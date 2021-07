Κάννες: Όλοι οι νικητές του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Μετά από 10 ημέρες γεμάτες σινεμά, το 74ο Φεστιβάλ Καννών ολοκληρώνεται, με την κριτική επιτροπή να αξιολογεί τις 24 ταινίες που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος.

ADVERTISING

Η τελετή απονομής ξεκίνησε επεισοδιακά, αφού ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Σπάικ Λι αποκάλυψε κατά λάθος τον μεγάλο νικητή στην αρχή της βραδιάς, προκαλώντας γέλιο αλλά και χάος στην αίθουσα.

O πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 74ου Φεστιβάλ Καννών, Σπάικ Λι 2021 VADIM GHIRDA/AP PHOTO





Τα πρώτα βραβεία Χρυσού Φοίνικα ανακοινώθηκαν λίγο μετά τις 21:00 ώρα Ελλάδας, με την ταινία "Titane" της Γαλλίδας σκηνοθέτριας, Ζουλιά Ντικουρνό να αποσπά τον Χρυσό Φοίνικα για την καλύτερη ταινία.

Η Γαλλίδα σκηνοθέτρια, Ζουλιά Ντικουρνό κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα PHOTO BY VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς απέσπασε το βραβείο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη δραματική ταινία θρίλερ "Nitram", όπου υποδύεται έναν νέο άνδρα που πρόκειται να διαπράξει μια από τις χειρότερες δολοφονίες στην ιστορία της Αυστραλίας.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

"Είμαι πολύ συγκινημένος, ευχαριστώ, να πάρει!", δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην ταινία την οποία πρωταγωνιστεί, η οποία εστιάζει στον δολοφόνο, τον Μάρτιν Μπράιαντ, καταδικασμένο σε ισόβια. "Διάβασα πάρα πολλά πράγματα για την περίοδο εκείνη, άκουσα και είδα στην αυστραλιανή τηλεόραση για να προσπαθήσω να καταλάβω αυτήν την κουλτούρα", είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το βραβείο γυναικείου ρόλου του 74ου Φεστιβάλ των Καννών κέρδισε η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε για την ερμηνεία της στην ταινία "Julie in 12 Chapters" του Χοακίμ Τρίερ, στην οποία υποδύεται μια νέα γυναίκα που αναζητά τον εαυτό της.

"Αυτό το βραβείο ανήκει σε τόσους πολλούς ανθρώπους", είπε με δάκρυα στα μάτια η 33χρονη ηθοποιός, αποκάλυψη του φεστιβάλ. "Ήταν υπέροχη, μια ωραία εμπειρία", πρόσθεσε, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια κριτική επιτροπή που "θαυμάζει τόσο πολύ". Είναι εκπληκτική και εντυπωσιακά φυσική η ερμηνεία της, τόσο στις κωμικές στιγμές όσο και στις τραγικές στιγμές που διαπερνούν τη ζωή αυτής της γυναίκας. Η ίδια η Ρενάτε Ρέινσβε είχε δηλώσει: "Ο χαρακτήρας της Τζούλι είναι πολύ κοντά μου. Μπορώ να ταυτιστώ εντελώς μαζί της γιατί έχω ζήσει παρόμοια πράγματα".

Η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε PHOTO BY VIANNEY LE CAER/INVISION/AP





Το Μεγάλο Βραβείο του κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών έλαβε ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγάρ Φαρχαντί, ο οποίος στην ομιλία του κάλεσε να "αφυπνιστούν συνειδήσεις" στο Ιράν", ενώ μοιράστηκε το βραβείο με τον Φινλανδό Γιούχο Κουοσμάνεν.

Ο σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο αυτό για την ταινία "Un héros", η ιστορία μιας λύτρωσης που εμποδίζεται σε μια ιρανική κοινωνία που μαστίζεται από δυσπιστία και χειραγώγηση.

Έπειτα από δύο διεθνείς εμπειρίες - "The Past" (2013) και "Everybody Knows "(2018) - που έπεισαν λιγότερο τους κριτικούς, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στη χώρα του και τα αγαπημένα του θέματα: την καταγραφή των κακών που καθιστούν αδύνατη τη χειραφέτηση και την ευτυχία στην κοινωνία, με αυτή τη νέα δίωρη ταινία μεγάλου μήκους.

Ο 49χρονος Φαρχαντί δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο του ότι "δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να γράφει ταινίες" και να τις γυρίζει "παρ' όλα τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τις πιέσεις, τα εμπόδια που θα μπορούσαν να με αποτρέψουν". "Συνεχίζω να έχω την ελπίδα, εγείροντας ερωτήσεις, πως θα μπορέσω να βοηθήσω να βελτιωθούν των πράγματα", πρόσθεσε. "Αυτό που μπορεί να σώσει τη χώρα μου, να τη βελτιώσει, είναι να αφυπνιστούν συνειδήσεις".

Ο Φινλανδός σκηνοθέτης Γιούχο Κουοσμάνεν παρουσίασε την ταινία "Compartiment No6", που εστιάζει στη συνάντηση μεταξύ μιας Φινλανδής και ενός Ρώσου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τραίνο μεταξύ Μόσχας και Μούρμανσκ, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Οι νικητές των βραβείων:

Χρυσός Φοίνικας: «Titane» της Ζουλιά Ντικουρνό

Μεγάλο Βραβείο: Στις ταινίες «A Hero» του Ασγκάρ Φαραντί και «Compartment No. 6» του Γιούχο Κουοσμάνεν

Βραβείο της Επιτροπής: Στις ταινίες «Ahed’s Knee» του Ναντάβ Λαπίντ και «Memoria» του Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν

Καλύτερος Ηθοποιός: Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς για το «Nitram» του Τζάστιν Κερζέλ

Καλύτερη Ηθοποιός: Ρενάτε Ρέινσβε για το «The Worst Person in the World» του Γιοακίμ Τρίερ

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Λεός Καράξ «Annette»

Βραβείο Σεναρίου: Χαμαγκούτσι Ριουσούκε και Τακαμάσα Οε για το «Drive My Car» του Χαμαγκούτσι Ριουσούκε.

Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας: Μάρκο Μπελόκιο

Χρυσή Κάμερα: «Murina» Αντονέτα Αλαμάτ Κουσιτζάνοβιτς

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις