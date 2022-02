10 μουσικές... αποδείξεις πως τα 80s επιστρέφουν!

Η μουσική των ‘80s είναι πάντα στη μόδα. Και θα είναι όσα χρόνια κι αν περάσουν. Τα μουσικά της θεμέλια είναι τόσο γερά που όσα χρόνια, όσες γενιές κι αν περάσουν, δεν θα καταρρεύσουν ποτέ.

Τα τραγούδια αυτών των δεκαετιών τα τραγουδάμε ξανά και ξανά, ψαχουλεύουμε την ιστορία τους και δεν είναι τυχαίο που αποτελούν τα hit των σύγχρονων πάρτυ.

Γι’ αυτό και εμείς κάνουμε ένα μικρό flashback που θα μας θυμίσει τραγούδια αυτών των περασμένων δεκαετιών που θα μείνουν για πάντα αειθαλή.

Madonna – La Isla Bonita

H Madonna ήταν ανέκαθεν μπροστά από την εποχή της και οι μουσικές και τα τραγούδια της είναι τόσο διαχρονικά που θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει πως δημιουργήθηκαν ακόμη και σήμερα. Με το La Isla Bonita, ένα απρόσμενο αγγλοισπανικό τραγούδι και χωρίς καν να το φανταστεί δημιούργησε μία απίθανη συνταγή επιτυχίας! Δεν έχει χαρακτηριστεί άδικα ως η απόλυtα pop queen !

Duran Duran – Union of the snake

Ρυθμός δυνατός και συνεχόμενος και ενέργεια στο full. Αυτοί είναι οι Duran Duran. Tο συγκρότημα που οδήγησε την τέχνη των video clip σε άλλο level. Το θρυλικό αυτό συγκρότημα που όλοι ερωτευτήκαμε στην εφηβεία μας, τον Οκτώβρη που μας πέρασε έβγαλε ένα επετειακό τραγούδι για τα 40 του χρόνια αποδεικνύοντας πως είναι αναλλοίωτο στον χρόνο.

Blondie – Call Me

Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε spots, διαφημίσεις, στο αμάξι, παντού. Ένα τραγούδι τόσο χαρακτηριστικό και τόσο ανεβαστικό ίσως από την one of the coolest female performers of the 80s. Την Blondie. Οι στίχοι του σίγουρα δε θυμίζουν 80s, αλλά έχει καταφέρει να είναι ένα από τα hit της τότε εποχής. Και το fan club της Blondie να είναι τόσο μεγάλο που να το βλέπουμε να κάνει σχόλια στο Youtube μέχρι και τώρα.

Phil Collins – One More Night

Η φωνή του είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες και πιο ερωτικές που έχουν περάσει από το μουσικό στερέωμα. Τα τραγούδια του έχουν αφήσει ιστορία. Στο One More Night αρκούσε ένα πιάνο. Μαύρη εικόνα, με θολό βίντεο στο Youtube, αλλά δεν μας πειράζει. Γιατί ο Phil Collins είναι ένα καλλιτέχνης που όσα χρόνια και αν περάσουν θα έχει τον σεβασμό μας.

Roxette – Listen to your heart

It's JANUARY 2022 , lets see how many legends are listening to this masterpiece.

Αυτό είναι το πρώτο σχολιο που θα βρει κανείς αν ψάξει το video clip της επιτυχίας των Roxette που όλοι έχουμε ακούσει έστω και μια φορά και που στην γενιά των 80s ξυπνάει τις πιο όμορφες αναμνήσεις.

Chicago – Will you still love me





Ένα τραγούδι που μπορεί να μην ξέρουν μερικοί, αλλά αν το ακούσουν θα ταξιδέψουν αυτόματα στα ‘80s και θα το αγαπήσουν το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο πως τότε το επέλεγαν ως το τραγούδι του γάμου τους!

Living in a box – Living in a box

Ξεκάθαρα ένα από τα πιο 80s songs. Ήχος, vocals, ρυθμός, όλα 80s! Και το αγαπάμε μέχρι σήμερα, αφού καταφέρνει και ροκ-άρει μέχρι και τώρα!

Kylie Minogue and Jason Donovan – Especially for you

Εδώ η νεώτερη γενιά σοκάρεται γιατί η Kylie Minogue στο Especially for you ήταν κοριτσάκι. Ένα ντουέτο χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής που έκανε κανονικό…χαμό! Ένα βίντεο κλιπ προ-χω θα έλεγε κανείς για τότε με ένα love ιδιαίτερο story. Από τα πιο αγαπημένα ερωτικά κομμάτια του τότε!

Chris Isaak – Wicked Game





Για το τέλος... Ένα τραγούδι ύμνος. Που όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα σταματήσουμε ποτέ και πουθενά να το ακούμε. Το Wicked Game είναι ίσως από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του τότε που όποια πέτρα και αν σηκώσεις ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, θα το βρεις. Που να ήξερε ο Chris Isaak.

