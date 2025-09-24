Δωρεάν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Δημήτρης Βαττής – “Οι ξεχασμένοι ενός Πολέμου”

Η φωτογραφική έκθεση του Δημήτρη Βαττή “Οι ξεχασμένοι ενός Πολέμου” παρουσιάζεται στο Σπίτι της Κύπρου με αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα 24 Κυπρίων βετεράνων, φωτογραφημένων στον προσωπικό τους χώρο, συνοδευόμενα από συνεντεύξεις της Νατάσσας Γεωργίου.

Μέσα από τις εικόνες και τις αφηγήσεις, αναδεικνύεται η συμβολή της Κύπρου στον πόλεμο και τιμώνται οι αφανείς ήρωες.

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ένα μεγάλο δημοτικό – λαϊκό πανηγύρι. Συμμετέχουν αλφαβητικά: Παγώνα Αθανασίου, Χαρά Βέρρα, Γιάννης Καψάλης, Γιάννης Κατσιγιάννης, Τζένη Κατσιγιάννη, Κώστας Σαφέτης, Γωγώ Τσάμπα, Λέτα Κορρέ, Κατερίνα Κολλιοπούλου, Στέφανος Κοπανός, Παναγιώτης Μαρκοστάμος, Αφοί Κοντή.

Κλαρίνα: Μάκης Τσίκας, Νεκτάριος Κοκκώνης, Βασίλης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Καρακώστας, Γιάννης Παπαδημητρίου, Πέτρος Χαλκιάς, Γιάννης Γιαννάκης. Φλογέρα & Κρουστά: Ανδρέας Νιάρχος. Βιολιά: Πολυχρόνης Κορρές, Χρήστος Δαλιανής. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασίλης Φωτίου. Συνδιοργάνωση: Σωματείο Μουσικών Αθηνών – Πειραιώς “Η Αλληλοβοήθεια” και Δήμος Περιστερίου.

“Summer Nostalgia”

Η έκθεση “Summer Nostalgia” στον χώρο The Breeder Feeder, Αθήνα, παρουσιάζει έργα του Κώστα Πανιάρα (1934-2014), με έμφαση στη σειρά Κολυμβήτριες (1997-1998), όπου οι μορφές συνδιαλέγονται με τα κύματα σε ισορροπία έτοιμη να ανατραπεί.

“Από μνήμης και από νοσταλγίας… Μία γυναίκα με μαγιό στη θάλασσα είναι για μένα μία αναδυόμενη Αφροδίτη.” — Κώστας Πανιάρας

Το έργο του Πανιάρα διατρέχει ζωγραφική, γλυπτική, σκηνικά και εγκαταστάσεις, με ποικιλία μεθόδων και υλικών που διευρύνουν τα όρια των κυρίαρχων πρακτικών της εποχής του. Η έκθεση προτείνει αναστοχασμό πάνω στη μνήμη του καλοκαιριού ως κοινό τόπο εμπειριών.