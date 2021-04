ΚΑΛΗΜΕΡΑ!: Ένα project από ATBC και Σαρανταποζαρούσα

Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν τραγουδούσες η φωνή σου τι αποτύπωμα θα άφηνε σε έναν τοίχο?

ADVERTISING

Κι αν ναι, πιστεύεις ότι θα μπορούσες να της απαντήσεις?

ATBC και Σαρανταποζαρούσα ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να παρουσιάσουν το project “ΚΑΛΗΜΕΡΑ!”

Ένα Live Performance ήχου και εικόνας για τον έρωτα, την αναγέννηση και το φανέρωμα τη ψυχής / ψυχεδέλεια = ψυχή + δήλος, φανερός, ορατός.

Μια ωδή σε αυτό που λένε "natural high of life"! Μια παράσταση πραγματικότερη από την τέχνη ή ένα καλλιτέχνημα γεννημένο από τη ζωή, τη ζωή, τη ΖΩΗ.

Μια παράσταση που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει!

20 & 22 Απρίλη

10 το βράδυ (Ελλάδος)

Live στο eStage.gr

Ο Λάμπρος Φιλίππου είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό ως frontman των YIANNEIS, του World Dog και του πιο πρόσφατου ανατρεπτικού THE PEASANT, αλλά και από τη δουλειά του στο θέατρο, την τηλεόραση και το σινεμά. Συντονίζει όλες του τις ιδιότητες σε ένα project και έρχεται να το παρουσιάσει Live από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Το project του με τίτλο And They Built Churches (ATBC) θα προσφέρει ένα avant-garde sound-bath με ψυχεδελικές εκφάνσεις και punk attitude. Θα δημιουργήσει ένα μελωδικό και συχνοτικό σύμπαν λουπάροντας κόντρα τενόρικα φωνητικά, Βυζαντινούς ύμνους, Σαμανικά voice drones, φωνές ζώων και spoken word poetry, αυτοστιγμεί.

Δε θα χρησιμοποιήσει pre-recorded samples ούτε μουσικά όργανα.

Website: https://www.andtheybuiltchurches.com/

FB: https://www.facebook.com/andtheybuiltchurches

IG: https://www.instagram.com/and_they_built_churches/

Η Σαρανταποζαρούσα, μια σελίδα γεμάτη από μικρά ανθρωπάκια έτοιμα να εκφραστούν και να συνομιλήσουν με ό,τι υπάρχει τριγύρω, θα κάνει αυτό ακριβώς που ξέρει να κάνει. Θα μιλήσει για τα συναισθήματα που μεταφέρονται μέσω του σύμπαντος του ATBC και ίσως – ίσως λέμε για να μην τα δώσουμε και όλα – καταφέρει να συνομιλήσει μαζί του αυτοστιγμεί, μέσω των γραμμών που παράγει μια ταμπλέτα και μια γραφίδα.

FB: https://www.facebook.com/40pozarusa

IG: https://www.instagram.com/sarantapozarousa/

Δύο καλλιτέχνες: μία γραφίδα και μία φωνή. Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή.

Θυμάσαι πώς μάθαινε ο Τανκ, κουνγκ φου στον Νήο; Κάπως έτσι νιώθει η Σαρανταποζαρούσα ότι παθαίνει τα φωνητικά καλέσματα του ATBC, για να προβεί στη συνέχεια στις γραφιστικές αποτυπώσεις επί του τοίχου, ζωντανά εμπρός στα μάτια σας.

ATBC και Σαρανταποζαρούσα

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

* Για την παρακολούθηση αυτής της παράστασης είναι αναγκαία η χρήση ακουστικών ή καλής ποιότητας ηχείων. Προτείνουμε να δείτε την παράσταση σε οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης.

#atbc #sarantapozarousa #live_streaming #live_sketching #We_Stream_Art #eStagegr

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις