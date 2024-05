Morgan Spurlock: Πέθανε στα 53 του ο σκηνοθέτης του “Super Size Me”

Στα 53 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Morgan Spurlock, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Morgan Spurlock, ο κινηματογραφιστής και πρώην παρουσιαστής σειρών του CNN, γνωστός για το ντοκιμαντέρ “Super Size Me“.

Ο γνωστός σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

“Ήταν μια θλιβερή μέρα, καθώς αποχαιρετήσαμε τον αδελφό μου Morgan“, δήλωσε ο Craig Spurlock. “Ο Μόργκαν έδωσε τόσα πολλά μέσα από την τέχνη, τις ιδέες και τη γενναιοδωρία του. Ο κόσμος έχασε μια πραγματική δημιουργική ιδιοφυΐα και έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Είμαι τόσο περήφανος που συνεργάστηκα μαζί του“, πρόσθεσε.

Η σκηνοθετική καριέρα του Spurlock ήταν ποικίλη, ωστόσο ο ίδιος ήταν περισσότερο γνωστός για το “Super Size Me“, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο περιγράφει τις αλλαγές στην υγεία του όταν πέρασε 30 ημέρες καταναλώνοντας μόνο φαγητό από τα McDonald’s.

Ο κινηματογραφιστής Morgan Spurlock E Pablo Kosmicki/AP Photo

Δείτε το trailer του “Super Size Me”:

Ο Spurlock ήταν υποψήφιος για Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, για το καλύτερο ντοκιμαντέρ, και κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance.

Η επόμενή του ταινία ήταν το “Where in the World Is Osama Bin Laden?” το 2008, στην οποία ο Spurlock αναζητούσε τον τρομοκράτη και επισκέφθηκε χώρες που επηρεάστηκαν από τη δράση του.

Άλλες αξιοσημείωτες δουλειές του Spurlock περιλαμβάνουν την ταινία “Freakonomics” του 2010, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο.

Στην τηλεόραση, ήταν οικοδεσπότης της δημοφιλούς πρωτότυπης σειράς του CNN, “Morgan Spurlock Inside Man“, η οποία προβλήθηκε από το 2013 έως το 2016, και της σειράς του FX “30 Days”, η οποία προβλήθηκε από το 2005 έως το 2008 και παρακολουθούσε ανθρώπους που βυθίζονταν σε άγνωστους τρόπους ζωής για ένα μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς, ο ίδιος προσπάθησε να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό για 30 ημέρες.

Το 2017 ακολούθησε το sequel του “Super Size Me”, με τον τίτλο “Super Size Me 2: Holy Chicken!“, το οποίο παρουσίαζε τον τρόπο με τον οποίο τα φαστ φουντ προσπάθησαν να επαναπροσδιοριστούν ως πιο υγιεινά.

Ο Spurlock ήταν παντρεμένος με την Alexandra Jamieson από το 2006 έως το 2011, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Laken. Το 2016 και παντρεύτηκε τη Sara Bernstein, με την οποία απέκτησε ένα αγοράκι, τον Kallen.