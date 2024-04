“Κανείς δεν επιστρέφει” στο νέο αντιπολεμικό ποίημα της Μάργκαρετ Άτγουντ

Η Μάργκαρετ Άτγουντ έγραψε ένα νέο ποίημα διαμαρτυρίας για τις επιπτώσεις του πολέμου που θα παρουσιαστεί στη Μπιενάλε της Βενετίας.

Η βραβευμένη συγγραφέας και ποιήτρια Μάργκαρετ Άτγουντ έγραψε ένα νέο ποίημα διαμαρτυρίας για τις επιπτώσεις του πολέμου, το οποίο και θα παρουσιαστεί στη Μπιενάλε της Βενετίας.

Το ποίημα, που προ-δημοσιεύθηκε αποκλειστικά το περασμένο σαββατοκύριακο στον Observer, γράφτηκε για να παρουσιαστεί μαζί με περισσότερα από 200 έργα, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών των ζωγράφων Φρανθίσκο Γκόγια και Ότο Ντιξ, σε έκθεση σχεδιασμένη να τονίσει τη ματαιότητα της ανθρώπινης σύγκρουσης.

Το ποίημα της 84χρονης διάσημης Καναδής συγγραφέως, Μάργκαρετ Άτγουντ με τίτλο «The Disasters of War: A Sequel» αναφέρεται στις δυνάμεις της καταστροφής, της φωτιάς και της βίας, σε γλώσσα που παρομοιάζει την εμπειρία της συναισθηματικής απώλειας με τη σωματική βλάβη του πολέμου.

Η Άτγουντ για όσους ταξίδεψαν μακριά

Όπως διαβάζουμε στον Guardian η Άτγουντ αναφέρεται σε όσους ταξίδεψαν μακριά, σε μέρη με φωτιά και μπλακάουτ σε έναν χρόνο χωρίς λέξεις. “Κάποιοι επιβίωσαν αλλά όχι άθικτοι, κανένας δεν επιστρέφει”.

Το ποίημα της Μάργκαρετ Άτγουντ, το οποίο θα αποκαλυφθεί ολόκληρο αύριο, έχει “δανειστεί” τον τίτλο του από τη διάσημη σειρά 80 χαρακτικών του Γκόγια, «Los Desastres de la Guerra» (Οι Συμφορές του Πολέμου), που ολοκληρώθηκε μεταξύ 1810 και 1820.

Ο Γκόγια δεν αποκάλυψε πού αποσκοπούσε η δημιουργία αυτών των χαρακτικών, ωστόσο οι ιστορικοί της τέχνης θεωρούν τη σειρά ως μια εικαστική διαμαρτυρία κατά της βίας της επανάστασης της 2ας Μαΐου του 1808, τον ακόλουθο πόλεμο της Ιβηρικής Χερσονήσου κατά την περίοδο 1808-1814, και την οπισθοχώρηση του φιλελευθερισμού μετά την παλινόρθωση της μοναρχίας των Βουρβόνων. Ήταν σχεδόν κουφός και η υγεία του ήταν κλονισμένη όταν, στα 62 του, άρχισε να ασχολείται με τη δημιουργία αυτών των χαρακτικών.

Η έκθεση «Beati Pacifici» που επιμελήθηκε ο Γουίλιαμ Μπρους Σ. Μπέιλι περιγράφεται ως αντιηρωική ιστορία της δυτικής πολεμικής τέχνης με έργα που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, προσφέροντας μια απόδειξη της δύναμης της τέχνης να παρακολουθεί και να αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου.

Η Μάργκαρετ Άτγουντ γεννημένη στην Οττάβα του Καναδά είναι περισσότερο γνωστή για την πεζογραφία της και για τη φεμινιστική της οπτική, αλλά έχει γράψει και ποίηση, μεταξύ άλλων τις συλλογές, Double Persephone (1961), The Circle Game (1964) και The Animals in That Country (1968).

Μερικοί κριτικοί πιστεύουν πως το πρώτο της μυθιστόρημα, The Edible Woman (Η Φαγώσιμη Γυναίκα), που εξέταζε τη γυναικεία δυσαρέσκεια, προμηνύει θέματα του φεμινισμού δεύτερου κύματος. Το 2000 της απονεμήθηκε το Βραβείο Μπούκερ για το βιβλίο της “The Blind Assassin” (Ο τυφλός δολοφόνος). Συνολικά η Μάργκαρετ Άτγουν έχει υπάρξει πέντε φορές υποψήφια για το βραβείο, με την πρώτη της υποψηφιότητα να είναι το 1986.