκύπτει από την απόσταση που παίρνει η καλλιτέχνης από κάθε αναπαραστατική αφήγηση για να φτάσει σε μία αλήθεια που δεν διαδραματίζεται μέσα στον χρόνο, αλλά σε μία στιγμή που ξεφεύγει από κάθε διάρκεια.

“Στερέωμα, όπως ο έναστρος ουρανός. Τα αστέρια που φωτίζουν μέσα στη νύχτα, ακίνητα σαν καρφιτσωμένα – στιγμές που ξεφεύγουν από κάθε διάρκεια – κι όμως σε διαρκή κίνηση.”

Το έργο της Χριστιάνας Σούλου, ερευνητικό, αινιγματικό και εμμονικό, πηγαίνει πέρα από την αναπαράσταση και την απλή καταγραφή για να εστιάσει στην βαθύτερη ψυχή των πραγμάτων – σ’ αυτό που ζωντανεύει τις μορφές ώστε αυτά που κάνει να είναι πράγματα ζωντανά και έμψυχα. Στα έργα της ο μύθος και η ακραία υποκειμενικότητα συναντιούνται σε εικόνες που λειτουργούν ως μέρος του μαγικού, ως τελετουργικές επωδοί. Μέρος αυτής της τελετουργίας αποτελούν οι τίτλοι των έργων οι οποίοι συνιστούν ένα παράλληλο κειμενικό έργο. Γκαλερί Bernier / Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο. Εως: 29/02/2024. Τηλ: 2103413937 | bernier-eliades.com.

Διεθνείς φωτογράφοι στην έκθεση “Conceptual”

Η Blank Wall Gallery ξεκινάει τις εκθέσεις του 2024 με την ομαδική έκθεση φωτογραφίας Conceptual. Διεθνείς φωτογράφοι παρουσιάζουν δημιουργικές δουλειές που αποτυπώνουν την προσωπικότητα και την πρωτοτυπία τους. Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες ο θεατής γνωρίζει τον καλλιτέχνη και την οπτική του. Ο κόσμος γύρω μας παρουσιάζεται στο κοινό μέσα από το φακό του δημιουργού και την έμπνευση της στιγμής. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσεις να δεις έστω και για μία στιγμή την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη. Η συνειδητοποίηση μίας εντελώς διαφορετικής οπτικής είναι πάντα μία αποκάλυψη που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και τον απλό θεατή σε νέα μονοπάτια σκέψης και αντίληψης. Έναρξη έκθεσης: Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, 20:00. Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος.

Lyn Liu και ένα “Μοcking Game” στη Breeder

Το The Breeder παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ατομική έκθεση της ανερχόμενης ζωγράφου Lyn Liu (γεν. 1993, Κίνα) με έδρα τη Νέα Υόρκη, με τίτλο Mocking Game.

Lyn Liu - Undercover head umbrella

Αντλώντας από την προσωπική της εμπειρία του εκτοπισμού, η Lyn Liu δημιουργεί ένα σύμπαν συμβολικών, συχνά παράλογων εικόνων που αντανακλούν καθημερινές καταστάσεις μέσα από έναν κινηματογραφικό φακό. Στα έργα της η πραγματικότητα μοιάζει με μια ακολουθία από παγωμένα καρέ που απεικονίζουν το εσωτερικό ψυχολογικό τοπίο του ατόμου και ταυτόχρονα το κοινωνικό πεδίο δίνοντας έμφαση στις εντάσεις μεταξύ των δύο αλλά και εσωτερικά.

Για την έκθεσή της στο The Breeder, η Lyn Liu εξερευνά τα εννοιολογικά δίπολα του ατομικού και του συλλογικού, του υποκειμένου και του αντικειμένου, της αποξένωσης και της αφομοίωσης μέσα από εννέα ζεύγη ζωγραφικών έργων. Σε κάθε ζεύγος το ένα έργο επικεντρώνεται γύρω από την ιδέα του υποκειμένου, της οντότητας που είναι ικανή να παράγει εμπειρίες και αντιλήψεις και το άλλο γύρω από το αντικείμενο, την οντότητα που επηρεάζεται από το υποκείμενο.

Η Lyn Liu γεννήθηκε στο Πεκίνο της Κίνας και ζει στη Νέα Υόρκη. Aσχολείται κυρίως με τη ζωγραφική, τη χαρακτική και τις ανεξάρτητες εκδόσεις. Έλαβε MFA από τη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης το 2022 και BFA από τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης το 2016. Παρακολούθησε επίσης την École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, στο Παρίσι, από το 2017 έως το 2020. Η πρώτη της ατομική έκθεση με την γκαλερί Kasmin της Νέας Υόρκης, Dogville, πραγματοποιήθηκε το 2022. Εγκαίνια: Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024, 18.00-20.00.

H Innerland του Λέων Μιχαήλ

Την νέα του εικαστική δουλειά με έργα μεγάλων διαστάσεων παρουσιάζει ο Λέων Μιχαήλ στην a.antonopoulou.art. Εγκαίνια: Σάββατο 13 Ιανουαρίου (12-4 μ.μ.).

Λέων Μιχαήλ - "Innerland" Houses Studio Vaharidis

Η ζωγραφική του Λέοντος Μιχαήλ εξελίσσεται μέσω λεπτών στρώσεων ακρυλικού χρώματος, πάνω στην ανεπεξέργαστη και τραχιά επιφάνεια του καμβά, ενώ κινείται σταθερά μεταξύ των ανοιχτών ορίων αφαίρεσης και αναπαράστασης. Δίνοντας έμφαση στην διαφάνεια των υλικών του και την χειρονομιακή ένταση της γραφής του, ο καλλιτέχνης δημιουργεί μια θαμπή και απόκοσμη ατμόσφαιρα η οποία περιβάλλει φαντασιακά τοπία. Στα έργα του αναγνωρίζουμε ποικίλα υφολογικά στοιχεία αφηρημένου εξπρεσιονισμού, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά και λειτουργούν ενταγμένα σε μια ιδιαίτερη και προσωπική ματιά, όπου ηµι-φωτεινές και σκοτεινές αποχρώσεις συνθέτουν έναν ομιχλώδη κόσμο, “λουσμένο” με την αχλή ενός μυστηριώδους φωτός. Οι εικόνες που φιλοτεχνεί μας καλούν σε μια νοσταλγική ενατένιση πριν από την εμφάνιση της τοπιογραφίας ως διακριτό εικαστικό είδος, στις καταβολές που καθόρισαν την ανάδυσή της, μέχρι τη διερεύνηση και τελικά την επικύρωση της αισθητικής αυτονομίας της.

“Ο Μιχαήλ δεν “βιάζεται” όταν ζωγραφίζει. Δουλεύει εντατικά και μεθοδικά, αλλά και αθόρυβα μαζί, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επιδιώκει συχνές παρουσιάσεις των έργων του. Οι συμμετοχές έργων του σε εκθέσεις είναι σπάνιες και επιλεκτικές. Όμως όταν συμβαίνουν, έχουν κάτι το νέο και το πρωτότυπο να διηγηθούν. Ο τρόπος που εκφράζεται εικαστικά ο Λέων Μιχαήλ δεν είναι καθόλου φλύαρος, αλλά λιτός και περιεκτικός. Τα έργα του, μεγάλων διαστάσεων τις πιο πολλές φορές, σταθερά χαρακτηρίζονται από εκφραστική δύναμη και μια διακριτική συναισθηματική φόρτιση. Ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία λειτουργούν ως σταθερές πηγές έμπνευσης για τον καλλιτέχνη. Οι μεταφυσικές ανησυχίες, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, οι θαμπές εικόνες, τα υψηλής αισθητικής και μακράς διάρκειας πλάνα, που ο θεατής συναντά στις ταινίες του Andrei Tarkovsky και του Béla Tarr, αποτελούν σημεία αναφοράς του. […]”. Κυριάκος Τσιφλάκος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2023.

Ένας ύμνος στη διαφορετικότητα από έξι φωτογράφους

Η ομάδα Five Plus One σας προσκαλεί στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο ΕΞΙ ΕΠΙ ΕΞΙ.

Έκθεση έξι συν έξι

Έξι φωτογράφοι, με έξι διαφορετικά πρότζεκτ, ενώνουν τις συλλογές τους, τις φωνές τους, την οπτική τους για τον κόσμο και τους ανθρώπους και μοιράζονται τις εικόνες τους με φίλους της φωτογραφίας.

