Ένας μύθος από το μέλλον στο ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ

Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού Synthesis 748, που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 2008, έχοντας πια ως έδρα τους την Αθήνα, υπογράφουν τη νέα τους δημιουργία με το έργο, SISS / PHUSS: while you carry time our bodies hold history, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ροές για 4 παραστάσεις, 26-27 Οκτωβρίου και 2-3, Νοεμβρίου, με την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του CND-Γαλλικού Εθνικού Κέντρου Χορού στο Παρίσι και του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Ο διεθνής χορογράφος, με δια-καλλιτεχνικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων με το CICA Museum στη Νότια Κορέα και με το [email protected], πρόγραμμα του πειράματος CERN στην Ελβετία, δημιουργεί και αυτή την φορά ένα άχρονο, χορογραφικό σύμπαν που δεν περιορίζεται στα σύνορα του πραγματικού.

Η παράσταση δεν σχετίζεται με την αναπαράσταση του μύθου του Σισύφου, είναι ωστόσο ένα έργο που εμπνέεται και επαναξιολογεί την μυθική αυτή μορφή, εξετάζοντας το παράδοξο που γεννιέται απ’ την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στον πόθο του ατόμου και την παράλογη σιωπή του κόσμου.

Σ’ έναν άτοπο σκηνικό χώρο, πέντε σώματα, με «γλυπτικά» κοστούμια που σχεδιάστηκαν από τον εικαστικό Αντώνη Βολανάκη, σαν ωστικά κύματα μιας αρχαϊκής ορμής αποκαλύπτουν αναδυόμενα στην επιφάνεια τους έναν δικό τους κόσμο μυθοπλασίας. Τα μετα-μυθολογικά αυτά πλάσματα, βιώνουν στην πληρότητά της τη μοναδική τους ύπαρξη, δημιουργώντας τον δικό τους κόσμο, μια νεο-δομή με όρους διαρκούς αυτοθέσμισης, μια πολεοδομία του μέλλοντος. Υπό τους ήχους της ηλεκτροακουστικής μουσικής σύνθεσης του, αδελφού και επί χρόνια συνεργάτη του χορογράφου, Γιώργου Κουβαρά, το νανομετρικό κύκλωμα κίνησης που χαρακτηρίζει την χορογραφία οδηγεί προοδευτικά από την οργανική ενέργεια του σώματος στον σχηματισμό της χειρονομίας και υποβάλλει ένα υπνωτικό έργο με μια αδιάκοπη aller- retour κινησιολογία. Εκεί, δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει πάντα μια νέα αρχή. Ένα νέο ξεκίνημα, και ταυτόχρονα με το ξεκίνημα υπάρχει και ο γυρισμός. Ο βράχος κυλάει ακόμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα, Χορογραφία: Σπύρος Κουβαράς

Διευρυμένη Σκηνογραφία: Αντώνης Βολανάκης

Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Κουβαράς

Χορευτές: Alexandra Rogovska, Μαργαρίτα Τρίκκα, Άγγελος Παπαδόπουλος, Σπύρος Κουβαράς

Performer: Άγγελος Σκούρτης

Καλλιτεχνική Συνεργάτης: Κορίνα Κοτσίρη

Βοηθός Χορογραφίας: Στέλλα Δημητρακοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Κατασκευή Κοστουμιών: Δάφνη Τσακότα

Φωτογραφίες και Video Credits: Γιώργος Μπακάλης

Προβολή και Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Παραγωγή: Synthesis 748

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Ροές

Ιάκχου 16, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός)

Τηλέφωνα κρατήσεων: 6977545994, 6939769081

Τιμή εισιτηρίου: 12 €, γενική είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/dance/theatro-roes/siss-phuss-while-you-carry-time-our-bodies-hold-history/

** Η προπώληση στα ταμεία του θεάτρου ξεκινά μία ώρα πριν την παράσταση

** Το ταμείο του θεάτρου δεν διαθέτει τερματικό POS

** Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικών κανόνων, η διάρκεια του έργου είναι 60 λεπτά και η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική

