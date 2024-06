Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο των Ευρωεκλογών: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο

Δωρεάν εκδηλώσεις την Παρασκευή 7 Ιουνίου και το Σαββατοκύριακο 8 με 9 Ιουνίου στην Αθήνα.

Μπορεί τα κορυφαία γεγονότα στου Σαββατοκύριακου να είναι οι Ευρωεκλογές 2024, οι συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ και οι Offspring που ανοίγουν το συναυλιακό σερί του Release Athens την Κυριακή, όμως υπάρχουν στην πόλη και κάποιες ευκαιρίες να περάσεις το Σκ με δωρεάν είσοδο.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για το τριήμερο 7 Ιουνίου και 8η με 9 Ιουνίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Δωρεάν προβολή στο ΚΠΙΣΝ

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας συμβαίνουν πάντα το καλοκαίρι. Καθόλου συμπτωματικά, κάποιες από τις πιο αγαπημένες μας ταινίες διαδραματίζονται επίσης τους μήνες του θέρους. Γιατί το καλοκαίρι είναι πάντα κινηματογραφικό και το καλοκαίρι στο σινεμά, είναι τόσο σύνθετο και πλούσιο όσο η ίδια η ζωή. Ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια, η φετινή επιλογή ταινιών, έχει κάτι για όλους.

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 21.00 δωρεάν η ταινία “Little Miss Sunshine (2006)” σε σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Η οικογένεια Χούβερ αποφασίζει να ταξιδέψει ως την Καλιφόρνια με ένα ετοιμόρροπο βαν, προκειμένου η 8χρονη Όλιβ να συμμετάσχει στους τελικούς παιδικών καλλιστείων.

Οι Γκρεγκ Κινίαρ, Τόνι Κολέτ, Στιβ Καρέλ, Πολ Ντάνο, Αμπιγκέιλ Μπρέσλιν και Άλαν Άρκιν πρωταγωνιστούν, ερμηνεύοντας τα βασικά μέλη μιας δυσλειτουργικής και εκκεντρικής οικογένειας που πρέπει να βρουν τον τρόπο να έρθουν κοντά. Μια ταινία που σου ζεσταίνει την καρδιά, μια τρυφερή καλοκαιρινή κωμωδία που κατέκτησε τις καρδιές κοινού και κριτικών και απέσπασε Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Δωρεάν συναυλία – Οι “Choraliennes” τιμούν τον Claude Nougaro

Η γαλλόφωνη χορωδία του Γαλλικού Ινστιτούτου “Choraliennes”, με διευθυντή χορωδίας τον καθηγητή Jacques Marugg, παρουσιάζουν την Παρασκευή στις 7 Ιουνίου στο Auditorium Theo Angelopoulos ένα αφιέρωμα στον Γάλλο συνθέτη, τραγουδιστή και ποιητή Claude Nougaro.

Ο Claude Nougaro γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1929 στην Τουλούζη και έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαρτίου 2004 στο Παρίσι. Μεγάλος λάτρης της τζαζ, της λατινικής και της αφρικανικής μουσικής, παίζοντας με τη μουσικότητα των λέξεων, προσπαθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του να συνδυάσει το γαλλικό τραγούδι, την ποίηση και τον ρυθμό.

Δωρεάν συναυλία στην Πειραιώς 260

Οι Mode Plagal επανέρχονται με καινούριες συνθέσεις αλλά και με ανέκδοτες ακόμα διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών, όπου η παράδοση συναντά την τζαζ, ο αυτοσχεδιασμός φλερτάρει ελεύθερα με ήχους που όλοι κουβαλάμε στο μουσικό μας DNA, και η Μεσόγειος κλείνει το μάτι στα μπλουζ και το Afrobeat.

Mode Plagal Ιωάννα Φωτιάδου

Μετά τις δύο πολύ επιτυχημένες χρονιές του Τζαζ στην Πλατεία στον υπαίθριο χώρο της Πειραιώς 260, το μίνι μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης όλων των μουσικόφιλων της πόλης συνεχίζεται με νέα, διευρυμένη μορφή. Φέτος, θα φιλοξενήσει ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα προτείνοντας μια ποικιλία μουσικών στιλ, από τζαζ, φανκ και σόουλ μέχρι ποπ, λάτιν και ηλεκτρονική μουσική. Τα λάιβ θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260 μετά τις παραστάσεις, με δωρεάν είσοδο. Την Παρασκευή 7/6 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2024.

