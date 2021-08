10+5 συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε τον Σεπτέμβριο

Το καλοκαίρι τελειώνει σιγά σιγά, όμως ο Σεπτέμβριος δηλώνει ηχηρό συναυλιακό "παρών" και παρά την πανδημία του κορωνοϊού δεν είναι λίγες οι συναυλίες στο κλεινόν άστυ που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μας!

ADVERTISING

1 Σεπτεμβρίου: Παύλος Παυλίδης στην Τεχνόπολη

Mετά από μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή περιοδεία που άνοιξε με την ξεχωριστή sold out εμφάνισή του στο Ηρώδειο αλλά και την κυκλοφορία του single «Άννα», ο Παύλος Παυλίδης και η νέα του ομάδα μουσικών, επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, για ένα μοναδικό live την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου. Τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του Παύλου Παυλίδη, επαναπροσεγγίζονται με διάθεση πειραματισμού, αποκτώντας μια νέα, φρέσκια εικόνα και μια καινούρια δυναμική. Δημιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτέλεσμα, που εκτείνεται από τη μυσταγωγία έως την έκρηξη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εξ αρχής το έργο του.

6 Σεπτεμβρίου: Ο Σωκράτης Μάλαμας στην Τεχνόπολη

Ο Σωκράτης Μάλαμας επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι με συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Στις 6 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Παρέα του θα είναι αγαπημένοι φίλοι - συνεργάτες, η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι, ο Δημήτρης Λάππας στην κιθάρα και στο μπουζούκι, ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα.

7 Σεπτεμβρίου: Τάνια Τσανακλίδου, Λίνα Νικολοπούλου στο Κατράκειο

Με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων διαδρομής της Λίνας Νικολακοπούλου στη δισκογραφία, η στιχουργός κάλεσε την αγαπημένη της φίλη Τάνια Τσανακλίδου για να γιορτάσουν μαζί αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της, ενώ ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αυτής της δίωρης πολύχρωμης, μουσικής αφήγησης.

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου - Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο θέατρο Κολωνού

Μετά από ένα πολύ δύσκολο και μοναχικό χειμώνα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δίνει μία μοναδική συναυλία την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Κολωνού (Ιωαννίνων και Καπανέως), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού του ΟΠΑΝΔΑ. Έτοιμος από καιρό, θα μας τραγουδήσει όλα όσα θέλουμε να ακούσουμε: τα πολιτικά του, τα ερωτικά του, τις επιτυχίες του, τα δικά του αγαπημένα, αλλά και φρέσκα τραγούδια από τον νέο του δίσκο «Αντίλαλος». Πάντα με τη μοναδική φωνή του, το έντονο συναίσθημα και την τρυφερή διάθεση του αιώνιου έφηβου. Μαζί του οι μόνιμοι συνεργάτες, με τον Αντρέα Αποστόλου στις ενορχηστρώσεις, καθώς και οι φωνές της Μαίρης Μπρόζη και του Απόστολου Μόσιου.

10/11 Σεπτεμβρίου: Led Zeppelin Symphonic στο Ηρώδειο

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους και μετά από το sold out στο εμβληματικό Palladium του West End στο Λονδίνο, το «Led Zeppelin Symphonic» έρχεται για να μαγέψει και το ελληνικό κοινό σε δύο μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00!

Τρεις φανταστικοί ερμηνευτές της ροκ ενώνονται στη σκηνή μαζί με μια ροκ μπάντα που απαρτίζεται από διαλεκτούς μουσικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την καθοδήγηση του διάσημου κιθαρίστα Andy Martin και τη συμμετοχή του θρυλικού drummer των «Thunder» Harry James θα μας θυμίσουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Led Zeppelin, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused και –βέβαια– το Stairway To Heaven.

13 Σεπτεμβρίου: Jonas Kaufmann στο Ηρώδειο

Ο Jonas Kaufmann, ο βασιλιάς των τενόρων, φτάνει για ένα μοναδικό ρεσιτάλ στο Ηρώδειο για πρώτη φορά. Ο σταρ της όπερας, με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΛΣ που διευθύνει ο μαέστρος Jochen Rieder, θα ερμηνεύσει άριες από όπερες των Τζάκομο Πουτσίνι, Τζουζέππε Βέρντι, Ζωρζ Μπιζέ, Πιέτρο Μασκάνι, Ζυλ Μασνέ, Ουμπέρτο Τζορντάνο.

13 Σεπτεμβρίου: Ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Θέατρο Βράχων

Η μεγάλη γιορτή του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη είναι γεγονός. Με καινούργια τραγούδια απ’ το έργο «Γιορτή Στα Σπίτια», που χαρακτηρίστηκε ιστορικό. «Παιδί» της καραντίνας. Με μεγάλες επιτυχίες απ’ την κοινή μας πορεία με την κοινωνία μέσα στα χρόνια αλλά και με τραγούδια που αγαπάμε. Παρόντες θα δηλώσουν οι: Μαρίζα Ρίζου, ο Μιθριδάτης, το γκρουπ Marianna &The Dizzy Breezes και οι : Χρήστος Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, Κώστας Μπουγιώτης, Γιώργος Στιβανάκης.

14 Σεπτεμβρίου: Μαρίζα Ρίζου στο City Garden Festival

H Μαρίζα Ρίζου αποτελεί μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στη νέα γενιά του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Από συναυλία σε συναυλία εμπλουτίζει την performance της με νέο υλικό και κάθε της πρόγραμμα είναι φτιαγμένο με αγάπη και τρέλα, γεμάτο με τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, παλιότερα, καινούρια, διασκευές, πρόζα, αστείρευτη ενέργεια και φυσικά διάδραση.

