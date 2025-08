Η Τέχνη της Ύφανσης Ζωντανεύει στην Καρδιά της Κρήτης

Το Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης στην Ιεράπετρα (7-9 Αυγούστου 2025) φέρνει κοντά την παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη της ύφανσης, με εκθέσεις, δράσεις και συμμετοχικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου 2025, η Ιεράπετρα στην Κρήτη υποδέχεται το Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης, μια μοναδική τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη της ύφανσης και όλα όσα φέρει μαζί της: τη δημιουργία, την τεχνική, την παράδοση και τη μνήμη.

Το φεστιβάλ ενώνει την τοπική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, προσκαλώντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο να ανακαλύψουν τη μαγεία αυτής της αρχαίας, αλλά ζωντανής τέχνης.

Αρχείο Ανδρομάχης Καραλιοπούλου Κουφάκη

Η Ιεράπετρα, με την ιδιαίτερη ιστορία της και τις βαθειές πολιτιστικές ρίζες, φιλοξενεί εκδηλώσεις που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, αποτελώντας ένα καλοκαιρινό πολιτιστικό σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επισκέπτες. Με εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις και ανοιχτές δράσεις, το Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης φέρνει στο προσκήνιο την υφαντική τέχνη, αναδεικνύοντας τη σημασία της και τις σύγχρονες προοπτικές της.

Η Παράδοση της Ύφανσης: Από το Χθες στο Σήμερα

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκεται η τέχνη της ύφανσης, που συνδέει την Κρήτη με τη ζωή και την παράδοση της. Η έκθεση υφαντών θα παρουσιάσει χρηστικά και διακοσμητικά υφαντά της Κρήτης, όπως φορεσιές, προικιά και κιλίμια, που αποτυπώνουν την καθημερινή ζωή και τις παραδόσεις του νησιού. Παράλληλα, μια έκθεση φωτογραφίας και βίντεο θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε σπάνιο αρχειακό υλικό και ντοκιμαντέρ που φωτίζουν πρόσωπα και στιγμιότυπα γύρω από τον αργαλειό, καθώς και τις τεχνικές της ύφανσης.

Ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, όπως το τελετουργικό “κρέμασμα του στημονιού” από την Κοιν.Σ.Επ. “Το Ξόμπλι” της Κριτσάς, θα δώσουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να ζήσουν από κοντά τη διαδικασία της ύφανσης. Επιπλέον, τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν, με καθοδήγηση από υφάντρες και δασκάλους, θα επιτρέψουν σε όλους να ανακαλύψουν τις τεχνικές του αργαλειού και να υφάνουν τα πρώτα τους έργα.

Αρχείο Ανδρομάχης Καραλιοπούλου Κουφάκη

Η Γιορτή της Ύφανσης: Μουσική, Χορός και Δημιουργία

Το Φεστιβάλ Αργαλειών & Ύφανσης δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση της τέχνης της ύφανσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από εμπνευσμένα masterclasses, όπως το σεμινάριο της Πόπης Σιγανού για τα “ιδιαίτερα ξόμπλια της Κρήτης” και το εργαστήριο του Μανώλη Κουράτορα για προχωρημένες τεχνικές ύφανσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις αρχές του αργαλειού και να προχωρήσουν σε πιο απαιτητικές δημιουργίες.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν και τα παιδιά, με το εργαστήριο “Το πρώτο μου υφαντό” να επιτρέπει στα μικρά να έρθουν σε επαφή με την ύφανση και να δημιουργήσουν τα πρώτα τους έργα με τη βοήθεια ειδικών. Για τους μικρούς επισκέπτες υπάρχει επίσης το εκπαιδευτικό παιχνίδι “Κρυμμένος Θησαυρός του Αργαλειού”, που ενσωματώνει γρίφους και σταθμούς γνώσης, κάνοντάς τους να μάθουν για την τέχνη της ύφανσης με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Αρχείο Ανδρομάχης Καραλιοπούλου Κουφάκη

Προβολές και Συζητήσεις

Μια ξεχωριστή πτυχή του φεστιβάλ είναι οι προβολές ταινιών μικρού και μεσαίου μήκους που εστιάζουν στη γυναικεία χειροτεχνία και τη διαρκή αντοχή της υφαντικής τέχνης στον χρόνο. Η ταινία “Woven Sounds” του Ιρανού καλλιτέχνη Mehdi Aminian και η σειρά “For the Love of Carpets” του Σύρου δημιουργού Waref Abu Quba θα μας μεταφέρουν σε παραδοσιακούς κόσμους που συνεχίζουν να αντέχουν στον χρόνο.

Στο Σάββατο 9 Αυγούστου, η ανοιχτή συζήτηση με τίτλο “Αόρατη εργασία, ορατή τέχνη” θα συγκεντρώσει υφάντρες, φορείς, ερευνητές και καλλιτέχνες σε έναν δημόσιο διάλογο για την πολιτιστική κληρονομιά σε μετάβαση και το ρόλο της Κρήτης στη διατήρηση αυτής της παράδοσης.

Αρχείο Ανδρομάχης Καραλιοπούλου Κουφάκη

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με μια ατμοσφαιρική τελετή το βράδυ του Σαββάτου, κάτω από την πανσέληνο του Αυγούστου. Στον προαύλιο χώρο του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας, οι επισκέπτες θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με ζωντανή ύφανση σε αργαλειό, οπτικά εφέ στους τοίχους που αναδεικνύουν τα υφαντικά μοτίβα, παραδοσιακή κρητική μουσική, και σύγχρονο χορό από την Ομάδα AMFI. Η βραδιά θα κλείσει με ένα DJ set, γεμίζοντας τον χώρο με ρυθμό, ενέργεια και αίσθημα κοινότητας.

Αρχείο Ανδρομάχης Καραλιοπούλου Κουφάκη