Άλκηστις Κυριαζοπούλου «11:11» – Δωρεάν εικαστική έκθεση στην γκαλερί Kapopoulos

Τη νέα ταλαντούχα ζωγράφο Άλκηστις Κυριαζοπούλου παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts, στην γκαλερί της εντός του Golden Hall, όπου εγκαινιάζεται η πρώτη ατομική της έκθεση, στις 4 Ιουνίου, με τίτλο «11:11».

Η καλλιτέχνις, με σύγχρονη street-pop art αισθητική παρουσιάζει μια σειρά έργων, όπου κυριαρχούν αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων, με πρωταγωνιστές τον Μίκι, τη Μίνι, τον Σκρουτζ και άλλους διαχρονικούς χαρακτήρες, σε μια πανδαισία χρωμάτων και ρυθμών. Μια σύνδεση με τα χρόνια της αθωότητας, τις αναμνήσεις που κρατάμε μέσα μας ως πηγή αισιοδοξίας και χαράς.

Ο αριθμός έντεκα είναι καρμικός για την καλλιτέχνιδα, που κάθε άλλο παρά τυχαία τον επέλεξε για τίτλο της πρώτης ατομικής της έκθεσης. Η Άλκηστις Κυριαζοπούλου γεννήθηκε στις 11/11, αλλά εκτός από ημερομηνία, που ήρθε στον κόσμο, είναι όπως σημειώνει η ίδια και ένας αριθμός που συναντά διαρκώς στη ζωή της, κάτι που «μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί και όχι.

Στην αριθμολογία ερμηνεύεται ως ο αριθμός των αγγέλων μεταφέροντας ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, θάρρους και πίστης προς τον εαυτό σου. Ότι μπορείς δηλαδή να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου πιστεύοντας στο ένστικτο σου, χωρίς να τα παρατάς. Είναι ο αριθμός της πραγματοποίησης επιθυμιών και γι αυτό, όταν βλέπεις το 11:11, πρέπει να κάνεις μια ευχή!»

Αναφερόμενη στα έργα που παρουσιάζει, η Άλκηστις Κυριαζοπούλου σημειώνει: «Μέσα από τα έργα της πρώτης μου έκθεσης θέλω να γεμίσω τον κόσμο με χρώματα, χαρά, θετική διάθεση και αναμνήσεις από παλιές ξέγνοιαστες παιδικές και αθώες στιγμές.

Τα cartoons έχουν περάσει από τις ζωές όλων μας. Μου αρέσει να συνδυάζω μέσα από την street-pop art αισθητική μου, τους κύριους χαρακτήρες της δικής μου γενιάς, χαρακτήρες που όμως δεν θα ξεχαστούν ποτέ και έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.»

Διάρκεια έκθεσης 4-15 Ιουνίου 2024. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-21:00. Σάββατο 10:00-20:00. Kapopoulos Fine Arts-Golden Hall: Λεωφόρος Κηφισίας 37Α και Σπύρου Λούη, Μαρούσι, 15123 Αθήνα, τηλ. 2106833048.

Matterz x Athens Pride – Δωρεάν στην Τεχνόπολη

Η κεντρική ιδέα της εκδήλωσης στις 8 Ιουνίου θα είναι τα safe spaces και πώς το Matterz, ως ψηφιακό οικοσύστημα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους και πόλεις για όλα τα άτομα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι ιδρύτριες του Matterz και η επιστημονική μας σύμβουλος, Μάττα Σαμίου, ειδική σε θέματα φύλου, ισότητας και συμπερίληψης.

Η ανοιχτή συζήτηση θα είναι βιωματική – θα συζητηθεί το πώς φτάσαμε σε αυτή την ιδέα, την έρευνα που κάναμε, το κενό που θέλουμε να καλύψουμε, κτλ. Η Μάττα θα εξηγήσει μέσω της πείρας της, της δικής της έρευνας και της εμπειρίας της πώς προσέγγισε το θέμα, επισφραγίζοντας το πλάνο δράσης. Το Matterz φτιάχτηκε από την κοινότητα για την κοινότητα και θα υπάρχει για να “απαιτεί” ένα πιο ασφαλές, συμπεριληπτικό μέλλον, μέσα από μία εποικοδομητική, άμεση και καθόλου στημένη ανοιχτή συζήτηση.

