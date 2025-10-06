Δωρεάν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο και καλό μήνα!

Διαγωνισμός Μουσικής Σύνθεσης «Μάνος Χατζιδάκις»

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι (1925–2025), το Ωδείο Αθηνών διοργανώνει Διαγωνισμό Μουσικής Σύνθεσης για νέους έως 29 ετών, με θέμα τη σύνθεση μουσικής μπαλέτου για δύο πιάνα. Ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτοβουλία των Μουσικών Σχολών του Ωδείου, σε συνεργασία με την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών και πραγματοποιείται ως φόρος τιμής σε έργα όπως το “Καταραμένο φίδι” του Μάνου Χατζιδάκι.

Η τελική φάση θα γίνει σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας. Τα έργα θα παρουσιαστούν χορογραφημένα από τα μέλη του Corporis Miracula Dance Ensemble, υπό την επιμέλεια της Λίλας Ζαφειροπούλου. Το μουσικό μέρος (ερμηνεία για δύο πιάνα) επιμελούνται οι Μουσικές Σχολές του Ωδείου Αθηνών. Στο τέλος της βραδιάς θα απονεμηθούν Τιμητικοί Έπαινοι “Μάνος Χατζιδάκις”.

Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά 2025

Μια αστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή, είναι «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά».

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις κα performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας. Το Πρόγραμμα στο dithepi.gr/el/events.

Charline von Heyl έκθεση “The Giddy Road to Ruin”

Η Συλλογή Γιώργου Οικονόμου παρουσιάζει την έκθεση “The Giddy Road to Ruin”, την πρώτη έκθεση της Γερμανο-αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Charline von Heyl στην Ελλάδα. Η έκθεση διαρκεί έως τον Μάρτιο 2026 και εκτείνεται στους τρεις ορόφους της Συλλογής, περιλαμβάνοντας έργα των τελευταίων δεκαετιών.

Το παλαιότερο έργο της έκθεσης είναι ο πίνακας “Untitled (11/93, I)” (1993), ενώ το πιο πρόσφατο είναι η φωτογραφική ενότητα “Athens” του 2024.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τον ομώνυμο πίνακα του 2015, ο οποίος παρουσιάζεται στην αρχή της έκθεσης. Η δουλειά της von Heyl συνδυάζει οπτικές και εννοιολογικές αντιθέσεις, διατηρώντας το ενδιαφέρον του θεατή. Στην έκθεση παρουσιάζονται πίνακες όπως το “Demons Dance Alone” (2022) και το “World Rabbit Clock” (2022), καθώς και έργα που εξερευνούν τη γυναικεία δύναμη, όπως το “Ninfa” (2021).

Η έκθεση συν-επιμελήθηκε από τον Adam D. Weinberg και τη Skarlet Smatana, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα. Μια έκδοση με κείμενα του Weinberg και της καλλιτέχνιδος Helen Marten συνοδεύει την έκθεση.