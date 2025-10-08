Δωρεάν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο. Λόγω πανελλαδικής απεργίας, προτείνουμε να διπλοτσεκάρετε το ωράριο των εκδηλώσεων πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας.

Έκθεση “all aboard” με 40 καλλιτέχνες

Η artefact athens παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης “all aboard” σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Συμμετέχουν 40 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και χώρες, με εγκαταστάσεις, γλυπτά, βίντεο, ζωγραφικά έργα και επιτελεστικές δράσεις. Ο αερολιμένας λειτουργεί ως τόπος εμπειρίας και αναστοχασμού, με την τέχνη να εξερευνά την έννοια του ταξιδιού ως αλληγορία και εσωτερική διαδρομή.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Express Facility του αεροδρομίου.

Συμμετέχουν αναλυτικα: Άννα Αμπαριώτου, Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Άννα Αντάρτη, Κλίτσα Αντωνίου, John Baldessari, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Robert Cahen, Αικατερίνη Γεγησιάν, Ειρήνη Γκόνου, Susan Daboll, Maya Deren, Olafur Eliasson, Σοφία Ζαράρη, Ρόζα Ζεϊντάν, Ελένη Ζούνη, Michal Heiman, Έλυα Ηλιάδη, Αννίτα Καλημέρη, Βασίλης Καρακατσάνης, Λίζη Καλλιγά, Τζένη Μαρκέτου, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Αριάννα Οικονόμου, Μιχαήλ Παρλαμάς, Άντα Πετρανάκη, Λία Πέτρου, Λίνα Πηγαδίωτη, Yulia Pinkusevich, Εύη Σαββαΐδη, Ισμήνη Σαμανίδου, Ridley Scott, Δήμητρα Σκανδάλη, Νάντια Σκορδοπούλου, Jesse Leroy Smith, Μαριάννα Στραπατσάκη, Tonoptik, Νίκος Τρανός, Κλαίρη Τσαλουχίδη – Χατζημηνά, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Francesca Woodman.

Επιμελητής: Κώστας Πράπογλου

Οργάνωση: artefact athens

“Αθηνόγατες”

Η ομαδική εικαστική έκθεση “Αθηνόγατες” πραγματοποιείται στην Andie Art Gallery με σκοπό την υποστήριξη του έργου του “Dorotea’s Cats Rescue”, μιας εθελοντικής προσπάθειας για τη διάσωση, φροντίδα, στείρωση και υιοθεσία αδέσποτων γατών, που έχει δημιουργήσει η Δωροθέα Μερκούρη. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, κοσμήματα και διακοσμητικές κατασκευές εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Συμμετέχουν 34 καλλιτέχνες, φιλόζωοι και φροντιστές αδέσποτων ζώων. Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στην ιστορικό τέχνης Αννίτα Πατσουράκη.

Art Explora Festival Πειραιάς

Το Art Explora Festival είναι ένα φεστιβάλ που ταξιδεύει σε θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο, προσφέροντας δωρεάν καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες σε ευρύ κοινό.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τόσο στο πλωτό μουσείο όσο και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους λιμανιών και πόλεων. Το φεστιβάλ θα επισκεφθεί 15 χώρες της Μεσογείου από το 2024 έως το 2027.

Στον Πειραιά, θα παρουσιαστούν εκδηλώσεις χορού, μουσικής, κινηματογράφου και performances που αναδεικνύουν το πνεύμα της Μεσογείου ως χώρο ανταλλαγής ιδεών και πολιτισμού. Το Πρόγραμμα στο artexplora.org/el/festival.