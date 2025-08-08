Δωρεάν το Σαββατοκύριακο 8-10 Αυγούστου- 8 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 7 Αυγούστου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο.

Μουσική- Βρυκόλαξ εν Καβειρίω

Καντάτα για υψίφωνο, πνευστά και ακορντεόν

8, 9 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαιολογικός χώρος Καβειρίου, Λήμνος

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια, σκηνικά, σχεδιασμός εκπαιδευτικής δράσης: Kournos Music Festival

Μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης

Λιμπρέτο: Μαρλένο Νίκα, Σέμη Σελάμι

Γλυπτά: Φίλιππος Βασιλείου

Ερμηνεύει η Αφροδίτη Πατουλίδου (υψίφωνος)

Ventus Ensemble: Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο), Κώστας Γιοβάνης (όμποε), Δημήτρης Ντακοβάνος (φαγκότο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν)

Η καντάτα για υψίφωνο, πνευστά και ακορντεόν Βρυκόλαξ εν Καβειρίω είναι ένα μουσικό παραμύθι για τους ηττημένους και αήττητους βρυκόλακες της εποχής μας μέσα από τη σύμπραξη του συνθέτη Αποστόλη Κουτσογιάννη και τ@ ποιητ@ Μαρλένο Νίκα και Σέμη Σελάμι.

Μια λυρική περφόρμανς κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού στον αρχαιολογικό χώρο του Καβειρίου της Λήμνου, με σολίστ τη διεθνή υψίφωνο Αφροδίτη Πατουλίδου και με το διακεκριμένο μουσικό σύνολο Ventus Ensemble. Τα γλυπτά του εικαστικού Φίλιππου Βασιλείου εμπνέονται από τις αναγεννησιακές εικόνες του Gregorio Dati, ξεδιπλώνοντας ετερόκλητες υφές του μύθου. Τα έργα «Συγχώρεση» του Ιάκωβου Πολυλά και «Ο γυιος του βρυκόλακα»» του Αχιλλέα Παράσχου, οι σκοτεινές βαμπίρ νουβέλες του 19ου αιώνα ως υπόμνηση ενός παράλογου σύμπαντος, συνδιαλέγονται με το πρωτότυπο λιμπρέτο των δημιουργών μεταγγίζοντας και σ’ εμάς το πρόταγμα ενάντια στην απομάγευση του κόσμου.

Μουσική- Το Κάστρο της Μυτιλήνης: Χτίζοντας πάνω στο παρελθόν

8, 9 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Μυτιλήνης

Μουσική σύνθεση, μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Λεμπέσης

Κείμενο, λιμπρέτο: Λευτέρης Ντρούβας

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Βούρος, Λευτέρης Ντρούβας

Επιστημονικός συνεργάτης: Παύλος Τριανταφυλλίδης (προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου)

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Βίντεο: Γιώργος Παπαδόπουλος

Σολίστ: Αγγελική Βαρδάκα (υψίφωνος)

Ερμηνεύουν: Γιάννης Βούρος (αφηγητής), Θεοδώρα Σιάρκου, Βασίλης Μπατσακούτσας

Συμμετέχουν τα ερασιτεχνικά σύνολα από τη Μυτιλήνη: Παιδική χορωδία Αnimato και Animato Youth Voices

Μουσική διδασκαλία: Νεκταρία Λαγκαδινού, Νίκη Καρδακάρη

Βυζαντινή χορωδία Μυτιλήνης

Το Κάστρο της Μυτιλήνης Ιουλία Λαδογιάννη

Το έργο Το Κάστρο της Μυτιλήνης: Χτίζοντας πάνω στο παρελθόν αποτελεί ένα πολυθέαμα ανάμεσα στη μουσική και το θέατρο που παρουσιάζει όλα όσα γέννησαν τη σημερινή μορφή του κάστρου – οι θεατές μεταφέρονται εικονικά σε επτά σημεία σταθμούς όπου έχουν στηθεί επτά διαφορετικές περφόρμανς. Κάθε πλίνθος του κάστρου της Μυτιλήνης στηρίχθηκε πάνω στον προηγούμενο.

