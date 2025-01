 Επίτιμοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ ο Στιβ ΜακΚουίν και η Μπιάνκα Στίγκτερ

Στον Βρετανό σκηνοθέτη και στην Ολλανδή σύζυγό του ιστορικό και σκηνοθέτρια απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα για τη μεγάλη κοινωνική και ιστορική αξία του έργου τους.

Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ αναγόρευσε σε επίτιμους διδάκτορες τον σκηνοθέτη/εικαστικό Στιβ ΜακΚουίν και την ιστορικό/συγγραφέα/σκηνοθέτρια Μπιάνκα Στίγκτερ.

Στον Βρετανό σκηνοθέτη και στην Ολλανδή σύζυγό του ιστορικό και σκηνοθέτρια απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα για τη μεγάλη κοινωνική και ιστορική αξία του έργου τους, ιδιαίτερα του ντοκιμαντέρ τους «Occupied City».

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια του εορτασμού της συμπλήρωσης 393 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Στιβ ΜακΚουίν είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και εικαστικός καλλιτέχνης. Η Μπιάνκα Στίγκτερ είναι ιστορικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτρια.

Ο ΜακΚουίν έχει δημιουργήσει διάφορα έργα τέχνης χρησιμοποιώντας φιλμ και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, πολλά από τα οποία έχουν αποκτηθεί από κορυφαία Μουσεία σε όλο τον κόσμο. Το 2008 έγραψε και σκηνοθέτησε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Hunger και το 2013 κυκλοφόρησε η ταινία του 12 Years A Slave, που αργότερα κέρδισε τρία Όσκαρ, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Η Στίγκτερ, η οποία σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, γράφει μεταξύ άλλων εκδόσεων για τη NRC Handelsblad. Ήταν παραγωγός της ταινίας 12 Years a Slave και δημιουργός του ντοκιμαντέρ Three Minutes, A Lengthening (2021), το οποίο προβλήθηκε σχεδόν σε όλα τα μεγάλα κινηματογραφικά Φεστιβάλ (Βενετίας, Σάντανς, Τορόντο).

Σε αυτό το κινηματογραφικό δοκίμιο, η Στίγκτερ εξετάζει απόσπασμα μιας οικογενειακής ταινίας που γυρίστηκε το 1938 σε μια εβραϊκή κοινότητα στην Πολωνία και εγείρει προβληματισμούς σχετικά με το Ολοκαύτωμα, τον χρόνο και το τι μπορεί να σημαίνει η ταινία.

Το 2005 εκδόθηκε το βιβλίο της «Occupied City: Map of Amsterdam 1940-1945». Ακολούθησαν τρεις συλλογές δοκιμίων για την τέχνη και την ιστορία. Το 2019 δημοσίευσε το βιβλίο «Atlas of an Occupied City. Amsterdam 1940-1945» (Άτλαντας μιας Κατεχόμενης Πόλης. Άμστερνταμ 1940-1945). Βασισμένοι σε αυτό το βιβλίο, ο ΜακΚουίν και η Στίγκτερ δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ Occupied City διάρκειας 4,5 ωρών. Η ταινία κέρδισε πρόσφατα τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολλανδίας στις κατηγορίες Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, Καλύτερη Φωτογραφία και Καλύτερο Μοντάζ.