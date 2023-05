Jennifer Tipton- Ελευθερία Ντεκώ συζητούν για τη μαγεία του φωτός στο θέατρο και στη ζωή

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» στο Κτήριο Τσίλλερ στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια συζήτηση Συνομιλία για το φως. Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα φωτίστρια Jennifer Tipton θα συνομιλήσει με τη διεθνώς καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκώ για την έμπνευση, τις προκλήσεις, το πάθος και τη μαγεία του φωτός στη θεατρική σκηνή αλλά και στη ζωή.

Λίγα λόγια για την Jennifer Tipton

Η Jennifer Tipton είναι μια σπουδαία δημιουργός που υπογράφει φωτισμούς για το θέατρο, την όπερα και τον χορό. Γεννήθηκε το 1937 στις ΗΠΑ, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Cornell και σπούδασε χορό στη Νέα Υόρκη πριν γίνει σχεδιάστρια φωτισμών. Είναι γνωστή για την εξαιρετική της δουλειά στις παραστατικές τέχνες, όπου συνεχώς ξεπερνά τα όρια της τέχνης της, λαξεύοντας τις μορφές των ερμηνευτών και δημιουργώντας ατμόσφαιρα, σκηνικό, χώρο. Έχει σχεδιάσει τους φωτισμούς για παραστάσεις των Mikhail Baryshnikov, Jiří Kylián, Dana Reitz, Jerome Robbins, Paul Taylor, Twyla Tharp, Dan Wagoner και Trisha Brown, μεταξύ άλλων.

Από το 1981 έως το 2021 δίδαξε φωτισμούς στο Τμήμα Δραματικής Τέχνης του Yale. Η Tipton έχει επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά φωτιστών/-στριών. Μέσα από το έργο της κατάφερε να οδηγήσει τον φωτισμό σε νέες και συναρπαστικές διαδρομές.

Έχει λάβει σειρά βραβείων, όπως το βραβείο Dorothy & Lillian Gish το 2001, το βραβείο Jerome Robbins το 2003 και το Prize of the Mayor of New York for the Arts and Culture το 2004. Από το 2008, έγινε μέλος του United States Artists και του MacArthur Foundation.

Σε συνέντευξή της στο NEWS 24/7 σημείωσε για τον φωτισμό: "Η επιθυμία μου πάντα ήταν να έχει ο φωτισμός τη θέση που πρέπει στον κόσμο του θεάτρου, καθώς είναι μία Τέχνη. Ωστόσο, αυτό δεν επιτεύχθηκε. Ακόμα και σήμερα, θεωρείται από τους περισσότερους ως κάτι που επιτελείται από έναν τεχνικό. Υπάρχουν μερικοί - πιθανότατα περισσότεροι από ό,τι όταν ξεκίνησα - άνθρωποι που θεωρούν τον φωτισμό Τέχνη, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολλοί”.

Λίγα λόγια για την Ελευθερία Ντεκώ

Η Ελευθερία Ντεκώ πρωτοπόρος στον φωτισμό στην Ελλάδα, έχει φωτίσει από το 1992, περισσότερες από 500 παραστάσεις για θέατρο, μουσική, χορό, όπερα, εικαστικές εγκαταστάσεις, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και βραβεία. Σημαντική στιγμή στην καριέρα της ο φωτισμός των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, που απέσπασε το διεθνές βραβείο EMMY for Outstanding Lighting Direction καθιστώντας την, την πρώτη Ελληνίδα με αυτή τη διάκριση. Η διδακτική της προσφορά ξεκινάει από το ΝΥU το 1992, ενώ το 2005 εκλέγεται ως επίκουρη καθηγήτρια να διδάξει θεατρικό φωτισμό στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.. Το 2000 ιδρύει το Eleftheria Deko & Associates Lighting Studio, με ειδίκευση στον αρχιτεκτονικό φωτισμό. Έκτοτε με την ομάδα της έχουν σχεδιάσει τον φωτισμό μνημείων, κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, αποσπώντας διακρίσεις και διεθνή βραβεία. Ανάμεσα τους ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης το 2020, έργο που έλαβε παγκόσμια αναγνώριση με βραβεία όπως το LIT 2021 για το καλύτερο έργο φωτισμού παγκοσμίως, 3 darc awards for the best of the best lighting, ο φωτισμός της νέας πτέρυγας του Διεθνούς Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση, κ.ά..

Ιnfo

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διατεθούν από τις 17.00 στα ταμεία του Κτηρίου Τσίλλερ.