Συντελέστριες: Φώφη Τσεσμελή, Tilbe Gunduz, Μάττα Σαμίου, Ειρήνη Καρβούνη. Τοποθεσία: Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”.

”Πικροδάφνες” της Πάολας Ρεβενιώτη – Δωρεάν προβολή στην Τεχνόπολη

Η Πάολα, η Μπέτι και η Εύα, τρεις τρανς γυναίκες στα 60 τους σε μια νυχτερινή βόλτα στην Αθήνα, επισκέπτονται ξανά τους δρόμους και τα μέρη όπου ξεκίνησαν τη σεξεργασία, όπου διασκέδασαν και βρήκαν τον έρωτα, αγωνίστηκαν, υπήρξαν και αντιστάθηκαν ένδοξα.

Σκηνοθεσία: Πάολα Ρεβενιώτη

Σενάριο: Πάολα Ρεβενιώτη

Μουσική: Opera di Bestia

Εμφανίζονται: Μπέττυ Βακαλίδου, Εύα Κουμαριανού, Πάολα Ρεβενιώτη.

Info: 08/06, 20:00 – 21:30 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας “Μία φορά και…μία φωτογραφία”

Στην γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση φωτογραφίας “Μια φορά και … μία φωτογραφία”.

Τα φωτογραφικά έργα λειτουργούν ως παράθυρα που ανοίγουν προς τον μέσα ή τον έξω κόσμο. Μας οδηγούν στους εφιάλτες μας, ξυπνάνε το ασυνείδητο, μας βγάζουν για νυχτερινή έξοδο, βουτάνε στις επιθυμίες μας. Το βλέμμα των πρωταγωνιστών των φωτογραφιών, η ατμόσφαιρα των τοπίων αλλά και η τοποθέτηση του φακού προς το θέμα, όπως και το δικό μας βλέμμα, η διάθεσή μας, κάθε φορά μας λέει μια διαφορετική ιστορία.

Ο τίτλος της έκθεσης που παραπέμπει στο “Μια φορά και ένα καιρό…” μας προσκαλεί να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία. Οι ιστορίες είναι από τις πιο σημαντικές πηγές γνώσης, γιατί μας εξοικειώνουν με άγνωστα, απίθανα ή και υπαρκτά σενάρια ζωής. Μια ιστορία, είτε φανταστική είτε πραγματική, μας φέρνει σε επαφή με τα συναισθήματα μας και μας βοηθάει να πάρουμε θέση στη δική μας ζωή για όσα μας συμβαίνουν.

Οι φωτογραφίες που εκτίθενται, αναλογικές ή ψηφιακές, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, είναι έργα των καλλιτεχνών: Νομπουγιόσι Αράκι, Κρις Βερίν, Ναν Γκόλντιν, Ντιάννα Μαγκανιά, Τρέισι Μόφαττ, Γκαμπριέλ Ορόσκο, Μπιλ Όουενς , Βόλφγκανγκ Τίλμανς. Η έκθεση είναι μέρος του APhF:24 Satellite Program σε επιμέλεια Σύλβιας Σαχίνι στο πλαίσιο του Athens Photo festival.

Κόμικ και Ζωγραφική – Μια δωρεάν εικαστική βόλτα

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την πρωτοποριακή έκθεση “Wow Pow! Bam! Κόμικ και Ζωγραφική, Μια συνάντηση στα Τέλη του 20ού Αιώνα”, η οποία διερευνά τη διαρκή επιρροή των Κόμικς πάνω στο σώμα της σύγχρονης Ζωγραφικής.