Διαφορετικοί λαοί έχτισαν ο ένας πάνω στον άλλον, σε μια διαρκή σύνθεση των πολιτισμών, με τη χρήση πολλών και διαφορετικών συστατικών. Πώς οι άνθρωποι διαμόρφωσαν στο πέρασμα των αιώνων το κάστρο και πώς το κάστρο διαμόρφωσε τους ανθρώπους που φιλοξένησε; Κάθε διαφορετική εποχή, συνδεδεμένη με την προηγούμενη, παίρνει τη σκυτάλη, προσφέρει τον δικό της λίθο και γεννά με τη σειρά της τροφοδοσία για την επόμενη. Το χθες, το σήμερα και το αύριο, το παρελθόν ως οδηγός, η Ανατολή και η Δύση, η εξέλιξη του κτίσματος αλλά στο επίκεντρο πάντα η ζύμωση του νέου από το παλιό πάνω στο ίδιο το κάστρο, στους ανθρώπους και στην τέχνη.

Θέατρο – Επιστροφή στο μέλλον

8, 9 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Νεκρομαντείο Αχέροντα, Πρέβεζα

Μετάφραση, απόδοση: Κωνσταντίνος Ζωγράφος

Δραματουργία: Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πάνος Ζυγούρος

Σκηνοθεσία: Μαριάμ Ρουχάτζε, Πάνος Ζυγούρος

Μουσική: Μαριάμ Ρουχάτζε

Κινησιολογία: Σοφία Πάσχου

Σχεδιασμός φωτισμών: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Ερμηνεύουν: Ηλέκτρα Μαγγίνα, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Πάνος Ζυγούρος

Η Ηλέκτρα και Ορέστης, δύο νέοι που ζουν στην ελληνική επαρχία του 2025, συνυπάρχουν επί σκηνής με τους ομώνυμους ήρωες του αρχαιοελληνικού μύθου. Και παρόλο που τους χωρίζουν χιλιετίες, εμπλέκονται και οι τέσσερις στην ίδια κοινή δίνη της εκδίκησης και της μητροκτονίας.

Δεν μπορούν να διασχίσουν τον χρόνο, όμως η σκέψη τους και η δράση τους με έναν εντελώς αναπάντεχο τρόπο διασταυρώνονται. Το νήμα της μιας ιστορίας πλέκεται στο νήμα της άλλης και οδηγούνται αμφότερες στην εκτροπή. Βασικός συντελεστής του δράματος ο χώρος: οι Πύλες του Άδη. Εκεί όπου ο κόσμος των ζωντανών εκβάλλει στον κόσμο των νεκρών και τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου μένουν αδιευκρίνιστα, ασαφή. Εκεί όπου το περίγραμμα του ζώντος ανθρώπου θολώνει και σμίγει με τις σκιές, τι μπορεί να οδηγήσει κάποιον να θέλει απεγνωσμένα τον θάνατο ενός άλλου για να βρει τη δικαίωση; Και όταν η πράξη συντελεστεί, ακολουθεί όντως η λύτρωση;

Θέατρο- Τάμα

8, 9 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.15

Αρχαιολογικός χώρος Κορίνθου

Κείμενο, σκηνοθεσία: Γιώργος Χριστοδούλου

Σκηνικά, κοστούμια: Archlabyrinth

Εκτέλεση παραγωγής: Χρύσα Κοτταράκου

Ερμηνεύουν: Μαρία Προϊστάκη, Χρύσα Κοτταράκου, Φανή Παναγιωτίδου

Μια μουσικοθεατρική δημιουργία που ανατέμνει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το έθιμο του τάματος, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση, ξεδιπλώνεται ως μια διαχρονική πράξη που ενώνει το Θείο με το ανθρώπινο, το παρελθόν με το παρόν. Εξερευνά τη ζωή απλών ανθρώπων διαφορετικών γενεών που, μέσα από στιγμές δοκιμασίας, πόνου αλλά και θαύματος, δίνουν υπόσχεση σε μια ανώτερη δύναμη ως έσχατη πράξη έκκλησης για βοήθεια.

