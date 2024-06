Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 14-16/6

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 14 Ιουνίου και το Σαββατοκύριακο 15 με 16 Ιουνίου στην Αθήνα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για το τριήμερο 14 Ιουνίου και 15 με 16 Ιουνίου σαββατοκύριακο στην Αθήνα σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο.

Δωρεάν Έκθεση Φωτογραφίας στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η Δυτική Αφρική είναι το “σημείο μηδέν” του πλανήτη, όσον αφορά τις ευάλωτες ανθρώπινες κοινότητες που πασχίζουν να προσαρμοστούν σε ένα “θανατηφόρο μείγμα” απειλών από την κλιματική κρίση, την αύξηση των τιμών των τροφίμων και τη διακίνηση ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών. Παρόλα αυτά, εκεί παράγονται τα 2/3 της παγκόσμιας συγκομιδής κακάο, και βρίσκονται 12 από τα πιο σημαντικά μνημεία UNESCO στην Αφρική.

Το 2023, η ΜΚΟ GREEN PROJECT (www.green-project.org) πραγματοποίησε το 8ο “πράσινο φωτογραφικό οδοιπορικό” της, διασχίζοντας 4.074 χλμ. στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γκάνα, το Τόγκο, το Μπενίν και τη Νιγηρία, σε 12 βιολογικές φυτείες κακάο, 10 μνημεία UNESCO και 1 εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ΜΚΟ GREEN PROJECT ιδρύθηκε το 2008 με την εθελοντική πρωτοβουλία ενεργών επιστημόνων και καλλιτεχνών. Έχει πραγματοποιήσει 8 “πράσινα φωτογραφικά οδοιπορικά” υπό την Αιγίδα της ΕΕΕ για την UNESCO, σε Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ιόνιο Πέλαγος, Αυστραλία, Μαδαγασκάρη και Δυτική Αφρική, για την αφύπνιση της κοινωνίας μέσω της περιβαλλοντικής φωτογραφίας, ως οχήματος αλλαγής.

61 ειδικοί διέσχισαν 82.699 χλμ. και 809 ναυτικά μίλια, σε 51 χώρες, με 13 οχήματα χαμηλών εκπομπών, 1 ιστιοφόρο και δημόσιες μεταφορές. Φωτογράφοι: Γιάννης Τζώρτζης, Νίκος Βίττης, Βασιλική Κασούμη, Άγγελος Κατσάγγελος, Κατερίνα Μπατζάκη, Άκης Σαραντόπουλος, Αλέξανδρος Σκούρας και Γιάννης Σφενδουράκης.

Refugee Week Greece – Δωρεάν Προβολή

Προβολή “The Swimmers” και συζήτηση με τον παραγωγό της ταινίας, Hassan Akkad και τον διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Χρήστο Δημόπουλο.

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου η εναρκτήρια εκδήλωση του Φετινού Φεστιβάλ Refugee Week Greece στην Αθήνα, που θα διεξαχθεί από τις 17-23 Ιουνίου, με φετινή θεματική “Το Σπίτι μας”. Το RWG είναι ένα ζωντανό πολιτισμικό φεστιβάλ που στοχεύει στην ανάδειξη της συνεισφοράς, της δημιουργικότητας και της αυθεντικότητας των ανθρώπων που έχουν βιώσει την αναγκαστική μετανάστευση. Το Φεστιβάλ ξεκίνησε το 1998 από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τότε πραγματοποιείται σε δεκάδες χώρες κάθε χρονιά τον Ιούνιο λόγω της Παγκόσμιας Hμέρας Προσφύγων στις 20 Ιούνη. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές το 2022 και το 2023.

Η ταινία “The Swimmers” βασίζεται αληθινή ιστορία των αδελφών Mardini, Sara και Yusra, οι οποίες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Συρία το 2015 εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου. Η ταινία ιχνηλατεί την συγκλονιστική περιπέτεια των αδελφών, οι οποίες ταξίδεψαν μέσω της Ελλάδας θέτοντας τις καρδιές τους και και τις κολυμβητικές τους ικανότητες σε ηρωική χρήση. Έναρξη Ταινίας: 19:00.

Δωρεάν εικαστική βόλτα στη Sianti Gallery

Η Sianti Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση γλυπτικής του Κώστα Δικέφαλου με τίτλο “Γλυπτική στο Φως”. Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από 15 σχεδόν χρόνια επανέρχεται με μία έκθεση υπενθυμίζοντας ότι το φυσικό φως και η τέχνη βρίσκονται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση.

Λαξεύοντας το μάρμαρο με φως ο Δικέφαλος επαναπροσδιορίζει την έννοια της γλυπτικής με κύριες προϋποθέσεις την αρμονία, την ισορροπία και την οπτική συμμετρία. Επιδιώκει την απόδοση της καθαρής φόρμας και δημιουργεί βιόμορφες, γεωμετρικές ή αεροδυναμικές, εκμεταλλευόμενος την φύση των υλικών του. Οι συνθέσεις αυτές, άλλοτε συμπαγείς και άλλοτε με κενά σε καίρια σημεία, εκτείνονται κατακόρυφα ή οριζόντια και επιτρέπουν στο φως να διατρέξει τις επιφάνειες και να προβάλει τους όγκους, ενώ συχνά υποβάλλουν την εντύπωση μιας συνεχούς κίνησης.

Δωρεάν στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 16 Ιουνίου, το SNFCC Youth Council επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ. Γιορτάζοντας το κλείσιμο ενός κύκλου, που θα συνεχίσει να παίρνει διαφορετικές μορφές και σχήματα, η πρώτη ομάδα αυτής της πρωτοβουλίας, διοργανώνει το “Changeover”, ένα συναυλιακό πάρτι με ήχους της ανατολικής Μεσογείου.

ΚΠΙΣΝ INTIME

Τη μουσική αυτή γιορτή – που θα λειτουργήσει ως πέρασμα προς κάτι καινούργιο – θα ανοίξει ο DJ Αλέχος, γνωστός για το πώς συνδυάζει την ελληνική και κυπριακή κουλτούρα με ιδιαίτερα ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι Ody Icons – ένα μουσικό σχήμα που κινείται στο ποπ φάσμα αντλώντας στοιχεία και ήχους από λαϊκούς δρόμους, την ηλεκτρονική, τη ροκ και την παραδοσιακή μουσική θα ανεβούν στη σκηνή για να ξορκίσουν το drama. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τους Kobrah Habibi και ένα πολυμορφικό πάρτι – με φυσική παρουσία οργάνων και φωνών – ηλεκτρονικής μουσικής, με κυρίαρχο τον σύγχρονο ανατολίτικο ηλεκτρονικό ήχο. Τοποθεσία: Θόλος.

Λυδία Βαϊρακταράκη – Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας “Ενδοσκόπηση”

Το Κέντρο Τεχνών Μετς καλωσορίζει το καλοκαίρι με ένα σύγχρονο φωτογραφικό project της απόφοιτης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Λυδίας Βαϊρακταράκη σε επιμέλεια Νιόβης Κρητικού.

“Στην έκθεση “Ενδοσκόπηση”, η Λυδία Βαϊρακταράκη εξετάζει τους ρόλους και τα διαφορετικά προσωπεία και προφίλ που καλείται ο καθένας να υιοθετήσει στις διάφορες περιστάσεις της ζωής του. Το σύνολο του έργου της είναι αυτοβιογραφικό και συχνά περιέχει συνθέσεις που δημιουργούν εγκιβωτισμένες αφηγήσεις. Σκοπός της εικαστικού είναι να αναδείξει τις πτυχές του εσωτερικού κόσμου που κρύβει ο καθένας μέσα μας, αλλά και να δείξει πώς η φύση του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη, αλλά πολυδιάστατη. Άλλωστε οι ρόλοι που αναλαμβάνουμε στην καθημερινή ζωή μας, πλάθουν και την πολυπλοκότητα του “Έσω”.

Park Your Cinema 2024 – Δωρεάν προβολή στο ΚΠΙΣΝ

Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το ΚΠΙΣΝ μας πάνε διακοπές, στην πιο όμορφη παραλία που βουτήξαμε ποτέ: αυτή της μεγάλης οθόνης. Την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 21.00 στο ΚΠΙΣΝ θα φούμε το Dirty Dancing (1987) σε σκηνοθεσία Emile Ardolino.

