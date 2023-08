Mark Margolis: Πέθανε ο "Σαλαμάνκα" του Breaking Bad

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Mark Margolis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός, ο οποίος είχε υποδυθεί μοναδικά τον "σιωπηλό" αλλά άκρως επικίνδυνο Έκτορ Σαλαμάνκα στις σειρές "Breaking Bad" και "Better Call Saul", άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης μετά από σύντομη ασθένεια, όπως δήλωσε ο γιος του, επίσης ηθοποιός και διευθύνων σύμβουλος της Knitting Factory Entertainment Morgan Margolis, στο The Hollywood Reporter.

Η καριέρα του Mark Margolis ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 στη σειρά "Guiding Light" και συνέχισε με μικρότερους ρόλους στα "Going in Style" (1979) και "Dressed to Kill" (1980).

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος ρόλος του ήταν στο "Scarface" του 1983 ως μαφιόζος Alberto the Shadow απέναντι από τον Tony Montana του Al Pacino.

Ο Margolis έγινε αγαπημένος του Ντάρεν Αρονόφσκι, ο οποίος τον επέλεξε για τις περισσότερες ταινίες του, συμπεριλαμβανομένων των "Pi" του 1998, του "The Wrestler" του 2008 και του βραβευμένου με Όσκαρ του 2010 "Black Swan".

Ήταν όμως το “Breaking Bad” το οποίο απογείωσε την καριέρα του και ο ίδιος άφησε τη δική του ιστορία στη θρυλική και ιδιαίτερα επιτυχημένη σειρά.

Εκεί υποδύθηκε τον ηγέτη του καρτέλ Έκτορ "Τίο" Σαλαμάνκα, ο οποίος είχε υποστεί ένα σχεδόν θανατηφόρο εγκεφαλικό που του είχε στερήσει την ομιλία, ενώ οι φανατικοί της σειράς θα θυμούνται πάντα εκείνο το κουδουνάκι που χτυπούσε όταν ένιωθε ότι παραμονεύει ο κίνδυνος.

