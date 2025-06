Ήρθε η ώρα για Fontaines D.C. και Boy Harsher στο Release Athens 2025

Οι Fontaines D.C. και Boy Harsher θα εμφανιστούν στο Release Athens 2025, στην Πλατεία Νερού, στις 27 Ιουνίου. Δύο εκρηκτικά συγκροτήματα που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική ένταση και ατμοσφαιρική ηλεκτρονική.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Fontaines D.C. και τους Boy Harsher, την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι Fontaines D.C. η μπάντα από το Δουβλίνο, κατά πολλούς το σημαντικότερο συγκρότημα της γενιάς του, επιστρέφει στην Αθήνα έχοντας κυκλοφορήσει ίσως το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς για να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο show που έχει δώσει ποτέ στην Ελλάδα.

Μαζί τους, οι Boy Harsher, οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της dark electronica σε μια φεστιβαλική βραδιά που προβλέπεται συναρπαστική.

Fontaines D.C. – “Το πλέον καθοριστικό συγκρότημα της γενιάς τους”

Οι Fontaines D.C. δημιουργήθηκαν το 2017 από πέντε συμφοιτητές του μουσικού κολεγίου BIMM του Δουβλίνου. Οι Grian Chatten (φωνητικά), Carlos O’Connell (κιθάρα), Conor Curley (κιθάρα), Conor Deegan III (μπάσο) και Tom Coll (drums), έχοντας κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για την ποίηση και τη μουσική των Joy Division, των Fall και των Wire, κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους το 2019.

Fontaines D.C. Theo Cottle

Το “Dogrel” κέρδισε διθυραμβικές κριτικές και υποψηφιότητα για το Mercury Prize, καθιερώνοντάς τους ως μία από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ακολούθησαν τα εξίσου επιτυχημένα “A Hero’s Death” (2020) και “Skinty Fia” (2022), με τα οποία επέκτειναν τον ήχο τους πέρα από τις post-punk ρίζες τους, ενώ η κυκλοφορία του “Romance”, το περασμένο καλοκαίρι, τους εδραίωσε -σύμφωνα με το ΝΜΕ- ως «το πλέον καθοριστικό συγκρότημα της γενιάς τους».

Γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις και για τους στίχους τους, που συνδυάζουν ποιητική ευαισθησία με κοινωνικό σχολιασμό, οι Fontaines D.C. μας έχουν προσφέρει μερικά από τα καλύτερα rock τραγούδια των τελευταίων ετών (“Boys in the Better Land”, “Chequeless Reckless”, “A Hero’s Death”, “Televised Mind”, “Jackie Down the Line”, “I Love You”, “Starburster”, “Favourite”) και, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, φαίνονται έτοιμοι να περάσουν στο κορυφαίο επίπεδο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ήδη, βαδίζουν ολοταχώς προς το μεγαλύτερο καλοκαίρι της μέχρι τώρα καριέρας τους, συνεχίζοντας ακάθεκτοι μετά τη φετινή εμφάνιση-ορόσημο στο Glastonbury.

Τον ερχόμενο Ιούλιο, θα πραγματοποιήσουν το μεγαλύτερο headline show τους στο Finsbury Park του Λονδίνου, χωρητικότητας 45.000 ανθρώπων (ήδη sold-out!), ενώ τον ίδιο μήνα θα εμφανιστούν και στο Wythenshawe Park του Μάντσεστερ, μπροστά σε 26.000 φανατικούς οπαδούς τους!

Όλα αυτά, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, φέρνοντάς τους ξανά στη χώρα μας και το Release Athens, όπου με πολλή χαρά θα τους υποδεχτούμε, αυτή τη φορά, ως headliners!

Boy Harsher – Το dark ντουέτο από τη Μασαχουσέτη

BOY HARSHER ANDREW LYMAN

Οι Boy Harsher, το συναρπαστικό darkwave/electronic ντουέτο από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, αποτελείται από την τραγουδίστρια και στιχουργό Jae Matthews και τον μουσικό παραγωγό Augustus Muller. Γνωρίστηκαν ενώ φοιτούσαν στη Σχολή Κινηματογράφου στο πανεπιστήμιο της Savannah, και ξεκίνησαν την πορεία τους, αρχικά με το όνομα Teen Dreamz, προτού εξελιχθούν στη σημερινή τους μορφή και μετακομίσουν στη Νέα Αγγλία.

Το συγκρότημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο που συνδυάζει σκοτεινά synth beats, industrial επιρροές και την ξεχωριστή φωνή της Matthews. Το ντεμπούτο EP τους “Lesser Man” (2014) αλλά και το “Country Girl EP” έκαναν αίσθηση στους dark wave κύκλους, ενώ το πρώτο τους άλμπουμ, “Yr Body Ιs Nothing” (2016), τους έφερε στο προσκήνιο της underground ηλεκτρονικής σκηνής.

Το “Careful” (2019) σηματοδότησε την καλλιτεχνική τους ωρίμανση, ενώ το “The Runner” (2022) – που συνοδεύτηκε από μία ομότιτλη ταινία μικρού μήκους – επέκτεινε τους δημιουργικούς τους ορίζοντες στον κινηματογράφο. Γνωστοί για τις ατμοσφαιρικές ζωντανές εμφανίσεις τους, οι Boy Harsher συνδυάζουν μουσική και οπτικά στοιχεία δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία και με «καύσιμα» σπουδαία τραγούδια, όπως το αγαπημένο όλων “Pain” αλλά και τα “Fate”, “Come Closer”, “Give Me A Reason”, “Burn It Down”, “Motion”, “Tears”, “LA” και “Modulations”, υπόσχονται μια εμφάνιση που μας χρωστάνε καιρό!

Η εκρηκτική πεντάδα που θα πλαισιώσει Fontaines D.C. & Boy Harsher

Μετά την εξαιρετική εμφάνισή τους στο Release Athens 2019, οι Shame επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού για ένα εκρηκτικό show, με σπουδαία κομμάτια όπως τα “One Rizla”, “Concrete”, “Alphabet”, “Snow Day”, “Fingers of Steel” και “Adderall”, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ονόματα που θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια σκηνή μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι Shame σχηματίστηκαν το 2014 από τους Charlie Steen (φωνή), Sean Coyle-Smith (κιθάρα), Eddie Green (κιθάρα), Josh Finerty (μπάσο) και Charlie Forbes (drums), πέντε έφηβους που αγαπούσαν τους Fall, τους Television Personalities, τους Wire, τους Stooges, καθώς και τη λογοτεχνία του Irvine Welsh.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Songs of Praise” (2018), που ηχογράφησαν όταν ήταν μόλις είκοσι ετών, τους τοποθέτησε στην κορυφή ενός συναρπαστικού νέου κύματος βρετανικών συγκροτημάτων που επανερμήνευσαν το post punk στα τέλη των ‘10s.

Το “Drunk Tank Pink” (2021), σε παραγωγή του James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Gorillaz κτλ.) σήμανε τη μουσική τους ωρίμανση και την είσοδό τους στο Top 10 των βρετανικών charts. Εξερευνώντας νέους ήχους -από dance punk ρυθμούς μέχρι highlife επιρροές- απέδειξαν ότι η δημιουργικότητά τους δεν έχει όρια.

Το “Food for Worms” (2023) αποτελεί την κορυφή αυτής της πορείας. Με τον θρυλικό Flood στην καρέκλα του παραγωγού (U2, Depeche Mode, Smashing Pumpkins κ.α.), οι Shame ηχογράφησαν κάθε κομμάτι ζωντανά, αιχμαλωτίζοντας έτσι την απίστευτη ενέργεια των live εμφανίσεών τους, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως να γράφουν σπουδαία τραγούδια.