“Nobody puts Baby in the corner”. Η πιο γνωστή ατάκα μίας από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες των ’80s μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι του 1963. Η 17χρονη Μπέιμπι (Τζένιφερ Γκρέι) κάνει διακοπές με τους γονείς της. Η ίδια είναι σίγουρη ότι μπροστά της βρίσκεται ένα ακόμα βαρετό καλοκαίρι, ωστόσο όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει τον Τζόνι (Πάτρικ Σουέζι), έναν γοητευτικό καθηγητή χορού που παραδίδει μαθήματα σε παραθεριστές.

Η Μπέιμπι αρχίζει μαθήματα χορού με τον Τζόνι και σύντομα ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται… Μια ταινία με πάθος, γκλίτερ και τραγούδια που έχουν μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού “(I’ve Had the) Τime of my Life”.

43ος μηνιαίος Αναγεννησιακός Εσπερινός στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 18:00 στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου (Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα) θα πραγματοποιηθεί μια Χορωδιακή Εσπερινή Ακολουθία σύμφωνα με το αγγλικανικό προσευχητάρι (Book of Common Prayer) του 1549, με μουσική από την πρώτη εκατονταετία της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Cappella Sancti Pauli υπό τη διεύθυνση του Ιάσονα Μαρμαρά τραγουδάει αναγεννησιακή πολυφωνία πλαισιωμένη από αυτοσχεδιασμούς στο εκκλησιαστικό όργανο. Oι Αναγεννησιακοί Εσπερινοί διοργανώνονται από το 2016 από τη Schola Cantorum Sancti Pauli, σε συνεργασία με την εκκλησία του Αγίου Παύλου. Διαρκούν περίπου 45 λεπτά και αποτελούνται σε πολύ μεγάλο μέρος από πολυφωνικό τραγούδι, που πλαισιώνει αναγνώσεις κειμένων από τον ιερέα και μέλη του ποιμνίου, καθώς και αυτοσχεδιασμούς στο εκκλησιαστικό όργανο της εκκλησίας. Οι Εσπερινοί διεξάγονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, ενώ διανέμονται ελληνικές μεταφράσεις των κειμένων.

Ηλίας Καφούρος – “Impersonal Trainer”

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η αίθουσα τέχνης Δύο Χωριά θα παρουσιάζει μια μεγάλη ατομική έκθεση του Έλληνα εικαστικού Ηλία Καφούρου με τίτλο “Impersonal Trainer.”

Την έκθεση συνεπιμελήθηκε η εικαστικός Ντόρα Οικονόμου. Πρόκειται για την τρίτη ατομική έκθεση του Καφούρου με τη Γκαλερί Δύο Χωριά και η πρώτη έκθεσή του στον χώρο της γκαλερί στην Ακρόπολη.

Ο Ηλίας Καφούρος (γ. 1978, Αθήνα, Ελλάδα) ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ο καλλιτέχνης έχει λάβει πτυχίο BFA στη Ζωγραφική από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και έχει σπουδάσει Animation στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Οι ατομικές εκθέσεις του Καφούρου περιλαμβάνουν: “Push Buttons” στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Αθήνα, “Incognito” στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Μύκονος, “The Image is Unsustainable” στη Γκαλερί Francoise Heitsch, Μόναχο, “A Thesis on the Shelf” στη Γκαλερί AD, Αθήνα, και “High on Definition” στο Volta 7, Βασιλεία.

Οι ομαδικές εκθέσεις του Καφούρου περιλαμβάνουν: ‘A Vibrant Sanctuary’ UNTITLED Miami, Γκαλερί Δύο Χωριά, Μαϊάμι; “Νίκος Αλεξίου. Η Συλλογή”, Επιμέλεια Πολύνα Κοσμαδάκη και Γιώργος Τζιρτζιλάκης στο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα; “After Hope”, στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Αθήνα, “Art-Athina Pop Up” στη Γκαλερί Δύο Χωριά, Αθήνα, “Symbols and Iconic Ruins” στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα, “Newer Revolutionary Narratives-Transitions of an Ideal Nation” στο J&E Vatis Art Hall, Σύρος, και “Caritas Romana: 15 Acts of Devotion” στην κεντρική έκθεση του 59ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο Hypebeast, στο Vitamin D2 και στο Artforum. Επίσης έχει συνεργαστεί με τον οίκο Hermès για τη δημιουργία μιας σειράς σχεδίων για τα θρυλικά μεταξωτά φουλάρια Hermès. Το 2013 έλαβε την επιχορήγηση του Ιδρύματος Fulbright.