Έξοδος: Η Ατζέντα της Εβδομάδας 1 - 7 Ιουλίου

Όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο και προχωράμε στην καρδιά του καλοκαιριού, τόσο πολλαπλασιάζονται οι προτάσεις για όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις

ADVERTISING

Πέμπτη, 1 Ιουλίου

Τι: Κάποτε στο Βόσπορο, του Άκη Δήμου

Πού: Θέατρο Πέτρας

Τέρμα Λεωφόρου 25ης Μαρτίου και Σουλίου,Πετρούπολη

Τηλ.: 2105012402

Πότε: 21.15

Πόσο: Από € 15.

Προπώληση: www.viva.gr

Ο Άκης Δήμου, ένας από τους πιο σημαντικότερους δραματουργούς της γενιάς του («Απόψε Τρώμε στης Ιοκάστης», «…και Ιουλιέττα») σκιαγραφεί το μύθο και τη νοσταλγία της Πόλης της καρδιάς μας.

Εξήντα πέντε χρόνια μετά τον σκληρό Σεπτέμβριο του 1955, όταν το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στο στόχαστρο των επίσημων τουρκικών αρχών, με συνέπεια την εξόντωσή του, το «Κάποτε στο Βόσπορο» ανατρέχει στην ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και του τραγικού διωγμού τους. Τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία υπογράφει η Σοφία Σπυράτου, ενώ ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών θα ζωντανέψουν την ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης στα μισά του περασμένου αιώνα, ανακαλώντας μνήμες με σημείο αναφοράς τις μουσικές και τα τραγούδια μιας ολόκληρης εποχής. Παίζουν οι Αντ. Καφετζόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης, Θ. Παπαθωμά, Ρ. Ρώτας, Δ. Πιατάς, Ευαγ. Μουμούρη, Ελ. Καρακάση, Π. Χοροζίδου. Τραγούδι: Γ. Διονυσίου. Σκην.-κοστ.: Μ. Παντελιδάκης. Μουσ.: Ν. Κυπουργός. Φωτ.: Λ. Παυλόπουλος.

Παρασκευή 2 Ιουλίου

Τι: «Τσάι Γιασεμιού», Αφιέρωμα στην Αρλέτα

Πού: Parklife. Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, τηλ: 2168091000

Πότε: 21.00

Πόσο: € 10, 5 (μειωμ.).

Προπώληση: www.ticketservices.gr

Ένα πλούσιο μουσικό αφιέρωμα στην Αρλέτα, με επιλογές από δικά της τραγούδια αλλά και αγαπημένων της συνθετών όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Σπανός και ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Ο επί δεκαετίες στενός φίλος και συνεργάτης της Αρλέτας Βασίλης Ρακόπουλος, η Μελίνα Τανάγρη, η Νανά Μπινοπούλου, καθώς και οι μουσικοί Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και Πέτρος Κούρτης, προσεγγίζουν με αυτοσχεδιαστική διάθεση τραγούδια όπως το «Μια φορά θυμάμαι», τη «Σερενάτα», το «Λύκο» και το «Χάρτινο το φεγγαράκι», τιμώντας τη μνήμη μιας σημαντικής προσωπικότητας του ελληνικού τραγουδιού.



Τι: «Τραγουδώντας την Ευτυχία», συναυλία της Γιώτας Νέγκα

Πού: Βεάκειο, Λόφος Προφήτη Ηλία, Πειραιάς

Τηλ: 2104226330

Πότε: 21.00

Πόσο: € 17, 15, 13 (μειωμ.).

Προπώληση: www.viva.gr, ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά



Στο πρόγραμμα που επιμελείται καλλιτεχνικά η Λίνα Νικολακοπούλου η σπουδαία Γιώτα Νέγκα αποτίνει φόρο τιμής στο μεγάλο ρεπερτόριο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.

Τι: «Παρ’ το αλλιώς» Συναυλία της Ελεονώρας Ζουγανέλη

Πού: Αίθριο Θέατρο, Λεωφ. Κηφισίας 219, Μαρούσι

Τηλ: 2108020610.

Πότε: 21.00

Πόσο: € 10

Προπώληση: www. ticketmaster.gr, 210 8938111

Η Ελεονώρα μέσα από την νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Παρ’ το αλλιώς» μας θυμίζει μετά από έναν πραγματικά δύσκολο χρόνο για όλους μας την ανάγκη να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς. Τα τραγούδια της, αυτό έκαναν και πάντα αυτό θα κάνουν. Θα κουμπώνουν ακριβώς σε κάποιες στιγμές της ζωής μας. Και για κάθε στιγμή, υπάρχει και ένα τραγούδι.

