“Shinrin-yoku”: Η νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης του PCAI στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Η έκθεση “Shinrin-yoku – Κολυμπώντας στο Δάσος” στοχεύει να αναπτύξει τη συζήτηση γύρω από το περιβάλλον και τις έμφυλες ταυτότητες, που ξεκίνησε το PCAI κατά τη διάρκεια της έκθεσης “Sheltered Gardens” το 2022-2023.

Η ιαπωνική φράση Shinrin-yoku 森林浴 αποδίδεται στα ελληνικά ως «κολυμπώντας στο δάσος» (forest bathing): ένας ενδεικτικός, αλλά όχι ευρέως διαδεδομένος όρος, που επινοήθηκε το 1982 από τον Tomohide Akiyama, τότε υπουργό Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας.

Αυτή η έννοια, που βρίσκεται στην καρδιά της νέας έκθεσης σύγχρονης τέχνης του PCAI σε συνεργασία με τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους, παραπέμπει στην πανάρχαια συνήθεια να περνά κανείς χρόνο κοντά στη φύση.

Να βρίσκεται ανάμεσα σε δέντρα και άγρια φυτά, απορροφημένος από τη χλωρίδα και την πανίδα που τον περιβάλλει, χωρίς να αποσπάται από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Τα έργα της έκθεσης, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτική, ΑΙ, εικονογραφήσεις ή φιλμ, επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με τον βοτανικό κήπο, την περιβάλλουσα δασική περιοχή, τις λίμνες με νούφαρα, τα ξέφωτα και τα θερμοκήπια. υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον ρόλο του κήπου ως περιοχή προστασίας χιλιάδων ειδών χλωρίδας και ως καταφύγιο της τοπικής, άγριας πανίδας.

Η θεραπευτική επίδραση της φύσης

Η έκθεση Shinrin-yoku διερευνά τη θεραπευτική επίδραση της φύσης και του αρχέγονου δάσους, καθώς και την έννοια του νερού σε συνάρτηση με τα περάσματα και τις διαδρομές του Édouard Glissant και το Γιουνγκιανό ασυνείδητο.

Eπιδιώκει να εμβαθύνει μεταξύ άλλων σε μυθολογίες και έθιμα σε σχέση με τη φύση και το νερό, με ένα πρώτο σημείο αφετηρίας την ελεύθερη κατάδυση των ama (海, γυναίκες της θάλασσας), μητριαρχικές κοινότητες της Ασίας, η πρακτική των οποίων χρονολογείται εδώ και 2000 χρόνια περίπου.

Οι ama, παράλληλα με την εργασία τους ως αλιείς οστρακοειδών και μαργαριταριών, επιδιώκουν την προστασία των ανεκτίμητων «δασών του ωκεανού», όπως αποκαλούν τα φύκια και τη θαλάσσια χλωρίδα, μεριμνώντας ώστε να μην βλάπτουν ή να μην υπεραλιεύουν την άλγη και τους υπόλοιπους οργανισμούς του βυθού.

Παραδόσεις οι οποίες μοιάζουν να αντανακλούν τα λόγια του Gaston Bachelard (1942) πως το νερό συνιστά απαραίτητη πηγή για την ανάπτυξη της ποιητικής. Το νερό έχει απεριόριστη δύναμη να μας μετακινεί και να μας ανακουφίζει. Το νερό φέρνει πίσω τις μητέρες μας.

Η έκθεση Shinrin-yoku στοχεύει να αναπτύξει περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από την περιβαλλοντική προστασία και τις έμφυλες ταυτότητες που ξεκίνησε το PCAI κατά τη διάρκεια της υβριδικής έκθεσης Sheltered Gardens το 2022-2023. Στις 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν εικαστικές performances από τους VASKOS και τον Μιχάλη Afolayan σε ξέφωτα του κήπου.

H διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του θεσμού 2024 Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας.

*Οι ταινίες των Εύας Στεφανή και του Éric Baudelaire θα προβληθούν στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Οι καλλιτέχνες θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των προβολών στον κήπο.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Lynn Hershman Leeson, Éric Baudelaire*, Aiko Ohno, Asako Masunouchi, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Maria Antelman, Raffaela Naldi Rossano, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Γιώργος Δρίβας, Δημήτρης Ιωάννου, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης), Εύα Στεφανή*, Μιχάλης Afolayan, Campus Novel, Maria F. Dolores & Σοφία Ντώνα.

Επιμέλεια: Κίκα Κυριακάκου.

Πληροφορίες – “Forest bathing”

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Ιουνίου, 5 μ.μ. – 8 μ.μ.**

Διάρκεια έκθεσης: 21 Ιουνίου – 20 Σεπτεμβρίου 2024

Διεύθυνση: Βοτανικός Κήπος Α. & Ι. Ν. Διομήσους, Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι, 12461

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου Διομήδους (από 9πμ έως τη δύση του ήλιου) **

Είσοδος ελεύθερη, απαιτείται προκράτηση μέσω του diomedes-bg.gr/booking.

**Στις 20/6 θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά του κοινού από τις 5μμ έως τις 8μμ σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Σταθμό Μετρό Αγία Μαρίνα με λεωφορείο, που θα εκτελεί κυκλική διαδρομή.

***Ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους θα παραμείνει κλειστός, όταν οι καιρικές συνθήκες κρίνονται επικίνδυνες για ενδεχόμενη πυρκαγιά. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν επισκεφθούν την έκθεση. Ενημερωθείτε εδώ: civilprotection.gov.gr/arxeio-imerision-xartwn

Περισσότερα για τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους

Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους αποτελεί τον μεγαλύτερο Βοτανικό Κήπο της χώρας μας καθώς και της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδρύθηκε το 1951, με βάση το κληροδότημα του Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στη μεγάλη έκτασή του, ολοκληρώθηκαν, με την βοήθεια του Υπουργείου Γεωργίας και υπό την εποπτεία του καθηγητή Βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Μητράκου, οι εργασίες δημιουργίας και οργάνωσής του, με βάση τα σχέδια της καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Κήπων και Τοπίου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Herta Hammerbacher. Το 1975, με το πέρας της διαμόρφωσης του καλλωπιστικού τμήματος, ο Κήπος άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο κοινό.

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI)

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών αναθέσεων, εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εργαστηρίων και συνεδρίων. Το PCAI εκπληρώνει τους στόχους του μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: τη συλλογή έργων τέχνης του, τα πολιτιστικά προγράμματά του και την υποστήριξη που παρέχει σε καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες με κοινό όραμα και ανησυχίες για το περιβάλλον. Το 2019 σχεδιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του οργανισμού από την Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, ενώ στην επιτροπή αξιολόγησής του συμμετείχαν οι Hans Ulrich Obrist, καλλιτεχνικός διευθυντής της Serpentine, και Krist Gruijthuijsen, διευθυντής του KW Institute. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales.