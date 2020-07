Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Ανακοινώθηκε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα

Μετά από τέσσερις μήνες εκτός λειτουργίας, λόγω κορονοϊού, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό πολιτιστική δράση και ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 15/7, το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, το οποίο θα προσφέρει καλλιτεχνικές βραδιές σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης (εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προστασίας).

Μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις που θα καλύπτουν πολλά και διαφορετικά γούστα. Ανάμεσά τους, συναυλίες διαφόρων μουσικών ειδών, αφιερώματα σε σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Beatles και ο Μανώλης Ρασούλης, ρεσιτάλ νέων μουσικών αλλά και κινηματογραφικές προβολές.

ADVERTISING

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στην πλατεία που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο κτίρια του Μεγάρου, εκτός από τον Κύκλο Νέων Μουσικών, μια ιδιαίτερη ενότητα του προγράμματος, στην οποία μαθητές από τα ωδεία της Θεσσαλονίκης, σόλο ή σε μικρά μουσικά σύνολα, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε έναν ξεχωριστό του ΜΜΘ, το αίθριο της αίθουσας Μωρίς Σαλτιέλ.

Οι ταινίες θα προβάλλονται στο θερινό σινεμά του λειτουργεί στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

To πρόγραμμα

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τετάρτη 15/7 - Κύκλος Νέων Μουσικών: Σπουδαστές Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Τετάρτη 22/7 - Κύκλος Νέων Μουσικών: Συναυλία από σπουδαστές ωδείων: - Δημοτικό Ωδείο Θέρμης - Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Πέμπτη 23/7 - Τhe Beatles Live Tribute Band: 'Let it be' Tour. Συμμετέχει κουαρτέτο εγχόρδων της MOYSA-Συμφωνικής Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ

Παρασκευή 24/7 - Aroma Caribe

Τετάρτη 29/7 - Κύκλος Νέων Μουσικών: Συναυλία από σπουδαστές ωδείων: - Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης - Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης

Παρασκευή 31/7 - Ανδριάνα Μπάμπαλη & Γιώργης Χριστοδούλου: Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τετάρτη 26/8 - Dance and the Mind: Υπερσυντέλικος. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2020 του Δήμου Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού Σεπτέμβριος

Τετάρτη 2/9 - Μ. Γεροφώτη, Ε. Δημοπούλου, Γρ. Σημαδόπουλος: Blue Moon

Πέμπτη 3/9 - Κύκλος Νέων Μουσικών. Συναυλία από σπουδαστές ωδείων: - Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης - Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο - Ωδείο Φίλιππος Νάκας

Κυριακή 6/9 - Αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη

Τετάρτη 9/9 - Κύκλος Νέων Μουσικών - Φοιτητές του ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παρασκευή 11/9 - Συναυλία MOYSA

Σάββατο 12/9 - Νάντια Κοντογεώργη - Αχιλλέας Γουάστωρ: A night to remember Κυριακή 13/9 - The Speakeasies' Swing Band!

Τετάρτη 16/9 - 6η Νέα Παραλία - Νέα Πασαρέλα: Λογοτεχνία. Σε συνεργασία με το σύλλογο "Φίλοι Νέας Παραλίας"