10 πράγματα που μάλλον δεν γνώριζες για τον Dave Mustaine και τους Megadeth

Έρχονται στο Release και αυτή είναι η ιδανική αφορμή να ξαναθυμηθούμε μερικές απ’ τις λιγότερο γνωστές ιστορίες της εντυπωσιακής πορείας των Megadeth και του σπουδαίου κιθαρίστα και συνθέτη, Dave Mustaine.

Το 2024 δεν υπάρχει κανείς να αρνείται το γεγονός πως οι Megadeth είναι μια απ’τις πιο σημαντικές μπάντες στην ιστορία του metal και πως η θέση τους ανήκει δίπλα σε τιτάνες του είδους, όπως οι Metallica και οι Judas Priest.

Απ’ τη στιγμή της -καθόλου ειρηνικής- αποχώρησης του Dave Mustaine απ’ τους πρώτους, μέχρι σήμερα, ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης παρέδωσε μια σειρά αριστουργηματικών δίσκων που έμελλε να καθορίσουν την ευρύτερη metal σκηνή και να επηρεάσουν όλες τις επόμενες γενιές.

Η ανακοίνωση της επιστροφής των Megadeth στην Αθήνα (Παρασκευή 14 Ιουνίου, Πλατεία Νερού), μετά από πολλά χρόνια στο πλαίσιο του Release Athens 2024, εκτός από παροξυσμό στις τάξεις των φανατικών οπαδών τους στην Ελλάδα, αποτέλεσε ιδανική αφορμή για να ξεθάψουμε μερικές απ’ τις λιγότερο γνωστές ιστορίες μια πολύχρονης και εντυπωσιακής πορείας!

1. Νανογιλέκα κανείς;

Μετά την επεισοδιακή αποχώρηση του απ’τους Metallica, o Mustaine εργάστηκε για τέσσερις μήνες στο μαγικό κλάδο του telemarketing. Μετά αποφάσισε να φτιάξει μια απ’τις πιο επιδραστικές metal μπάντες όλων των εποχών. Not Bad!

2. Ο Lee Hazzlewood δεν είναι metalhead!

Γνωστοί για τις ιδιαίτερες διασκευές τους, οι πρώιμοι Megadeth έφεραν στα μέτρα τους (αλλάζοντας και τους στίχους) το κλασικό τραγούδι του Hazzlewood “These Boots Are Made For Walkin’”, με το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία η Nancy Sinatra. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κάθε επανέκδοση του “Killing Is My Business… And Business Is Good!”, από το 1995 και μετά, δεν περιείχε το συγκεκριμένο τραγούδι (ή το περιείχε λογοκριμένο), αφού ο Hazzlewood βρήκε τη διασκευή «χυδαία και προσβλητική», επειδή σύμφωνα με τον ίδιο μετέτρεψαν ένα κατά βάση φεμινιστικό anthem σε ένα κομμάτι που προωθούσε τον μισογυνισμό.

3. Προσοχή στο δρόμο

Μια μέρα που ο Mustaine γύριζε σπίτι του είδε στον προφυλακτήρα του προπορευόμενου αυτοκινήτου ένα αυτοκόλλητο που έλεγε: “May All Your Nuclear Weapons Rust In Peace”. Από εκεί εμπνεύστηκε τον τίτλο για το δίσκο που ετοίμαζε τότε με το γκρουπ. Το “Rust In Peace” αποτέλεσε την αρχή της χρυσής περιόδου των Megadeth, όταν απ’το 1990 μέχρι το 1998 κυκλοφόρησαν τέσσερα πραγματικά διαχρονικά αριστουργήματα.

Dave Mustaine - Megadeath /2023 Amy Harris/Invision/AP

4. Marriage made in heaven #not

Το 1993 κάποιος promoter είχε τη φαεινή ιδέα να κλείσει τους Megadeth ως opening act στην Get A Grip Tour των Aerosmith. Μετά από έξι shows o Steven Tyler θα τους διώξει λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του Mustaine, σύμφωνα με τους Aerosmith, ή λόγω «καλλιτεχνικών περιορισμών» σύμφωνα με τους Megadeth. Φημολογείται όμως πως η συνεργασία διακόπηκε όταν ο Mustaine δήλωσε δημοσίως πως «δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεση μας γιατί οι Aerosmith δεν θα ζουν και για πολύ ακόμα».

5. Οι βετεράνοι των Grammys

Απ’το 1990 μέχρι σήμερα, οι Megadeth έχουν βρεθεί υποψήφιοι 13 φορές για βραβείο Grammy και έχουν κερδίσει μόλις μια. Πιο συγκεκριμένα, κέρδισαν το 2016 την κατηγορία “Best Metal Performance”για το “Dystopia”, ενώ ήταν υποψήφιοι και στα πιο πρόσφατα Grammys, στην ίδια κατηγορία. Ντροπή σας, εκεί στην ακαδημία!

Megadeth

6. The Truth Is Out There

Οι δημιουργοί των θρυλικών X-Files, σίγουρα εκτιμούσαν τη δουλειά της παρέας του Mustaine γι’αυτό και υπήρχαν και δύο αναφορές στο γκρουπ κατά τη διάρκεια της σειράς. Αρχικά, σε ένα πλάνο με ένα εφηβικό δωμάτιο όπου ξεχωρίζουν δύο poster με τα εξώφυλλα του “Rust In Peace” και του “Countdown to Extincion” αλλά και σε ένα επεισόδιο όπου οι γνωστοί πράκτορες ερευνούν μια τελετουργική δολοφονία κι ο Moulder λέει στην Scully «Ίσως είναι καλύτερα να κρύψεις τους δίσκους των Megadeth».

7. Family Guy

Στο βίντεο κλιπ του “Die Dead Enough” του 2004, εμφανίζονται τα παιδιά του Mustaine, ο Justis και η Electra.

8. Mustaine goes solo

To “The System Has Failed”, ο δέκατος δίσκος των Megadeth που κυκλοφόρησε το 2004, προοριζόταν αρχικά ως σόλο άλμπουμ του Mustaine αλλά λόγω συμβατικών υποχρεώσεων καταγράφηκε τελικά ως κυκλοφορία της μπάντας.

MEGADETH

9. Cameo εμφανίσεις

Ο Mustaine έχει κάνει διάφορες εμφανίσεις στη μικρή οθόνη με κορυφαία αυτή στο “Black Scorpion”, μια δίκαια ξεχασμένη σειρά των early 00s, όπου επιδεικνύει τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες.

10. Watch Your Mouth

Οι Megadeth θα εμφανιστούν την Παρασκευή 14 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2024. Μαζί τους, οι θρυλικοί Blind Guardian ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις. Για όλες τις πληροφορίες επισκεφθείτε το www.releaseathens.gr