Μεθυσμένος κόβει το δάχτυλο θρυλικού πήλινου στρατιώτη της Κίνας και δημιουργεί πανικό

Πολλά μπορούν να συμβούν σε μία δεξίωση με άφθονο αλκοόλ, αλλά όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε ένα μουσείο με πολύτιμα έργα τέχνης, τότε τα πράγματα μπορούν να πάρουν τραγελαφικές διαστάσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του artnet.com ένα τέτοιο πάρτι σε Μουσείο της Φιλαδέλφεια είχε σαν αποτέλεσμα να κλαπεί ένα δάχτυλο αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ…

Μία χριστουγεννιάτικη βραδιά στο Franklin Institute είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο μέχρι και 20.000 δολάρια για τον επισκέπτη Michael Rohana, ο οποίος έκοψε και έκλεψε ένα δάχτυλο από έναν Πήλινο Πολεμιστή του περίφημου κινεζικού στρατού από τερακότα του Αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Rohana θα εξεταστεί στο δικαστήριο και θα δηλώσει ένοχος στις 17 Απριλίου μετά από εντατική έρευνα του FBI για την ανακάλυψη του πολύτιμου πήλινου … δαχτύλου. Ο Rohana κινδύνευε αρχικά με 30 χρόνια φυλάκιση, καθώς οι αμερικανικοί νόμοι για την κλοπή και απόκρυψη έργου τέχνης με μεγάλη πολιτιστική αξία είναι πολύ αυστηροί. Η υπόθεση πήγε σε δίκη με ενόρκους, οι οποίοι δεν αποφάσισαν ομόφωνα για την ποινή (γιατί θεώρησαν ότι η πράξη δεν είχε οικονομικό κίνητρο) και ακολούθησε η πανδημία, που "πάγωσε" τις διαδικασίες.

Οι πολεμιστές από τερακότα της Κίνας / 2018 AP

Γιατί… έκοψε το δάχτυλο του πήλινου στρατιώτη;

Το Franklin Institute οργάνωσε την έκθεση “Terracotta Warriors of the First Emperor” σε συνεργασία με το Pacific Science Center του Σιάτλ και παρουσίασε 10 στρατιώτες - σε φυσικό μέγεθος - από τον μεγάλο πήλινο στρατό που ανακαλύφθηκε στο μαυσωλείο του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ (Qin Shi Huang), στα ανατολικά της πόλης Χσιάν, στην Κίνα. Μιλάμε για 8.000 φιγούρες στρατιωτών σε φυσικό μέγεθος - αριστουργήματα τέχνης - που θάφτηκαν μαζί με τον αυτοκράτορα, για να ανακαλυφθούν τυχαία από αγρότες το 1974, όταν προσπάθησαν να ανοίξουν ένα πηγάδι στην περιοχή.

Άλλες φιγούρες είναι γύρω στο 1 μέτρο και 80 εκατοστά και άλλες, κυρίως αυτές που απεικονίζουν υψηλόβαθμους αξιωματικούς, φτάνουν και το 1 μέτρο και 95 εκατοστά. Για την κατασκευή των προσώπων των στρατιωτών πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλα πραγματικοί στρατιώτες, καθώς ο Τσιν Σι Χουάνγκ είχε απαιτήσει κανένα από τα πρόσωπα των στρατιωτών να μην μοιάζει με άλλο. Και όντως οι στρατιώτες είναι τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους.

Η εκσκαφή των πολεμιστών από τερακότα στο Μουσείο της Xi'an στη βορειοδυτική Κίνα /2018. AP

Μάλιστα το 2016 Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν πως θεωρούν πιθανό ότι τα αγάλματα των πολεμιστών του πήλινου στρατού εμπνεύστηκαν από την ελληνική τεχνοτροπία, ή πως σχεδιάστηκαν από Έλληνες γλύπτες, με τους οποίους οι Κινέζοι ήρθαν σε επαφή στα δυτικά της χώρας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ κατά τον 3ο αιώνα π.Χ.

Το βίντεο τον δείχνει να χαριεντίζεται με το άγαλμα, να το αγκαλιάζει και να βγάζει σέλφι, ενώ κάποια στιγμή του κόβει το δάχτυλο και το βάζει στην τσέπη του. Η φιγούρα 2.000 ετών ονόματι “ The Cavalryman” την οποία αγκάλιαζε είναι ασφαλισμένη για 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς έγινε το περιστατικό στο μουσείο; Ο 24χρονος Rohana ήταν καλεσμένος σε πάρτι του Μουσείου τον Δεκέμβριο του 2017, όπου κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ. Σε κάποια φάση άρχισε να περιπλανιέται μόνος του σε αίθουσες του μουσείου που παρέμεναν κλειστές για το κοινό και αφού πέρασε τα αποτρεπτικά σκοινιά στις εισόδους, έφτασε στους πήλινους στρατιώτες. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας τον δείχνει να χαριεντίζεται με τα αγάλματα, να βγάζει σέλφι αγκαλιάζοντας την πήλινη φιγούρα 2.000 ετών ονόματι “The Cavalryman” - ασφαλισμένη για 4,5 εκατομμύρια δολάρια - και κατόπιν φαίνεται ότι έκανε μία στάση, έκοψε κάτι και το έβαλε στην τσέπη του.

Στις 8 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι του μουσείου πρόσεξαν ότι έλειπε ένα δάκτυλο από τον πήλινο στρατιώτη και δημιουργήθηκε πανικός.

Ξεκίνησε ολόκληρη έρευνα του FBI για να ανακαλυφθεί τι είχε συμβεί. Εξετάστηκαν όλοι οι επισκέπτες και φυσικά ήταν θέμα χρόνου οι αρχές να φτάσουν στον ένοχο, ο οποίος την επίμαχη βραδιά κόμπαζε στους φίλους του ότι έχει ένα δάχτυλο στην τσέπη του, το οποίο μάλιστα το πόσταρε στο Snapchat.

Ο κινεζικός στρατός από τερακότα στο Cincinnati Art Museum το 2018 AP

Όταν το FBI χτύπησε το κουδούνι του Rohana εκείνος τα παραδέχτηκε όλα και επέστρεψε το δάχτυλο το οποίο είχε πεταμένο μέσα στο συρτάρι, δίπλα στο κρεβάτι του.

Έξαλλοι οι υπεύθυνοι του κινεζικού Shaanxi Cultural Heritage Promotion Center ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου για τον βανδαλισμό ενός τέτοιου εμβληματικού έργου τέχνης. Το θέμα κόλλησε στην μη ύπαρξη πρόθεσης για οικονομική εκμετάλλευση του αντικειμένου και η δίκη συνεχίζεται.

Αποκομμένο από το σώμα του πήλινου στρατιώτη πόσο κοστίζει ένα … δάχτυλο, αναρωτήθηκαν κάποιοι. Αν και είναι ένα απλό δάχτυλο, που όπως φαίνεται δεν μπορεί να ξανακολληθεί πάνω στο σώμα του στρατιώτη, οι εκτιμητές τέχνης τοποθετούν την αξία του από 1.000 δολάρια μέχρι 150.000 δολάρια.

Στην απολογία του ο επιπόλαιος Rohana απλά παραδέχθηκε ότι δεν κατάλαβε πώς έκανε κάτι τόσο ηλίθιο, ενώ η δικηγόρος του αρκέστηκε να αναφέρει: “Εδώ δεν μιλάμε για ληστεία τύπου Ocean’s Eleven ή Mission: Impossible, με κάποιον που φοράει ρούχα νίντζα και μπαίνει λαθραία στο μουσείο. Ήταν ένα μεθυσμένο παιδί με ένα κακόγουστο πράσινο χριστουγεννιάτικο πουλόβερ”.