Καθένας με τη δική του αφηγηματική μέθοδο, οι έξι καλλιτέχνες μάς συστήνονται σε έναν κοινό τόπο και μας δίνουν την ευκαιρία να αφουγκραστούμε το έργο τους τόσο μεμονωμένα όσο και σαν σύνολο. Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Τάκης Αναγνώστου / Πάνος Κουκουρουβλής / Γιάννης Μυρμηγιάννης / Νίκος Σωτηρόπουλος / Σύλβια Τσουραμάνη / Στέλιος Χαραλαμπάκης.

13-21 Ιανουαρίου 2024/ Καθημερινά 12:00-23:00 / Είσοδος ελεύθερη/ Εγκαίνια: Σάββατο 13 Ιανουαρίου, στις 19:00. MatchPoint / Aινιάνος 1 και Πατησίων (έναντι Λ. Αλεξάνδρας).

Συναυλία ενάντια στη διάλυση δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης

Τις φωνές τους ενώνουν καλλιτέχνες, μουσικοί και συγκροτήματα την Κυριακή (14/01) σε μία μουσική συναυλία – συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τίτλο “Όχι στη διάλυση και το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης“,

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο, στον πεζόδρομο της Ερμού και τη διοργανώνουν ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων στο ΨΝΑ (Δαφνί), ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ), ο Σύλλογος Φίλων Πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ».

Στη μουσική συναυλία θα συμμετέχουν οι: Νατάσσα Μποφίλιου – κιθάρα: Γιώργος Καρδιανος, Γιώτα Νέγκα – κιθάρα: Κώστας Νικολόπουλος, Στάθης Δρογώσης, Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Αποστόλης Ρίζος, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Frank Panx & Σαλταδόροι, Κοινοί Θνητοί, Kollektiva, Υπεραστικοί, Πολιτιστική Ομάδα «Quilombo».

This is a Party – Περφόρμανς από τη Γεωργία Σαγρή

Γεωργία Σαγρή

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου στις 19.00, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την περφόρμανς “This is a Party” από τη Γεωργία Σαγρή, στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης Μυστήριο 151 A Rave Down Below, σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου.

Η καταξιωμένη εικαστικός ανασυνθέτει και ενεργοποιεί εκ νέου το έργο της – που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006 στην έκθεση Panic Room του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ – προσφέροντας το σώμα ως αρχείο μνήμης και βίωμα, διαπραγματευόμενο τη σχέση πολιτικής και κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς, ο ήχος της φωνής της Σαγρή αντηχεί αποσπάσματα από τα εφηβικά της ημερολόγια και από το βιβλίο Call της πολιτικής ομάδας Invisible Committee, συγκροτώντας εναν εσωτερικό διάλογο που συντελεί στο ηχητικό τοπίο της δράσης, η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ένας απόμακρος χορός που μοιάζει να μην ολοκληρώνεται…

Mystery 151 - A Rave Down Below Pinelopi Gerasimou

Το Μυστήριο 151 A Rave Down Below εξερευνά την πολιτική δυναμική του σώματος εν κινήσει από το ταυτόχρονα γεωλογικό και πολιτισμικό υπέδαφος. Αλχημικές περιπλανήσεις στο ιστορικό παρελθόν, στο μεταβιομηχανικό παρόν και στη μυθολογία καταλήγουν σε έναν εξαγριωμένο χορό. Η αφήγηση ξετυλίγεται μέσα από τους μύθους και την ιστορία της πόλης της Ελευσίνας και των Μυστηρίων με το χορό ως μέσο κορύφωσης, ιεροτελεστία και μέθοδο προσέγγισης των εννοιών του θανάτου και της απώλειας. Στοιχεία του μύθου της κατάβασης, όπως η ζωή ανάμεσα σε δύο κόσμους, το σκοτάδι και το φως, οι ιεροτελεστίες και η χρήση του ψυχεδελικού κυκεώνα, συνδέονται άλλωστε με τη νεότερη πολιτισμική ιστορία της πόλης, καθώς – ειδικά κατά τη δεκαετία του 1990 – rave parties ενεργοποιούσαν το απόθεμα των υποφωτισμένων βιομηχανικών χώρων της περιοχής και του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας. Περισσότερα στο 2023eleusis.eu.