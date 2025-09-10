Η προσωπική αρχαιολογία του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Ηρώδειο

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με τη νέα του παράσταση THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology –ειδικά για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- στο Ηρώδειο.

Σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει μια μοναδική fundraising εκδήλωση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 3 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τη νέα παράσταση THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology – που δημιούργει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ειδικά για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και για μία μόνο βραδιά.

Δημήτρης Παπαϊωάννου : Εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανταποκρίθηκε στην ανάθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ανασυνθέτοντας θραύσματα από αγαπημένα του έργα και ενσωματώνοντας νέες ιδέες σε μια πρωτότυπη δραματουργία.

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντανεύουν επί σκηνής τα υβριδικά του πλάσματά ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

Στο THIS THAT KEEPS ON ,ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρατεύει εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του, και τις αναγεννά δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση. Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων.

Η νέα αυτή δημιουργία, σχεδιασμένη ως ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, είναι η συναρμογή και αναδημιουργία του πλούσιου υλικού ενός εξαιρετικά πολυδιάστατου καλλιτέχνη, βασισμένη στην απόλυτη πειθαρχία του ύφους, της φόρμας και των εκφραστικών του μέσων.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε μία και μοναδική fundraising εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων για τους Φίλους και Υποστηρικτές του Μουσείου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του διαρκούς εκπαιδευτικού τους ρόλου, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρουν ένα σημαντικό αριθμό δωρεάν εισιτηρίων σε φοιτητές που σπουδάζουν καλές τέχνες, χορό, θέατρο, μουσική, design, κινηματογράφο, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία.

Το ταξίδι «Μεταμόρφωσης» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινά ένα ταξίδι «Μεταμόρφωσης» οραματιζόμενο ένα φιλόδοξο μέλλον, που θα ενισχύσει δραστικά το συλλογική εμπειρία των επισκεπτών του, διαμορφώνοντας ένα αρχιτεκτονικό αλλά και πολιτιστικό ορόσημο, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην διεθνή και τοπική κοινότητα.

Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυσή του, το Μουσείο αλλάζει εσωτερικά και εξωτερικά και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το κοινό του ως ένα δυναμικό, συμπεριληπτικό και βιωματικό κέντρο πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες για την «Μεταμόρφωση» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα ανακοινωθούν σύντομα.