Μέσα από τις αφηγήσεις των προσώπων, τη ζωντανή μουσική και την κινησιολογία, η παράσταση Τάμα εξερευνά την ανθρώπινη ανάγκη, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη, τη δεισιδαιμονία και τη θυσία. Το κείμενο της παράστασης αποτελεί μια σύνθεση υλικού του οποίου ο πυρήνας βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες ανθρώπων από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Τρεις ηθοποιοί μεταφέρουν επί σκηνής την πορεία από τη δοκιμασία στην υπόσχεση, τη θυσία και την προσδοκία για το θαύμα. Στην παράσταση συνδυάζονται στοιχεία παραδοσιακής τέχνης με σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, όπου μουσική, λόγος και κίνηση λειτουργούν ως αλληγορικά εργαλεία.

Θέατρο- Το δίκαιο

9, 10 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 19.30

Αρχαίο Θέατρο Μήλου

Σκηνοθεσία, δραματουργία: Γεωργία Μαυραγάνη

Επιστημονικός και καλλιτεχνικός σύμβουλος: Δημοσθένης Παπαμάρκος

Πρωτότυπη μουσική, ηχογράφηση συνεντεύξεων: Χάρης Νείλας

Σκηνικά, επιμέλεια κοστουμιών: Άρτεμις Φλέσσα

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτριας: Θωμάς Σιέκας

Ερμηνεύουν: Αλίκη Αλεξανδράκη, Βαγγέλης Αμπαζής, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Φελίς Τόπη

Η παράσταση Το δίκαιο είναι εμπνευσμένη από τον διάλογο των Μηλίων με τους Αθηναίους όπως αυτός περιγράφεται από τον Θουκυδίδη. Οι σύγχρονοι θεατές-πολίτες καλούνται να πάρουν απόφαση για το μέλλον του τόπου τους σε μια προσομοίωση μιας ενδεχόμενης πολεμικής απειλής.

Η Μήλος απειλείται με στρατιωτική εισβολή. Απεσταλμένοι των εισβολέων έρχονται να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας αναίμακτης παράδοσης. Θα μιλήσουν για το δίκαιο του ισχυρού που επιβάλλεται όσο ορίζει η ισχύς του. Θεατές και ερμηνευτές θα κληθούν να αποφασίσουν και να ψηφίσουν φέρνοντας στη μνήμη τους παρόμοιες στιγμές και πάθη.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Αγίας Παρασκευής 2025 “Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος”

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσφέρει δωρεάν προβολές στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο “Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος” στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 7).

Ο θεσμός αυτός, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από τους κατοίκους της πόλης, επιστρέφει με πολυβραβευμένες ταινίες από το πρόσφατο παρελθόν, ταινίες σινεφίλ, αλλά και κλασικά φιλμ για να προσφέρει μια όαση πολιτισμού και ψυχαγωγίας κάτω από τον έναστρο ουρανό.

8.8 – Παρασκευή – 21:00

Δεύτερος Γύρος (Second Tour)

Σκηνοθεσία: Αλμπέρ Ντιποντέλ

Πρωταγωνιστούν: Αλμπέρ Ντιποντέλ, Σεσίλ Ντε Φρανς, Νικολά Μαριέ

Περίληψη: Μια πολιτική συντάκτρια, που έχει υποβαθμιστεί σε αθλητικογράφο, αναλαμβάνει να καλύψει την προεκλογική καμπάνια του επικρατέστερου υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Αυτός είναι ένας γοητευτικός πενηντάρης, γόνος μιας από τις μεγαλύτερες οικογένειες του τόπου. Όλα πάνε καλά, μέχρι που η έρευνα της δημοσιογράφου για το παρελθόν του υποψηφίου προέδρου της γαλλικής δημοκρατίας φέρνει στο φως τελείως αναπάντεχα γεγονότα.

9.8 – Σάββατο – 21:00

Η Επιστροφή (The Return)

Σκηνοθεσία: Ουμπέρτο Παζολίνι

Πρωταγωνιστούν: Τσαρλί Πλαμέρ, Ζιλιέτ Μπινός, Ρέιφ Φάινς

Περίληψη: Μετά από 20 χρόνια απουσίας, ο Οδυσσέας ξεβράζεται στις ακτές της Ιθάκης, καταβεβλημένος και αγνώριστος. Στην πατρίδα του πολλά έχουν αλλάξει. Η αγαπημένη του σύζυγος Πηνελόπη είναι πλέον φυλακισμένη στο ίδιο της το σπίτι, κυνηγημένη από τους πολλούς φιλόδοξους μνηστήρες της, υποχρεωμένη να επιλέξει έναν νέο σύζυγο, έναν νέο βασιλιά. Ο γιος τους Τηλέμαχος, ο οποίος μεγάλωσε χωρίς πατέρα, κινδυνεύει από τους μνηστήρες, οι οποίοι τον βλέπουν ως εμπόδιο. Όμως και ο Οδυσσέας έχει αλλάξει…

10.8 – Κυριακή – 21:00

Η βασίλισσα του χιονιού και το παγωμένο βασίλειο (The Snow Queen and the Princess)

Κινούμενα Σχέδια, Παιδική (μεταγλ.)

Περίληψη: Η μοχθηρή Βασίλισσα του Χιονιού ζει με την κόρη της, Άιλα, στο μαγικό Παγωμένο Βασίλειο. Από μια επιπολαιότητα της στιγμής, η Άιλα απελευθερώνει τα Πνεύματα του Πάγου, τα οποία υπό τις οδηγίες του παντοδύναμου Πνεύματος του Βορρά φιλοδοξούν να περάσουν τη μαγική πύλη και να παγώσουν όλο τον κόσμο. Η Βασίλισσα του Χιονιού, προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα και το βασίλειό της, στέλνει την Άιλα να ζητήσει τη βοήθεια του Κάι και της Γκέρντα.

Θεματικές παρουσιάσεις στην έκθεση “Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures”

Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει την περιοδική έκθεση “Allspice-Michael Rakowitz and ancient cultures”, το πρώτο μέρος της ομώνυμης τριλογίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρωτότυπα αρχαία αντικείμενα από τη Μεσοποταμία και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο συνδιαλέγονται με σύγχρονα έργα τέχνης του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιρακινό-Αμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, συνυφαίνοντας ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου και να γνωρίσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες που μαρτυρούν ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στον εκτοπισμό και τη μετανάστευση ανθρώπων και πολιτιστικών αγαθών λόγω πολέμου και αποικιοκρατίας. Τα έργα θέτουν ζητήματα πολιτιστικής ταυτότητας, απώλειας και επιβίωσης μέσα από ένα εννοιολογικό και πολιτικό πρίσμα.

Αγγλικά: κάθε Δευτέρα / Τετάρτη / Παρασκευή στις 10:00

Ελληνικά: κάθε Δευτέρα / Τετάρτη / Σάββατο στις 13:00, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 18:00

“Από τα ράφια… στις προθήκες: ματιές στην Ελλάδα των…” στην ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) παρουσιάζει τεκμήρια από τις συλλογές της με εμβληματικά έργα Δυτικοευρωπαίων περιηγητών του 17ου και 18ου αιώνα, στο αίθριο του 4ου ορόφου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι περιηγητές κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από τα μέρη που επισκέφθηκαν, διασώζοντας πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής. Παρόλο που πολλοί από αυτούς δεν άφησαν γραπτές μαρτυρίες, η παρουσία τους επιβεβαιώνεται από αναφορές άλλων περιηγητών. Τα κίνητρα των ταξιδιών τους ποικίλλουν, όπως και οι τύποι των περιηγητών. Ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα, η επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης και το ρεύμα του Φιλελληνισμού επηρεάζουν τον τρόπο που αποτύπωναν στα έργα τους τα τοπία, τα μνημεία και τους ανθρώπους.

Στα περιηγητικά κείμενα που φυλάσσονται στις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ, μπορεί να ανιχνευθεί η μετάβαση από τον ερασιτεχνικό περιηγητισμό στη συστηματική έρευνα της μελέτης των νεοελληνικών πραγμάτων.