Δωρεάν την Τρίτη 7 Οκτωβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Art Explora Festival Πειραιάς

Το Art Explora Festival είναι ένα φεστιβάλ που ταξιδεύει σε θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο, προσφέροντας δωρεάν καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες σε ευρύ κοινό.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τόσο στο πλωτό μουσείο όσο και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους λιμανιών και πόλεων. Το φεστιβάλ θα επισκεφθεί 15 χώρες της Μεσογείου από το 2024 έως το 2027.

Στον Πειραιά, θα παρουσιαστούν εκδηλώσεις χορού, μουσικής, κινηματογράφου και performances που αναδεικνύουν το πνεύμα της Μεσογείου ως χώρο ανταλλαγής ιδεών και πολιτισμού.

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Χώρος: Λιμάνι Πειραιά, Πύλη Ε8

“Μελάνι σε Χαρτί 10” στον χώρο Τέχνης Alma Mater

18 εικαστικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τη Κύπρο μας προσκαλούν στην έκθεση “Μελάνι σε Χαρτί”, με επιμελητή τον Πάρη Καπράλο. Τα έργα σε φυσική μορφή φιλοξενούνται στο χώρο τέχνης Alma Mater και παράλληλα διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID.

Ο επιμελητής τέχνης Πάρης Καπράλος σε συνεργασία με 18 εικαστικούς καλλιτέχνες στη 10η διοργάνωση της σειράς Μελάνι σε Χαρτί, παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, σχεδίου, χαρακτικής, καθώς και εικαστικά αντικείμενα φιλοτεχνημένα με μελάνι και χαρτί.

Η έκθεση λαμβάνει χώρα σε φυσική μορφή στην Αθήνα μέχρι την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024 στο χώρο τέχνης Alma Mater (Εμμανουήλ Μπενάκη 62, Εξάρχεια, Αθήνα), και παράλληλα διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID. [Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 19:00 – 22:00, Τις υπόλοιπες ημέρες ο χώρος δέχεται μόνο κατόπιν συνεννόησης στο 6972445353.]

Αριστείδης Λάππας – “Forever Fish”

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Αριστείδη Λάππα με τίτλο “Forever Fish”, που συνεχίζει την ενασχόλησή του με τους υδάτινους κόσμους ως τόπους ίασης, μεταμόρφωσης και οικολογικής αλληλεξάρτησης.

Έργα που εκτέθηκαν στο Kunstverein Ludwigshafen στη Γερμανία (“Gift of the Moon Crab”, 2024) παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μαζί με νέα δουλειά που δημιουργήθηκε ειδικά για τη γκαλερί.

Ο τίτλος “Forever Fish” παραπέμπει στις “αιώνιες χημικές ουσίες” που παραμένουν στα οικοσυστήματα χωρίς να διαλύονται, αναδεικνύοντας τις οικολογικές και ψυχολογικές διαστάσεις του έργου. Αν στη Γερμανία το “moon crab” οδηγούσε στο υποσυνείδητο, στην Αθήνα το ψάρι λειτουργεί ως σύμβολο αντοχής και ευαλωτότητας, φωτίζοντας τη στενή σχέση με το νερό και τη θαλάσσια ζωή.

Χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, τοιχογραφίες και εγκαταστάσεις, ο Λάππας δημιουργεί περιβάλλοντα που συνδυάζουν παραστατικότητα και αφαίρεση. Πλάσματα ποταμών και θάλασσας κινούνται ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα, ενώ οι παρεμβάσεις στον χώρο οργανώνουν μια εμπειρία που ενεργοποιεί τις αισθήσεις.

Το νερό εμφανίζεται ταυτόχρονα ως πηγή ζωής, φορέας μνήμης και τόπος που φέρει τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Η έκθεση αντιμετωπίζεται ως ζωντανό οικοσύστημα, όπου η ζωηρότητα των μορφών ισορροπεί με τη συνείδηση της τρωτότητας. Γίνεται λόγος για “γλώσσα της ίασης”, με το κοινό να καλείται να βυθιστεί σε έναν κόσμο όπου φροντίδα, πόνος και μεταμόρφωση βιώνονται συλλογικά.