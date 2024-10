Φιλαράκια: Η “Φοίβη” αποχαιρετά την τηλεοπτική μητέρα της

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Teri Garr. Είχε υποδυθεί τη βιολογική μητέρα της Φοίβης στα “Φιλαράκια”.

Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια της σειράς “Friends” μια ακόμη απώλεια, αυτή τη φορά της ηθοποιού Τέρι Γκαρ (Teri Garr), η οποία υποδύθηκε τη μητέρα της “Φοίβης“, που ενσάρκωσε μοναδικά η Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow).

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, η οποία ήταν επίσης γνωστή από ταινίες όπως “Young Frankenstein“, “Tootsie” και “Close Encounters of the Third Kind“, πέθανε σε ηλικία 79 ετών στο Λος Άντζελες την Τρίτη.

Η τηλεοπτική της κόρη αποχαιρέτησε την ηθοποιό γράφοντας πως ήταν “μια κωμική υποκριτική ιδιοφυΐα που ήταν και είναι μια τεράστια επιρροή για μένα και ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη σε αυτό. Αισθάνομαι τόσο τυχερή και ευγνώμων που κατάφερα να συνεργαστώ μαζί της”.

Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας της ταινίας “Young Frankenstein”, Μελ Μπρουκς απέτισε επίσης φόρο τιμής στην ηθοποιό, λέγοντας ότι ήταν “τόσο ταλαντούχα και τόσο αστεία”. “Το χιούμορ της και το ζωντανό της πνεύμα έκαναν το σκηνικό του ‘Young Frankenstein’ μια ευχαρίστηση για να δουλέψουμε. Η ‘γερμανική’ προφορά της μας έκανε όλους να γελάμε!”.

Η κωμωδία τρόμου του 1974, στην οποία μιλούσε με γερμανική προφορά ως βοηθός εργαστηρίου του Τζιν Γουάιλντερ, αποτέλεσε το επίτευγμα της καριέρας της Γκαρ.

Άλλες ταινίες της ήταν η κωμωδία “Mr Mom” του 1983 απέναντι από τον Μάικλ Κίτον, ο οποίος επαίνεσε τη δουλειά της και την αποκάλεσε “υπέροχη γυναίκα, όχι μόνο υπέροχη για να δουλεύεις μαζί της, αλλά και υπέροχη για να είσαι γύρω της”.

H Γκαρ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας πριν από 20 χρόνια και το 2002 μίλησε πρώτη φορά για αυτό. Αντιμετώπιζε παράλληλα κι άλλα προβλήματα υγείας και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποκατάσταση ανευρύσματος το 2007, όπως αναφέρει το CBS.

Ποια ήταν η Τέρι Γκαρ

Η Γκαρ ξεκίνησε ως χορεύτρια σε ταινίες του Elvis Presley. Η μητέρα της, επίσης πρώην χορεύτρια, την έβαλε σε μαθήματα χορού σε ηλικία έξι ετών.

Η πρώτη της δουλειά ήταν να ενταχθεί στην ομάδα του West Side Story στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια άρχισε να χορεύει σε ταινίες πριν πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές όπως το “Batman” και το “Dr Kildare”.

Η μεγάλη επιτυχία της Γκαρ ήρθε το 1974, όταν έπαιξε έναν δευτερεύοντα ρόλο στο θρίλερ “The Conversation”. Αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός κωμωδίας, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία “Tootsie” του 1982 και κάνοντας συχνές εμφανίσεις στο “Late Night με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν”.

Έπαιξε όμως και δραματικούς ρόλους στις ταινίες “Close Encounters of the Third Kind” και “The Black Stallion” και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το “Star Trek” και το “That Girl”.