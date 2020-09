Helen Reddy: Πέθανε η τραγουδίστρια του "I am Woman"

Η Αυστραλέζα ερμηνεύτρια Helen Reddy, πέθανε την Τρίτη στο Λος Άντζελες, όπως μετέδωσε η οικογένειά της. "Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας", ανέφεραν οι κόρες της Traci και Jordan. "Ήταν μια υπέροχη μητέρα, γιαγιά και πραγματικά εξαίσια γυναίκα. Η καρδιά μας έσπασε. Αλλά μας παρηγορεί η γνώση πως η φωνή της θα ζει για πάντα".

ADVERTISING

Η Reddy μετακόμισε στις ΗΠΑ και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι "I Don't Know How to Love Him" του μιούζικαλ Jesus Christ Superstar. Αργότερα υπέγραψε με την Capitol Records.

Ξεχώρισε ακόμα, μέσα από τα κομμάτια Ain't No Way To Treat A Lady, Delta Dawn, Angie Baby and You And Me Against The World αλλά και την τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε "The Helen Reddy Show".

Αλλά κατάφερε να κερδίσει μια θέση στις καρδίες χιλιάδων γυναικών και όχι μόνο μέσα από το τραγούδι "I Am Woman", ένα κομμάτι "ύμνο" στο φεμινισμό, το οποίο μάλιστα της χάρισε ένα βραβείο Grammy (Best female vocal pop performance) το 1973.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.