Τι: «Η Ταράτσα του Φοίβου», με καλεσμένο τον Γιάννη Κότσιρα

Πού: Άλσος, Ευελπίδων 4, Πεδίον Άρεως

Τηλ: 2108831487

Πότε: 20.45

Πόσο: € 30-15.

Προπώληση: www.viva.gr

Αυτή τη φορά η παρέα του Φοίβου Δεληβορια και το σούπερ «Summer in the City» εορταστικό τους πρόγραμμα υποδέχονται τον Γιάννη Κότσιρα.

Παρασκευή 2 Ιουλίου

Τι: Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη

Πού: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Πότε: 2-4 Ιουλίου, 21.00

Πόσο: 70€, 50€, 35€, 25€, 20€, 15€ [ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ΠΑΙΔΙΚΟ (ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)/ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ/ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ]

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Για την πρώτη σκηνοθεσία του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ο Γιώργος Νανούρης με έναν θίασο εξαιρετικών ηθοποιών –μαζί τους και η Χάρις Αλεξίου– αναδεικνύουν, με λιτό και ουσιαστικό τρόπο, τα νοήματα και τη γοητεία της ξεχωριστής αυτής τραγωδίας. Τι σημαίνει να είσαι εξόριστος και ξένος; Πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος από το παρελθόν και τη μοίρα του; Στη μετάφραση του Γιώργου Ιωάννου και με τη μουσικη του Άγγελου Τριανταφύλλου, τα σκηνικά της

Μαίρης Τσαγκάρη και τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη. Παίζουν Λένα Παπαληγούρα (Ιφιγένεια), Μιχάλης Σαράντης (Ορέστης), Νίκος Ψαρράς (Θόας), Πυγμαλίων Δαδακαρίδης (Αγγελιοφόρος), Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Πυλάδης), Κίττυ Παϊταζόγλου (Κορυφαία Χορού) και η Χάρις Αλεξίου (Αθηνά). Χορός Νικόλ Κουνενιδάκη, Μαρία Κωνσταντά, Άννα Κωνσταντίνου, Δανάη Πολίτη, Βιβή Συκιώτη, Αρετή Τίλη

Τι: Κειβάν Σεμιρανί/Σωκράτης Σινόπουλος

Πού: Μικρό Θέατρο Αρχαιας Επιδαύρου

Πότε: 2-3 Ιουλίου, 21.30

Πόσο: 20€ και ΑΜΕΑ 5€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€/ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Η νέα δημιουργία του Ιρανού Κεϊβάν Σεμιρανί, που με το αλάνθαστο μουσικό αισθητήριό του αναμειγνύει διαφορετικές γλώσσες και παραδόσεις, είναι ένας ύμνος στο σύμπαν του ρυθμού. Υπνωτιστικοί ήχοι κρουστών, kanjira και tablas, από τα βάθη της Ινδίας συναντούν τα δυτικότροπα ντραμς και το beatboxing της χιπ χοπ κουλτούρας, αλλά και την πολίτικη λύρα του δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλου και το βιολοντσέλο του βιρτουόζου Βενσάν Σεγκάλ.

Τι: «Πώς να σωπάσω». μουσικοθεατρική παράσταση

Πού: Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Ταταούλων,Βύρωνας

Τηλ.: 2107609340, 2107609350

Πότε: 21.00

Πόσο: € 18, 15

Προπώληση: 2107234567, www.ticketservices.gr

Μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση, με τους Χρήστο Θηβαίο, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Βιολέτα Ίκαρη και Κώστα Τριανταφυλλίδη, σε κείμενα και σκηνοθεσία της Τζένης Κόλλια, μουσική επιμέλεια και διεύθυνση ορχήστρας από τον Γιάννη Παπαζαχαριάκη και αφηγητή τον Κώστα Καζάκο.

Μια παράσταση που μέσα από διαχρονικά τραγούδια της παράδοσης και τραγούδια μεγάλων μας συνθετών, όπως ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος, ο Θεοδωράκης, ο Μούτσης, ο Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης που έρχονται από διαφορετικές εποχές και τόπους, αφηγείται τα πάθη των λαών στον αγώνα τους για ένα καλύτερο αύριο.

