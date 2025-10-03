Εθνική Πινακοθήκη: Η Λατινοπούλου έφαγε “άκυρο” για τα έργα του Κατσαδιώτη

“Όχι” στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Αφροδίτης Λατινοπούλου για την λογοκρισία των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.

Απορρίφθηκε ως “απαράδεκτη” η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, με την οποία ζητούσε την αφαίρεση και μη επανατοποθέτηση των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη σε ανακοίνωσή της:

“δημοσιεύθηκε την 29.09.2025 η υπ’ αριθ. 168/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η αρχηγός πολιτικού κόμματος Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, με την οποία ζητούσε την αφαίρεση, άλλως τη μη επανατοποθέτηση των έργων τέχνης του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την περιοδική έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», η οποία φιλοξενήθηκε από 22.01.2025 έως 30.09.2025 στο κεντρικό κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης”.

Στα μέσα Σεπτέμβρη, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών είχε άλλωστε απορρίψει και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από περίπου 400 πολίτες, που ζητούσαν ακόμη και την απαγόρευση της έκθεσης και να τοποθετηθεί πινακίδα στον χώρο της έκθεσης που να προειδοποιεί τους επισκέπτες “για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους”.

Έργο του Χριστόφορου Κατσαδιώτη Οδυσσέας Βαχαρίδης/Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη και το ΥΠΠΟ εύλογα υποστήριξαν ότι η έκθεση υπό την ονομασία “Η Σαγήνη του Αλλόκοτου”, που φιλοξενήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, από τις 22 Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε σύγχρονα έργα τέχνης, δεν προέτρεψε σε μίσος ή προσβολή ομάδων, και η παρουσίαση έγινε με σαφή καλλιτεχνική πρόθεση και τεκμηρίωση.

Η συγκεκριμένη έκθεση βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από φθορές που προκάλεσε πρώην βουλευτής του κόμματος “Νίκη”.

Σχετικά με τα έργα του, ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης είχε πει στο NEWS 24/7: “Σέβομαι την θρησκεία οποιουδήποτε. Δεν είχα σκοπό να προσβάλω την θρησκεία και τα πιστεύω κανενός. Για μένα τα έργα μου είναι ποίηση και αποτυπώνω την εποχή μας. Τους πολέμους, την ανθρώπινη οδύνη και τις υπαρξιακές μας ανησυχίες. Για παράδειγμα χρησιμοποιώ τις εικόνες για να αποτυπώσω την αγωνία μου, πως το μέλλον για την ανθρωπότητα είναι αβέβαιο, ως αποτέλεσμα των πράξεων του ίδιου του ανθρώπου. Φοβάμαι πως στο μέλλον κάποιοι θα ζήσουν την αυτοκαταστροφή μας. Πώς να μην έχει η Παναγία ένα παραμορφωμένο πρόσωπο; Εσείς δεν βλέπετε τίποτα το ανησυχητικό γύρω σας;”.

Σημειώνεται πως βάσει εθνικής νομοθεσίας “Η ελευθερία της τέχνης προστατεύεται από το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Οποιαδήποτε παρέμβαση σε καλλιτεχνική έκφραση απαιτεί ιδιαίτερα αυστηρή στάθμιση, ειδικά όταν δεν υφίσταται προφανής πρόκληση βίας ή μίσους. Η απλή ενόχληση ή προσωπική αντίρρηση ακόμη και προσβολής από έργο τέχνης δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα απαγόρευσής του. Μόνο αν πρόκειται για προσβολή της αξίας του ανθρώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος ή αντίθεσης στους γενικούς νόμους ή σε άλλες διατάξεις του Συντάγματος μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα απαγόρευσής του”.