Βασισμένη σε ιδέα του εικαστικού και δημιουργού κόμικ Σπύρου Βερύκιου και σε συν επιμέλεια με τον ιστορικό τέχνης Θανάση Μουτσόπουλο, η έκθεση στοχεύει στο να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονοι εικαστικοί αντλούν έμπνευση από τις οπτικές και τις αφηγηματικές συμβάσεις των κόμικς, ξεπερνώντας τα όρια των παραδοσιακών καλλιτεχνικών πρακτικών και αντιπαραθετικών εννοιών, όπως χαμηλή και υψηλή τέχνη.

Η έκθεση εστιάζει σε δύο κύριες παράλληλες εξελίξεις στην τέχνη στα τέλη του 20ού αιώνα, που σηματοδότησαν τον ορισμό νέων αισθητικών προσεγγίσεων διευρύνοντας τα όρια της τέχνης αλλά και της αφήγησης, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης. Από τη μία πλευρά, καλλιτέχνες όπως ο Roy Lichtenstein, o Philip Guston και ο Andy Warhol ενσωματώνουν στα έργα τους στοιχεία από τη λαϊκή κουλτούρα και από την άλλη, νέοι δημιουργοί κόμικς όπως ο Art Spiegelman συνδυάζουν έννοιες και τεχνικές από τη σύγχρονη τέχνη, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων

καλλιτεχνικών κατηγοριών.

Η δεκαετία του ’80 αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, με μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη δημιουργική ανταλλαγή. Η περίοδος σηματοδότησε την άνθηση των ελληνικών περιοδικών κόμικς, όπως η “Βαβέλ”, το “Παρά Πέντε”, καθώς και την έκδοση αναρίθμητων φανζίν, φθηνών αυτοεκδόσεων σε χαρτί φωτοτυπίας, οι οποίες κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι. Μέσα από τις σελίδες των περιοδικών αυτών, καλλιτέχνες όπως ο Διαμαντής Αιδίνης, ο Σπύρος Βερύκιος, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, που συμμετέχουν και στην έκθεση, είχαν τη δυνατότητα να αναδείξουν νέες αισθητικές προσεγγίσεις, προσφέροντας έτσι ένα πλούσιο φάσμα εναλλακτικών προτάσεων για το τι μπορεί να είναι η ζωγραφική και το κόμικ στο κοινό.

Η έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά στη χώρα μας την ιστορική και φαινομενικά ασύμβατη σχέση των δύο μέσων. Θα παρουσιαστούν έργα των: Διαμαντή Αϊδίνη, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Σπύρου Βερύκιου, Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου, Steve Giannakos, Keith Haring, Κωνσταντίνου Λιανού, Steven C. Harvey, Χρήστου Μαυροδή Hergé, Χρίστου Μιχαηλίδη, Roy Lichtenstein, Εμμανουήλ Μπιτσάκη, Javier Mayoral, Μποστ, Raymond Pettibon.

Saro Zaven έκθεση “Geometrika, Constructivism and Cubism Art”

Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design παρουσιάζουν την ατομική έκθεση του καλλιτέχνη Saro Zaven με τίτλο “Geometrika,Constructivism & Cubism Art Painting Exhibition”. Εγκαίνια την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 18.30 στον 1ο όροφο του European Centre-Contemporary Space Athens.

Ο Saro Zaven είναι ένας Λιβανέζος αρμενικής καταγωγής διεπιστημονικός καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στον Λίβανο και σπούδασε τοπογράφος μηχανικός. Ζει στην Αθήνα, Ελλάδα. Είναι παθιασμένος με τις λεπτομέρειες που συχνά κρύβονται ανάμεσα στις αντιθέσεις, και πάντα αναζητά να ανακαλύψει και να παρουσιάσει νέες μορφές καλλιτεχνικών εκφράσεων προσφέροντας στο κοινό του μια πολυδιάστατη αισθητηριακή εμπειρία.

Η πρώτη του μουσική εμπειρία ήταν παίζοντας πλήκτρα στο σχολείο, δημιουργώντας το δικό του συγκρότημα και παίζοντας σε φεστιβάλ σε διάφορες χώρες. Ακολούθησε το πάθος του και ίδρυσε τη δική του εταιρεία “demigreco”, η οποία εξελίχθηκε σε διοργάνωση πολλών μουσικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις ελληνικές, κυπριακές και αρμενικές πρεσβείες, τα υπουργεία τουρισμού και τις κοινότητες.

Ο Saro Zaven είναι γοητευμένος από τη διαπολιτισμική μουσική και την πλούσια καλλιτεχνική έκφραση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρμενική ποίηση και λειτουργία, αναμιγνύοντας ανατολικούς και δυτικούς ήχους συνδυασμένους με κλασική και ηλεκτρονική μουσική με κινηματογραφικά, πνευματικά και γοτθικά υπόβαθρα. Έχει εμφανιστεί σε πολλές περιπτώσεις σε διάφορες συναυλιακές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, τον Λίβανο και την Κύπρο και προσκλήθηκε επίσημα αρκετές φορές ως καλεσμένος καλλιτέχνης από τη γαλλική πρεσβεία της Ελλάδας και το γαλλικό ινστιτούτο της Αθήνας να εμφανιστεί ζωντανά με τη μεγάλη μπάντα του κατά τη διάρκεια του Francophonie Cultural Week.

Κώστας Τσώλης – Οσμές Χρόνου

Η αίθουσα τέχνης «εκφραση – γιαννα γραμματοπουλου», παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Κώστα Τσώλη με τίτλο ΟΣΜΕΣ ΧΡΟΝΟΥ [Μνήμες & Κιβωτός].

Η αίθουσα τέχνης «εκφραση - γιαννα γραμματοπουλου», παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Κώστα Τσώλη με τίτλο ΟΣΜΕΣ ΧΡΟΝΟΥ [Μνήμες & Κιβωτός].

«Πρόκειται μια συνεκτική αναμόχλευση των ιστοριών [stories] που συναποτέλεσαν την Ιστορία [History] του λεγόμενου σύντομου 20ου αιώνα, της εποχής των άκρων, σύμφωνα με τον ιστορικό Eric Hobsbawm (09.06. 1917 – 01.10.2012).και μιας στρατηγικής χαρτοκοπτικής/χαρτοκολλητικής, φωτογραφίες και εικόνες γεγονότων που συντάραξαν τον 20ο αιώνα, συμπλέκοντάς τες με επιλεγμένες αποτυπώσεις στιγμών της καθημερινής ζωής.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης εκθέτει, σε οιονεί αποθετήριο, πακτωμένα με μαύρες μονωτικές ταινίες περιοδικά, όπου εκτυλίσσονται από τη μεριά των ΜΜΕ σωροί καταλυτικών γεγονότων αλλά και καθημερινών στιγμιοτύπων. Παρατάσσει, συνάμα, βιβλία κατασκευασμένα από τον ίδιο με τη μέθοδο των επικολλήσεων, αλλά και με τις ιστορικές μεθόδους détournement / εκτροπή-οικειοποίηση, που εισήγαγε στη δεκαετία του 1950 ο Guy Debord και cut-up/ τεμαχισμός-ανασυγκόλληση, που επινόησαν από κοινού οι William S. Burroughs & Brion Gysin στη δεκαετία του 1960. Επίσης, ανασυνθέτει εξώφυλλα εμβληματικών εντύπων του 20ού αιώνα.

Η αίθουσα τέχνης «εκφραση - γιαννα γραμματοπουλου», παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Κώστα Τσώλη με τίτλο ΟΣΜΕΣ ΧΡΟΝΟΥ [Μνήμες & Κιβωτός].

Ο καλλιτέχνης συγκροτεί ένα νέο αφήγημα παλαιών γεγονότων, έτσι ώστε να αναδειχθεί η όντως σημασία τους που έχει στρεβλωθεί, παραποιηθεί ή ακόμα και εξαλειφθεί από τα κυρίαρχα αφηγήματα της πολιτικής σκοπιμότητας. Μας καλεί σε μια νοερή ανασύνταξη των ιστορικών καταγραφών, καθώς συμπλέκει την ισχύ της τέχνης με τη μελέτη των γεγονότων, ωθώντας τον θεατή σε μιαν εξαιρετικά γόνιμη επανεξέταση της Ιστορίας (με ιώτα κεφαλαίο) μέσα από τα έργα του που διαλέγονται με τις χρονικότητες συγκροτώντας μιαν άλλη αρχειοθήκη, μια νέα κιβωτό επεξεργασμένων αναμνήσεων.»