20 - 21 Σεπτεμβρίου: Ο Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Βράχων

"", , 23 2014. , , , , . : , . , 24 2014. -/ / -

Ο Γιάννης Χαρούλης και η μουσική του παρέα, μας προσκαλούν να αισθανθούμε, να μοιραστούμε και κυρίως να ξανασμίξουμε, υπό τον ήχο αγαπημένων μας τραγουδιών. Μπορεί τα φιλιά, οι αγκαλιές και ο χορός να απουσιάζουν, η ανάγκη μας όμως να ιδωθούμε ξανά, μοιάζει μεγαλύτερη από ποτέ αυτό το καλοκαίρι.

21 Σεπτεμβρίου: Πυξ-Λαξ στο Βεάκειο

Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ Λαξ έρχονται για να μας θυμίσουν «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν σε παλιά γνώριμα μονοπάτια. Οι Πυξ Λαξ με μια πορεία τριάντα χρόνων μας συντροφεύουν με μοναδικό τρόπο σε κάθε στιγμή της ζωής μας και αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τους νεότερους καλλιτέχνες.

25 Σεπτεμβρίου: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σ΄ ένα Ηλεκτρικό Ταξίδι στο City Garden Festival

"Solo", , 25 2018. , , , , , . 26 2018. -/ / -

Με ένα τελείως καινούργιο solo πρόγραμμα, ο αγαπημένος τραγουδοποιός εμφανίζεται έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες. Μόνος επί σκηνής, ταυτόχρονα όμως μαζί με όλους και όλες μας, αντανακλά τα όνειρα και τις πραγματικότητες της εποχής και της ζωής μας. Τα τελευταία χρόνια συνηθίσαμε τον Αλκίνοο με την ακουστική κιθάρα και το λαούτο του. Η συγκεκριμένη όμως παράσταση στηρίζεται στην ηλεκτρική κιθάρα. Μέσα από την ηχητική παλέτα των πεταλιών της, επιστρέφει, μετά από χρόνια και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στον ηλεκτρικό ήχο, ενώ με την τεχνική του live looping, αλλά και μέσα από τη χρήση αναλογικών συνθεσάιζερ και κρουστών, προσθέτει στον ήχο του στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση, μαζί με τη φωνή του, δίνουν νέα μορφή στα τραγούδια του.

26 Σεπτεμβρίου: Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο

Ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει στις 26 Σεπτεμβρίου τη μουσική παράσταση «Θέλει Αρετή και Τόλμη το... Τραγούδι» στο Ηρώδειο με την Ηρώ Σαΐα. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης και μαέστρος προτείνει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων που προβάλουν τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Πρόκειται για τρεις μουσικούς κύκλους που ο καθένας περιέχει συμβολικά 21 τραγούδια με σημείο αναφοράς την παράδοση του δημοτικού μας τραγουδιού. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν στα Μουσικά Σχολεία Παλλήνης και Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Υποτροφίας «Σταύρος Ξαρχάκος».

27 Σεπτεμβρίου: Jack Savoretti στο Ηρώδειο

Ο Jack Savoretti έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ «Europiana», μαζί με το συγκρότημά του την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. To «Europiana» έρχεται δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο του άλμπουμ, «Singing to Strangers», το τρίτο χρυσό του και το πρώτο που κατάφερε να φτάσει στο #1 των UK Charts. Τα singles «What More can I Do?», «Candlelight», «LoveIs On The Line», «Youth & Love» που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο, με τον Jack Savoretti να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

29 Σεπτεμβρίου: Tiger Lillies στο Ηρώδειο

Το διάσημο punk/street opera τρίο επιστρέφει με μία μοναδική παράσταση, με τίτλο «The Crack οf Doom and other quarantine tales», αυτή τη φορά στο Ηρώδειο. Η αγγλική μπάντα, τιμημένη με υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στον κόσμο το νέο της album, «Greek Songs». Βασισμένα σε στίχους ρεμπέτικων τραγουδιών από τις αρχές του 20ου αιώνα, τα «Ελληνικά Τραγούδια» των Tiger Lillies επικεντρώνονται στη ζωή των χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας, λέγοντας ιστορίες για τη φτώχεια, την έλλειψη στέγης, τον εθισμό σε ουσίες, τη βαρβαρότητα της αστυνομίας και τη χαμένη αγάπη. Από την άλλη, με τα τραγούδια που έγραψαν για την πανδημία σχολιάζουν την αλλόκοτη πραγματικότητα που ζούμε εδώ και τόσο καιρό μέσα από τη μοναδικά ανατρεπτική τους ματιά.

30 Σεπτεμβρίου- 1η Οκτωβρίου: Sting Ηρώδειο

FILE - In this Nov. 20, 2016 file photo, Sting performs a medley at the American Music Awards at the Microsoft Theater in Los Angeles. Sting has been added to Tanglewoods Popular Artists series this summer. He will make his debut at the summer home of the Boston Symphony Orchestra on Aug. 29 in support of his latest album, 57th & 9th, released last November. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP, File) MATT SAYLES/INVISION/AP

H συναυλία του Sting είναι ίσως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φθινοπώρου, που θα παρουσιαστεί για δυο μέρες στο Ηρώδειο. Η συναυλία του Sting My Songs είναι ένα πληθωρικό και δυναμικό show, στο οποίο ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, από την πολυβραβευμένη και πλούσια καριέρα του με το συγκρότημα των The Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης. Το show του θα είναι “μια αριστουργηματική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος”, που θα “οδηγεί τους fans σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στον χρόνο”, με επιτυχίες όπως “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne” και “Demolition Man”, διαμορφώνοντας ένα αξέχαστο show. Θα ακουστούν επίσης τα “Englishman In New York,” “Every Breath You Take,” “Roxanne,” “Message In A Bottle” και πολλά άλλα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις