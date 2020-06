Επαναλειτουργεί το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

To Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που υπαγορεύουν οι αρμόδιοι φορείς, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του στο κοινό!

Οι ενδιαφερόμεοι μπορούν καθημερινά αλλά και τα σαββατοκύριακα να:

1. Επισκεφτούν την Μόνιμη Έκθεση Φυσικής Ιστορίας

2. Ανακαλύψουν τη «Γωνιά του Επισκέπτη» και μπούν στη νέα Ψηφιακή Εποχή του Μουσείου

(πλήρης Εικονική Περιήγηση με πλούσιες πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχαγωγικά παιχνίδια)

3. Απολαύσουν το πρόγραμμα προβολών ΦΥΣΗ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ στον ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ στη μοναδική αναβαθμισμένη ΣΦΑΙΡΑ-3D διαμέτρου 5 μέτρων του Κέντρου ΓΑΙΑ.

Πρόγραμμα Προβολών Ταινιών

Οι ταινίες είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς υπότιτλους

1. Loop”, Διάρκεια:10’12”

Η φύση σε “συνεχή ροή”. Μάθετε πως η συνεχής επανάληψη στη φύση,εξασφαλίζει τη διατήρηση της ισορροπίας της (αφήγηση στα αγγλικά, από το πρόγραμμα Science on a Sphere της NOOA, Dataset Source NASA Goddard Space Flight Center)

2. Water Falls”, Διάρκεια:8’38”

Μέσα από την κοινή πρωτοβουλία της NASA και της Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης της Ιαπωνίας, παρακολουθήστε την πλέον εντυπωσιακή και προηγμένη μέθοδο για την μελέτη του Κύκλου του Νερού στη Γη (αφήγηση στα αγγλικά, από το πρόγραμμα Science on a Sphere της NOOA**, Dataset Source NASA Goddard Space Flight Center)

3.“Resilient Cities”, Διάρκεια:4’17”

Οι πόλεις, συγκεντρώνουν σήμερα περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό που ολοένα αυξάνεται. Μάθετε πως οι πόλεις μπορούν γίνουν φιλικότερες στη φύση, μειώνοντας το “οικολογικό αποτύπωμα” του σύγχρονου ανθρώπου στο περιβάλλον!(αφήγηση στα αγγλικά, από το πρόγραμμα Science on a Sphere της NOOA, Dataset Source Aquarium of the Pacific)

Η προβολή των ταινιών είναι συνεχόμενη με συνολική διάρκεια: 24 λεπτά

Καθημερινές: 11.00 και 12.00

Σαββατοκύριακο: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

Ώρες λειτουργίας Μουσείου

Καθημερινές: 9.00 – 14.30

Σαββατοκύριακο: 10.00 – 15.00

Είσοδος Λεβίδου 13, Κηφισιά