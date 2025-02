11 ξένα καψουροτράγουδα για τον Άγιο Βαλεντίνο

Εμείς συγκεντρώσαμε τα 11 πιο ερωτικά ξένα κομμάτια που τα ακούμε on repeat την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, και αφιερώνουμε στις καψούρες μας.

Η 14η ημέρα του Φεβρουαρίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ημέρα της έριδος. Ο λόγος; Οι μισοί γιορτάζουν και οι μισοί μισούν να …γιορτάζουν. Αυτό που βέβαια ισχύει για όλους είναι το γεγονός πως η σημερινή είναι μια τέλεια ευκαιρία για να ακούσουμε ωραία ερωτική μουσική.

Για τον λόγο αυτό εμείς συγκεντρώσαμε τα 11 πιο ερωτικά ξένα κομμάτια που τα ακούσουμε on repeat την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και φυσικά στις καψούρες μας;

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…

Madonna – Live to tell

Τις επιτυχίες της μεγαλύτερης pop queen των εποχών δεν τις ακούμε μόνο για να χορέψουμε. Το single της Live to tell με την Madonna να πρωταγωνιστεί στο video clip πιο νοσταλγική και ερωτική από ποτέ, είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια του έρωτα που θα δυναμώσεις αν τύχεις και το ακούσεις.

Coldplay – The Scientist

Τα 1 δισ. Streams μιλάνε από μόνα τους… Όλος ο πλανήτης έχει ακούσει το The Scientist στη διαπασών με το ταίρι του ή χωρίς. Η μελωδία, οι στίχοι, η φωνή κάνουν το The Scientist να είναι το τραγούδι που πάντα θα μας θυμίζει την αγάπη.

LP- Lost On You

Ένα τραγούδι viral που όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει είχε γίνει νούμερο ένα πάντου. Όλοι το έχουμε τραγουδήσει δυνατά και το έχουμε αφιερώσει σε αυτούς που αγαπάμε.

Lately I’m getting lost on you

I tore your world apart like it was nothing new

Never bled so much when I didn’t have to

I’m given up on a life lived after

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Τραγούδι με εικόνα, ήχο, στίχους απολύτως ερωτεύσιμο. Ίσως ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του 2014 και όχι μόνο. Και κάπου εκεί υποκλιθήκαμε στον Ed Sheeran…

Covacs – My love

Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Τα λόγια είναι περιττά για το τραγούδι αυτό που ακόμη και σήμερα πρωταγωνιστεί στις Playlists των ραδιοφώνων.

Pink Floyd – Wish You were here

To τραγούδι των rock valentines. Γιατί και οι ροκ-άδες ερωτευόμαστε!

Roxette- It must have been loved

Τώρα πάμε χρόνια πίσω, αλλά εξακολουθεί να παίζει στις ερωτικές playlists του κόσμου. Το τραγούδι αυτό των Roxette οι μεγαλύτεροι σίγουρα το έχουμε χορέψει σε μπλουζ στα εφηβικά μας πάρτυ, γι΄αυτό και όταν το ακούμε δε χάνουμε την ευκαιρία να το σιγοψιθυρίσουμε.

You are beautiful

Οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν έναν James Blunt να τους αφιερώνει στους στίχους του αυτού του τραγουδιού.

Το απόλυτο ερωτικό κομμάτι που όλοι/ες θα θέλαμε να μας αφιερώσουν….

The Joker & The Queen

Και φυσικά για τέλος; To πιο τρέχον valentines song μόλις της προηγούμενης εβδομάδας. Η πιο ανατρεπτική, ερωτική συνεργασία, με ένα βίντεο κλιπ που θα ερωτευτούμε και οι μη ερωτευμένοι.

Ed Sheeran και Taylor Swift συνδράμουν για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με το “The Joker & The Queen”.

Without You I’m Nothing – Placebo & Bowie

Το «Without You I’m Nothing» του 1999 περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ των Placebo και η έκδοση του single περιείχε επιπλέον φωνητικά από τον David Bowie. Το single έφτασε στο νούμερο 79 του γαλλικού singles chart και στο νούμερο 52 του αυστραλιανού ARIA singles chart. Το τραγούδι αυτό εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο του Queer as Folk και στη μεξικανική ταινία Amor, Dolor y Viceversa.

The Cure – Lovesong

Kυκλοφόρησε ως το τρίτο single από το όγδοο στούντιο άλμπουμ τους, Disintegration (1989), στις 21 Αυγούστου 1989. Αυτός ο ερωτικός ύμνος σημείωσε σημαντική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έφτασε στη θέση νούμερο δύο τον Οκτώβριο του 1989 και έγινε η μοναδική είσοδος του συγκροτήματος στο top-10 του Billboard Hot 100. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από διάφορους καλλιτέχνες, με αξιοσημείωτες διασκευές από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα 311, που ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας 50 First Dates και κυκλοφόρησε επίσης ως single.

Το τραγούδι ερμήνευσε και η Adele στο άλμπουμ της 21 του 2011.