Σάββατο 3 Ιουλίου

Τι: Συναυλία Jan Garbarek Group/

Με τη συμμετοχή του Trilok Gurtu

Πού: Ηρώδειο

Πότε: 21.00

Πόσο: 85€/ 80€/ 70€/ 65€/ ΑΜΕΑ 30€/ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 55€, 45€, 40€, 35€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Το όνομα του Νορβηγού σαξοφωνίστα Γιαν Γκαρμπάρεκ είναι σχεδόν ταυτόσημο με την έννοια της ευρωπαϊκής τζαζ αλλά και με τον περίφημο «ήχο» της ECM, της δισκογραφικής εταιρίας που έχει εκδώσει το σύνολο σχεδόν της ηχογραφημένης μουσικής του. Ο λυρικός και ποιητικός ήχος του έχει σφραγίσει μουσικές και άλλων μεγάλων μουσικών, από τον Κηθ Τζάρρετ ως την Ελένη Καραΐνδρου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, από την τζαζ ως την world αλλά και την κλασική μουσική. Στο Ηρώδειο, ο διάσημος δημιουργός θα εμφανιστεί μαζί με τον Ινδό «μάγο» των κρουστών, και μέλος του Jan Garbarek Group, Τρίλοκ Γκούρτου.

Τι: «Λουκής Λάρας»/Μονόλογος του Δημητρίου Βικέλα, με τον Μανώλη Μαυροματάκη

Πού: Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου),Παπάγου, Τηλ.: 2132027186-187

Πότε: 21.00

Πόσο: Είσοδος ελεύθερη

Μια εναλλακτική πρόταση για τον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του 1821 σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Η παράσταση κάνοντας «πρωταγωνιστή» έναν άλλοτε «κομπάρσο της ζωής» επιχειρεί να αναδείξει την ιστορικότητα και τη συγκίνηση της καθημερινής ζωής. Η ανεκτίμητη αξία του προσωπικού ημερολογίου πλάι στο βιβλίο της Ιστορίας : αυτός είναι ο Λουκής Λάρας,Η διαχρονικότητα του αντί- ήρωα είναι αυτή που καθιστά το έργο πιο επίκαιρο από ποτέ. Τι έχει να μοιραστεί ο «μέσος άνθρωπος» της Επανάστασης; Ένας άνδρας καθημερινός, απλός, σαν τους περισσότερους από εμάς: ταυτόχρονα δειλός και θαρραλέος, δυνατός και ασθενικός, μεγαλόψυχος και εγωιστής, φοβισμένος και επιζών, φιλόδοξος και άδοξος…

Τι: Groove / Γκρουβ/Χορός

Πού: Πειραιώς 260. Χώρος Ε’

Πότε: Και 4/7, 21.00

Πόσο: 15€/ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€/ ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Groove σημαίνει ρυθμός. Η καινούργια δημιουργία της ανερχόμενης χορογράφου Εύας Γεωργιτσοπούλου είναι αφιερωμένη στα παιδιά που γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’90. Μια «γιορτινή σύγχυση», όπως την αποκαλεί η δημιουργός, το Groove εστιάζει στη γενιά εκείνων που έκλεισαν τα δεκαοκτώ σε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα και τριαντάρισαν την εποχή του κορωνοϊού. Ένα ταξίδι στα ματαιωμένα όνειρα της γενιάς των σέλφις. Ένας ύμνος «στον ρυθμό που δεν βρήκαμε ακόμη».

Κυριακή 4 Ιουλίου

Τι: Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει/παράσταση για παιδιά

Πού: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (Αίθριο), Θουκυδίδου 13, τηλ. 210 3221335

Πότε: Και 3/7, στις 19.00 και στις 20.15

Πόσο: 10€/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΟΔΟ 5€/ ΑΜΕΑ/ ΑΝΕΡΓΩΝ 5€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Η δύναμη της αγάπης μπορεί να κάνει τα πάντα δυνατά! Τη συγκινητική αλληγορία του πολυβραβευμένου Χιλιανού συγγραφέα Λουίς Σεπούλβεδα για τον γάτο που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει, σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με το Θέατρο του Νέου Κόσμου σε θεατρική διασκευή της Άνδρης Θεοδότου. Με την πολυετή εμπειρία στο θέατρο αλληλεγγύης για παιδιά, ο σκηνοθέτης, με μια δυνατή ομάδα συντελεστών, δημιουργεί έναν χαρούμενο κόσμο από ζώα γεμάτα χιούμορ και ευαισθησία, με τη σκέψη ιδιαίτερα στα παιδιά που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Τι: Βαγγέλης Γερμανός, συναυλία

Πού: Gazarte - Roof Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι

Τηλ: 2103452277

Πότε: 21.00

Πόσο: 12€

Προπώληση: www.viva.gr

«Κουρδίζω την κιθάρα μου κι ανοίγω πανιά!». Ο αειθαλής τροβαδούρος της ελληνικής δισκογραφίας έρχεται με ένα πανόραμα των τραγουδιών της δημιουργικής και δισκογραφικής του δραστηριότητας!

Δευτέρα 5 Ιουλίου

Τι: The Soccer Opera / Όπερα ποδοσφαίρου

Πού: Πειραιώς 260 (Χώρος Δ΄)

Πότε: Και 6/7, 21.00

Πόσο: 20€/ 15€/ 12€/ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€/ ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Την ώρα που διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Λευτέρης Βενιάδης αντλεί υλικό από τις γεμάτες ένταση ποδοσφαιρικές αναμνήσεις του και τις ανασυνθέτει σε μια πρωτότυπη όπερα! Πώς θα σας φαινόταν ένας αγώνας ποδοσφαίρου 3x3 όπου οι ποδοσφαιριστές είναι λυρικοί τραγουδιστές και χορευτές; Και όπου δύο αντίπαλες χορωδίες, στη θέση των φιλάθλων, τραγουδούν, αντί για συνθήματα, δύσκολα πολυφωνικά τραγούδια; Και τι γίνεται όταν ο παρουσιαστής του αγώνα ξεπερνά τον απλό σχολιασμό και ξεκινά τα πολιτικά σχόλια πάνω στην παγκόσμια επικαιρότητα; Φάσεις, πέναλτι, κίτρινες κάρτες, διαμαρτυρίες, γκολ, χαμένες ευκαιρίες, οφσάιντ, παράταση είναι τα συστατικά μέρη του απρόσμενου λιμπρέτου της αυστριακής συγγραφέως Gerhild Steinbuch, που σκηνοθετεί η Sofia Simitzis. Τους τραγουδιστές-ποδοσφαιριστές συνοδεύουν επί σκηνής το μουσικό συγκρότημα Ventus Ensemble και η νεανική χορωδία όμοιων φωνών Sonorae του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας». Μουσική διεύθυνση: Φαίδρα Γιαννέλου.

Τι: El Sistema Greece – Blend Mishkin/World A Music

Πού: Ηρώδειο

Πότε: 21.00

Πόσο: 45€/ 35€/ 25€/ 20€/ 17€, 12€, 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10€, 8€/ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Σε μια καλλιτεχνικά απρόσμενη συνάντηση, οι ταλαντούχοι μουσικοί της El Sistema Greece Youth Orchestra και της El Sistema Greece Youth Choir, που προέρχονται από 40 και πλέον χώρες, ενώνουν τις δυνάμεις τους επί σκηνής με τη ρέγκε-σόουλ μπάντα Roots Evolution του Blend Mishkin, έναν dj και αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές. Παρουσιάζουν νέες εκτελέσεις τραγουδιών που σημάδεψαν τη σύγχρονη μουσική, βασισμένες με τη σειρά τους σε παλαιότερες μεγάλες επιτυχίες, και έτσι συστήνουν στις νεότερες γενιές ήχους από το παρελθόν, δημιουργώντας παράλληλα έναν νέο μουσικό κόσμο.



Τι: Δώρος Δημοσθένους, συναυλία

Πού: Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού, Ιωαννίνων & Καπανέως

Τηλ: 2105284800

Πότε: 21.00

Πόσο: 12€

Προπώληση: www.ticketservices.gr

Ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει με άκρως ερωτική διάθεση μετά από τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, με ένα ρεπερτόριο διεθνές αλλά και ελληνικό, που διατρέχει τις εποχές, τα είδη, τους ρυθμούς, τους τόπους περνώντας από τον Γιαννίδη και τον Μουζάκη στον Καλδάρα, τον Πλέσσα και τον Σπανό, στον Κραουνάκη, στον Λάγιο και τον Καλαντζόπουλο, από τον Πρίσλεϊ στον Πιοβάνι και από τον Κοέν στον Κοστέλλο.

Τρίτη 6 Ιουλίου

Τι: Max Cooper. Συναυλία-οπτικοακουστικό θέαμα

Πού: Ηρώδειο

Πότε: 21.00

Πόσο: 68€ /60€/55€ /50€ / Άνω διάζωμα 40/35/30€ /ΑΜΕΑ 15€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Το Φεστιβάλ Αθηνών υποδέχεται έναν από τους πιο καινοτόμους ηλεκτρονικούς μουσικούς της εποχής μας. Ο Max Cooper, αγαπημένος παραγωγός της techno, έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο με την ξεχωριστή μουσική του και τα θεαματικά οπτικοακουστικά σόου του, για τα οποία αντλεί υλικό από το επιστημονικό background του. Οι πολύπλοκες δημιουργίες του εμπνέονται από την επιστήμη της γενετικής, με λεπτοδουλεμένα στοιχεία που επανέρχονται ανά κύματα στη σύνθεση, καταλήγοντας σε μια αφηρημένη μουσική αφήγηση που γεννά έντονα συναισθήματα στους ακροατές.

ALEX KOZOBOLIS

Τι: Δάκης, Μαντώ, Μπίγαλης, Πωλίνα/συναυλία

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης 1, Γκάζι, Τηλ: 2130109300

Πότε: 21.00

Πόσο: € 12.

Προπώληση: www.viva.gr

Ξέφρενο 80's και 90'ς πάρτυ σαν «στη ντισκοτέκ, στην παλιά ντισκοτέκ»

Τετάρτη 7 Ιουλίου

Τι: Woodkid, συναυλία

Πού: Ηρώδειο

Πότε: 21.00

Πόσο: 95€ • ΖΩΝΗ Α΄ 85€ • ΖΩΝΗ Β΄ 75€ • ΖΩΝΗ Γ΄/Δ΄ 60€ € • ΖΩΝΗ Ε΄/ ΣΤ΄45€ • ΑΜΕΑ 45€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Ο πληθωρικός Woodkid παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη νέα του δισκογραφική δουλειά σε εάν ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμα, όπου συμπρωταγωνιστούν η μουσική με η εικόνα. Ο βραβευμένος Γάλλος σκηνοθέτης μουσικών βίντεο, γραφίστας και συνθέτης, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του πάνω στο animation, ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα, με σημαντικές συνεργασίες με γνωστούς σκηνοθέτες και παράλληλα με σκηνοθεσίες γνωστών μουσικών βίντεο, όπως του Drake με τη Rihanna (Take Care), του Moby (Mistake), της Katy Perry (Teenage Dream) και της Lana Del Rey (Born to Die and Blue Jeans). Ήταν επίσης υποψήφιος για Γκράμμυ για τα τραγούδια του «Run Boy Run», «I Love You» και «Goliath».

AEFESTIVAL

Τι: Wim Mertens, συναυλία

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης 1, Γκάζι, Τηλ: 2130109300

Πότε: 21.00

Πόσο: € 35, 24, 20.

Προπώληση: www.viva.gr

Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τη γοητεία της μουσικής ιδιοφυΐας του «αρχιτέκτονα του μινιμαλισμού» Wim Mertens; Ερχεται στο πλαίσιο της περιοδείας του με το σιβυλλικό τίτλο «inescapable tour» που σηματοδοτεί την 40ή επέτειο της μουσικής του καριέρας (1980-2020) για να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που καλύπτει όλη την καλλιτεχνική του πορεία από το 1980 έως σήμερα και το άλμπουμ του,

Τι: Λενιώ Κακλέα/Age of Crime, χορός

Πού: Πειραιώς 260 (Χώρος Ε΄)

Πότε: Και 8/7, 21.00

Πόσο: 20€/ 15€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€/ ΑΜΕΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Προπώληση: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), 210 7234 567, aefestival.gr | tickets.aefestival.gr | www.ticketservices.gr

Ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών στη χορογράφο Λενιώ Κακλέα, που ζει κι εργάζεται στο Παρίσι, το Age of Crime, με αφορμή την επέτειο για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, μας καλεί να παρατηρήσουμε τις επίσημες αφηγήσεις που διαμόρφωσαν την εθνική μνήμη. Η δημιουργός ανατρέχει στη φιγούρα των βαμπίρ για να σχολιάσει πώς οι εθιμικές τελετές συγκροτούν ένα είδος φαντασιακής κοινότητας και βασίζεται σε πρωτοπρόσωπες οθωμανικές αφηγήσεις της επανάστασης για να αποκαλύψει τις εντάσεις που αποσιωπούνται γύρω από τη συγκρότηση ενός έθνους αποκαθαρμένου από τις επιρροές της Τουρκοκρατίας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις